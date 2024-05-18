Что вас ожидает: Самая природная экскурсия в Крыму Вы проедите по узкой горной дороге среди ручьев и вековых деревьев, возможно, увидите оленей или кабанов, прикоснетесь к святому источнику. Постоите на обрывах над Ялтой и у знаменитой Беседке ветров. Вас не оставит равнодушным сосновый лес и альпийские луга вершины Крымских гор.

Выезд из отеля. Переезд через в Крымский природный заповедник;

Переезд по территории заповедника — 60 км. с остановками на перевале Кебит-богаз, Форелевом хозяйстве;

Переезд к Косьмо-Дамиановскому монастырю со святым целебным источником. Посещение монастыря.

Переезд к Чучельскому перевалу с остановками на обзорных точках.

Посещение госдачи Леонида Брежнева «Дубрава-2»;

Остановка у подножия высшей точки Крыма — горы Роман-кош и на плато Никитская яйла у «Беседки ветров» с видом на Гурзуф и Медведь-гору. Здесь возможен перекус или выпить вина с видом на чудесную природу Крыма;

Переезд к кордону «Красный камень», панорама Ялты, посещение музея Партизанской славы;

Переезд через сосновый лес к площадке Уч-Кош и Грушевой поляне;

Окончание маршрута около 15.00. Возможен обед в единственном в Крыму охотничьем ресторане «Грушевая поляна» (мясо кабана, косули, оленя, перепелки, фазана, куропатки, зайца и т. д.);

• Возвращение в отель/аэропорт. Важная информация:

Пожалуйста, надевайте одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Входные билеты на территорию оплачиваются отдельно. Уточняйте заранее стоимость билетов - так как она постоянно меняется.