Треккинг к Храму Солнца и на вершину Ильяс-Кая

Храм Солнца или же скалы Тышлар - удивительное творение природы в горном лесу

Храм Солнца или же скалы Тышлар — удивительное творение природы в горном лесу.

Они издавна известны как особое место силы и служат центром притяжения у любителей духовных практик, йоги и просто желающих полюбоваться красотами горного Крыма.

В поход включено восхождение на вершину Ильяс-Кая, откуда открывается потрясающий вид на бухту Ласпи и окрестные горы.
Треккинг к Храму Солнца и на вершину Ильяс-Кая
Треккинг к Храму Солнца и на вершину Ильяс-Кая
Треккинг к Храму Солнца и на вершину Ильяс-Кая
Треккинг к Храму Солнца и на вершину Ильяс-Кая
Треккинг к Храму Солнца и на вершину Ильяс-Кая
Треккинг к Храму Солнца и на вершину Ильяс-Кая

Что вы увидите 🤩

  • Храм Солнца (скалы Тышлар)
  • Гора Ильяс-Кая
  • Вершина мыса Деликли-Бурун
  • Панорама Ласпинского побережья с высоты птичьего полета
Храм Солнца или же скалы Тышлар
Удивительное творение природы в горном лесу неподалеку от Ласпинского побережья. Эти образующие красивый круг скалы даже называют «Крымским Стоунхенджем», они издавна известны как особое место силы и служат центром притяжения у любителей духовных практик, йоги и просто желающих полюбоваться красотами горного Крыма.
В поход включено восхождение на вершину Ильяс-Кая, откуда открывается потрясающий вид на бухту Ласпи и окрестные горы.
Программа
Поход начинается от остановки Ласпи на Южнобережном шоссе. Сразу же свернем на лесную тенистую тропинку и дойдем по ней до подножия горы Ильяс-Кая.
Прежде чем посетить сам Храм Солнца, мы поднимемся по горной тропке на вершину Ильяс-Кая и посмотрим на скалы Тышлар сверху: зрелище действительное живописное. С вершины открываются и потрясающие виды на лазурное море Ласпинской бухты и все окрестные горы.
Насладившись панорамами с высоты 680 метров надо морем, спустимся к Храму Солнца, походим среди его удивительных скальных уступов, обязательно посидим на центральном камне-алтаре и загадаем желание!
На обратном пути зайдем на мыс Деликли-Бурун (дырявый мыс), чтобы еще раз окинуть взглядом живописное побережье еще и с этой видовой точки.
Организационные моменты
  • Поход несложный, подходит для людей с средней физической подготовкой и для детей старше 10 лет.
  • Длительность пешего похода — 3-4 часа.

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человекДля группы 3-4 человек
Треккинг к храму Солнца
5 000 ₽
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер к месту похода от поселка Кореиз
  • Фотосъемка
Что не входит
  • Дополнительный трансфер из других городов Крыма (стоимость обсуждается)
  • Перекус во время похода.
Место начала и завершения
Остановка Ласпи, Южнобережное шоссе
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг 08:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Вторник, четверг 08:30

Нина
Нина
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