Вас ждет
Массандровский дворец. Дворец Александра III, построенный в XIX веке, считается одним из самых красивых на Крымском полуострове. При желании Можем посетить Массандровский ВинЗавод (обговариваем отдельно)
Смотровая площадка на гору Аю-Даг. Медведь-гора — визитная карточка Крыма. Местные жители ласково называют ее Мишкой.
Фотозона «Вино и Сыр» — отличная возможность сделать красивые фотографии на память о прекрасном путешествии.
Мыс Плака — один из самых красивый и удивительных мысов Южного берега Крымского полуострова. С него открываются потрясающий вид на Медведь-гору, парк Айвазовского и поселок Партенит.
Дворец княгини Гагариной — главная достопримечательность мыса Плака. Выполнен в стиле модерн с элементами готического стиля.
Важно знать:
Посещение дворца книги Гагариной оплачивается отдельно, 300 рублей с человека