Я заберу вас на машине из вашего отеля, чтобы показать самые красивые и интересные места южного берега.



Горы и скалы, дворцы и уютные поселки, сыр и вино — все, чем знаменит Крым, будет в нашей поездке.



Вы сможете сделать отличные фотографии на память и купить вкусные сувениры близким.