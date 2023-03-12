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купили авиабилеты и стали искать на наши свободные 4 дня гида по Крыму. К сожалению, 24 февраля началась спец операция и решились ехать в эту поездку я и еще моя подруга, трое девочек поехать не решились. И, как оказалось, очень и очень зря!!!! По приезду из путешествия, мы собрались на общий девичник и стали с восторгом рассказывать про сказочный, даже для нас - южных и морских девушек из Сочи, край в России. Показывали фотографии, видео и не могли удержать эмоций от восторга пребывания. Да, Крым прекрасен, но он не бы бы в наших впечатлениях таким, каким его показал нам Дмитрий - наш постоянный гид в этом великолепном путешествии. Дмитрия мы нашли в интернете. По отзывам и по количеству предлагаемых всевозможных разноплановых экскурсий, мы выбрали именно его. Все, что мы получили положительного и незыбаемого в этой поездки на 100%. создал нам Дима. Понравилось ВСЁ - и подход в обсуждениях планов и расписаний экскурсий еще на стадии подготовки поездки, и организация встречи, и индивидуальный подход ко всем проявленным нами пожеланиям уже после нашего знакомства. Дмитрий необыкновенно интересно и доступно рассказывал обо всем, независимо, касалось ли это истории, природы или быта крымчан А его тонкое чувство юмора только помогало всё это усвоить. Скажу, что провели мы майские каникулы в этом великолепном месте так, что об этом хочется всем рассказывать и показывать. Дмитрий так нас увлек новыми еще непознанными в этой поездке местами и эмоциями, что мы ТОЧНО вернемся еще снова, но уже большей компанией. Кстати, кто любит сочетать экскурсионную программу с гастрономическим восторгом от кухни и от дизайна интерьеров баров и ресторанов, то вам точно поможет и подскажет Дмитрий!!!! Это еще одно открытие Крыма. Дмитрий, удачи тебе и до скорых встреч.