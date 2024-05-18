Путешествие по заповедной природе Крыма: индивидуальная экскурсия из Алушты
Вы увидите самые потаённые и нехоженые уголки крымской природы, посетите мужской монастырь с целебным источником Косьмы и Дамиана. Увидите самую высокую вершину Крыма и постоите на обрывах над Южным берегом. Побываете в охотничьем домике Хрущева и Брежнева. Есть возможность устроить небольшой пикник в горах.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Самая природная экскурсия в Крыму Вы проедите по узкой горной дороге среди ручьев и вековых деревьев, возможно, увидите оленей или кабанов, прикоснетесь к святому источнику. Постоите на обрывах над Ялтой и у знаменитой Беседке ветров. Вас не оставит равнодушным сосновый лес и альпийские луга вершины Крымских гор.
- Выезд из отеля. Переезд через в Крымский природный заповедник;
- Переезд по территории заповедника — 60 км. с остановками на перевале Кебит-богаз, Форелевом хозяйстве;
- Переезд к Косьмо-Дамиановскому монастырю со святым целебным источником. Посещение монастыря.
- Переезд к Чучельскому перевалу с остановками на обзорных точках.
- Посещение госдачи Леонида Брежнева «Дубрава-2»;
- Остановка у подножия высшей точки Крыма — горы Роман-кош и на плато Никитская яйла у «Беседки ветров» с видом на Гурзуф и Медведь-гору. Здесь возможен перекус или выпить вина с видом на чудесную природу Крыма;
- Переезд к кордону «Красный камень», панорама Ялты, посещение музея Партизанской славы;
- Переезд через сосновый лес к площадке Уч-Кош и Грушевой поляне;
- Окончание маршрута около 15.00. Возможен обед в единственном в Крыму охотничьем ресторане «Грушевая поляна» (мясо кабана, косули, оленя, перепелки, фазана, куропатки, зайца и т. д.);
• Возвращение в отель/аэропорт. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте одежду по погоде и удобную обувь. Важная информация: Входные билеты на территорию оплачиваются отдельно. Уточняйте заранее стоимость билетов - так как она постоянно меняется.
Ежедневно с 09:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальная экскурсия на автомобиле с гидом по маршруту, до 4-х человек при работе от 5 до 8 часов
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус)
- Входной билет в заповедник - 4000 руб. /чел. оплачивается в кассе Заповедника.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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