Круговой трекинг к вершине южной Демерджи

Самый популярный тур команды из пеших маршрутов в окрестностях Алушты

Самый популярный тур команды из пеших маршрутов в окрестностях Алушты.

Достаточно протяженный маршрут, который при этом проходят (не без усталости) участники с любым уровнем подготовки.
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Круговой трекинг к вершине южной Демерджи
Ближайшие даты:
14
окт
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окт
16
окт
17
окт
18
окт
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Село Лучистое
  • Долина Привидений
  • Поляна Солнечная
  • Гора Аленга
  • Скалы Армиси Хиялары
  • Село Демерджи
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Самый популярный тур команды из пеших маршрутов в окрестностях Алушты. Достаточно протяженный маршрут, который при этом проходят (не без усталости) участники с любым уровнем подготовки.
Для комфортного прохождения предусмотрено три длинных привала, на которых мы будем отдыхать и фотографироваться.
Первая остановка с чаем и легким перекусом на Солнечной Поляне, с которой открывается величественный вид на всю долину Алушты и окрестных сел.
Продолжительный обед — на горе Аленга, той самой, которую хорошо видно с набережной Алушты. Далее мы пройдем по плато Демерджи, полюбуемся скалами Армиси-Хаялары и посмотрим сверху на поляну Солнечная.
Дальше наш путь пройдет по плато, и, в зависимости от состояния группы, мы будем спускаться или по джиповой дороге или по Коровьей тропе к поселку Лучистое.
На маршруте есть источник с водой, всесезонный, однако зайдем мы на него только перед началом спуска, так что воду надо взять с собой из расчета не менее 1 литра на человека.
Маршрут протяженный, но проходится не сложно, несмотря на то, что пройти придется около 16 км., при этом с достаточно серьезным перепадом высоты.
Помимо трех основных остановок мы будем отдыхать так часто, как это потребуется, за состоянием участников маршрута мы следим очень внимательно! Так что заранее предусмотреть, сколько времени мы проведем на маршруте, сложно, — у всех разная скорость и потребность в отдыхе.
Если вы вдруг посчитаете, что в какой-то момент не можете продолжить маршрут, мы можем пройти его сокращенный вариант.

Важно знать:

  • Для успешного прохождения маршрута важно, чтобы у вас не было противопоказаний к длительным физическим нагрузкам и хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
  • На этом маршруте крайне важно быть в подходящей обуви, высокой, с хорошей цепкой подошвой.
  • Не допускается самостоятельное нахождение на маршруте детей до 16 лет, после 16 с письменного разрешения взрослых. Дети до 12 лет — только, если вы можете самостоятельно добраться к месту старта, так как авто гидов не оборудовано детским креслом.
  • Группу сопровождает собака. Если вы против (аллергия, личные убеждения), пожалуйста, сообщите об этом заранее.

В стоимость экскурсии включено:

  • сопровождение гида,
  • чай/кофе,
  • еда,
  • фото,
  • трансфер.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • медицинская страховка,
  • джип.

по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Чай/кофе
  • Еда
  • Фото
  • Трансфер
Что не входит
  • Медицинская страховка
  • Джип
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Для успешного прохождения маршрута важно, чтобы у вас не было противопоказаний к длительным физическим нагрузкам и хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
  • На этом маршруте крайне важно быть в подходящей обуви, высокой, с хорошей цепкой подошвой.
  • Не допускается самостоятельное нахождение на маршруте детей до 16 лет, после 16 с письменного разрешения взрослых. Дети до 12 лет — только, если вы можете самостоятельно добраться к месту старта, так как авто гидов не оборудовано детским креслом.
  • Группу сопровождает собака. Если вы против (аллергия, личные убеждения), пожалуйста, сообщите об этом заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные☀️На весь день🥾Треккинг и походы🍀Природа и пейзажи

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