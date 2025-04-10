Скалы Тышлар — удивительное творение природы в горном лесу. С вершины открываются потрясающие виды на лазурное море Ласпинской бухты и все окрестные горы.
Насладившись панорамами с высоты 680 метров над морем, спустимся к Храму Солнца, походим среди его удивительных скальных уступов, а на обратном пути зайдем на смотровую площадку мыса Деликли-Бурун и устроим привал с чаем из горных трав.
Насладившись панорамами с высоты 680 метров над морем, спустимся к Храму Солнца, походим среди его удивительных скальных уступов, а на обратном пути зайдем на смотровую площадку мыса Деликли-Бурун и устроим привал с чаем из горных трав.
Описание экскурсииПоход начинается от остановки Ласпи на Южнобережном шоссе. Сразу же свернем на лесную тенистую тропинку и дойдем по ней до подножия горы Ильяс-Кая. Прежде чем посетить сам храм cолнца, мы поднимемся по горной тропке на вершину Ильяс-Кая и посмотрим на скалы Тышлар сверху: зрелище действительное живописное. С вершины открываются и потрясающие виды на лазурное море Ласпинской бухты и все окрестные горы. Насладившись панорамами с высоты 680 метров над морем, спустимся к камням и обойдем лабиринт из скальных уступов. На обратном пути зайдем на мыс Деликли-Бурун (дырявый мыс), чтобы окинуть взглядом живописное побережье еще и с этой видовой точки. Здесь же на смотровой площадке устроим небольшой привал — сварим чай на туристической горелке и перекусим на фоне прекрасных видов. Организационные моменты • Поход несложный, подходит для людей с средней физической подготовкой и для детей старше 16 лет;
• Длительность пешего похода — около 4-х часов. Важная информация:
- Поход несложный, подходит для людей с средней физической подготовкой и для детей старше 16 лет;
- Длительность пешего похода — около 4-х часов.
Ежедневно в 9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм солнца (скалы Тышлар)
- Гора Ильяс-Кая
- Вершина мыса Деликли-Бурун
- Панорама Ласпинского побережья с высоты птичьего полета
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер к месту похода от поселка Кореиз
- Чай из горных трав
- Фотосъемка.
Что не входит в цену
- Дополнительный трансфер из других городов Крыма (стоимость обсуждается)
- Перекус во время похода.
Место начала и завершения?
Остановка Ласпи, Южнобережное шоссе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Поход несложный, подходит для людей с средней физической подготовкой и для детей старше 16 лет
- Длительность пешего похода - около 4-х часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спасибо Нине за прекрасный и комфортный треккинг на гору Илья-Кая. Мы ходили в начале апреля, при нестабильной погоде, с ветром, солнцем и снегом. Но с таким заботливым и эрудированным проводником
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В
Отличная экскурсия, Нина хороший и профессиональной экскурсовод.
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