Контрасты южного берега Крыма

Я заберу вас на машине из вашего отеля, чтобы показать самые красивые и интересные места южного...

Я заберу вас на машине из вашего отеля, чтобы показать самые красивые и интересные места южного берега.

Горы и скалы, дворцы и уютные поселки, сыр и вино — все, чем знаменит Крым, будет в нашей поездке.

Вы сможете сделать отличные фотографии на память и купить вкусные сувениры близким.
Контрасты южного берега Крыма
Контрасты южного берега Крыма
Контрасты южного берега Крыма
Контрасты южного берега Крыма
Контрасты южного берега Крыма
Контрасты южного берега Крыма

Что вы увидите 🤩

  • Массандровский дворец
  • Массандровский ВинЗавод (обсуждается отдельно, входные билеты на территорию и за дигустацию оплачиваются отдельно, Смотровая на гору Аю-Даг, Фотозона «Вино и Сыр», Мыс Плака, Дворец княгини Гагариной (входной билет 400 рублей)
  • База торговли алкоголем (В том числе и крымским, на сувенир) по оптовым ценам (по желанию)
Вас ждет
Массандровский дворец. Дворец Александра III, построенный в XIX веке, считается одним из самых красивых на Крымском полуострове. При желании Можем посетить Массандровский ВинЗавод (обговариваем отдельно)
Смотровая площадка на гору Аю-Даг. Медведь-гора — визитная карточка Крыма. Местные жители ласково называют ее Мишкой.
Фотозона «Вино и Сыр» — отличная возможность сделать красивые фотографии на память о прекрасном путешествии.
Мыс Плака — один из самых красивый и удивительных мысов Южного берега Крымского полуострова. С него открываются потрясающий вид на Медведь-гору, парк Айвазовского и поселок Партенит.
Дворец княгини Гагариной — главная достопримечательность мыса Плака. Выполнен в стиле модерн с элементами готического стиля.

Важно знать:

    Посещение дворца книги Гагариной оплачивается отдельно, 300 рублей с человека
    🚩 Начало и место завершения: Ваш отель/апартаменты
     Что входит
    • Индивидуальная Экскурсия (3-4 человека)
    • Трансфер по всему маршруту🚗
    • Фотографии на память 💥
     Что не входит
    • Входные билеты
    • Дворец княгини Гагариной- 400рублей взрослый
    Время проведения: Ежедневно
    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Елена М.
    Елена М.
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