Дмитрий Поликарпов- покажет Крым, каким его не увидеть с проторенных туристических троп! Думаю, что наиболее полно, подробно и с любовью читать дальше
о Крыме может рассказать только человек, который родился и вырос здесь! Дмитрий Поликарпов-гид, который покажет Крым, какой не увидеть, проходя по проторенным туристическим маршрутам.
Было всего три дня. Хотелось увидеть и почувствовать красоту природы Крыма:""надышаться"" ветрами и""насытиться"" горами и""напиться"" морем. Дмитрий составил маршруты путешествия, которые корректировались, учитывая погодные условия и особенности местности. Перемещение в комфортном автомобиле было приятным. По ухабистым труднопроходимым дорогам перемещались на джипе. Дмитрий показал потрясающие своим величием горы, красивые тихие озера, очищающие водопады. Неожиданно приятно порадовали цветы на 8 марта! Что свидетельствует о внимательном отношении Дмитрия к туристам, с которыми он работает. Дмитрий опытный, знающий свое дело гид, интересно и увлекательно рассказывающий о природе и истории Крыма.
Ожидание оказалось реальностью. Была подписана на Дмитрия 1,5 года в Инстаграм. Очень нравились его публикации. Решив поехать в Крым в читать дальше
июле 2022 года, связалась с Дмитрием, заказала две экскурсии. Все прошло легко и непринуждённо. Дмитрий показал нам Крым с другой стороны. А именно природные локации. Фотографии, сделанные на этих экскурсиях, будут поднимать настроение в течении года! Дмитрий-лучший гид!
Красивый край с замечательным гидом
Мы с подругами решили побывать в Крыму на майские праздники. Запланировали поездку еще в начале февраля, читать дальше
купили авиабилеты и стали искать на наши свободные 4 дня гида по Крыму. К сожалению, 24 февраля началась спец операция и решились ехать в эту поездку я и еще моя подруга, трое девочек поехать не решились. И, как оказалось, очень и очень зря!!!! По приезду из путешествия, мы собрались на общий девичник и стали с восторгом рассказывать про сказочный, даже для нас - южных и морских девушек из Сочи, край в России. Показывали фотографии, видео и не могли удержать эмоций от восторга пребывания. Да, Крым прекрасен, но он не бы бы в наших впечатлениях таким, каким его показал нам Дмитрий - наш постоянный гид в этом великолепном путешествии. Дмитрия мы нашли в интернете. По отзывам и по количеству предлагаемых всевозможных разноплановых экскурсий, мы выбрали именно его. Все, что мы получили положительного и незыбаемого в этой поездки на 100%. создал нам Дима. Понравилось ВСЁ - и подход в обсуждениях планов и расписаний экскурсий еще на стадии подготовки поездки, и организация встречи, и индивидуальный подход ко всем проявленным нами пожеланиям уже после нашего знакомства. Дмитрий необыкновенно интересно и доступно рассказывал обо всем, независимо, касалось ли это истории, природы или быта крымчан А его тонкое чувство юмора только помогало всё это усвоить. Скажу, что провели мы майские каникулы в этом великолепном месте так, что об этом хочется всем рассказывать и показывать. Дмитрий так нас увлек новыми еще непознанными в этой поездке местами и эмоциями, что мы ТОЧНО вернемся еще снова, но уже большей компанией. Кстати, кто любит сочетать экскурсионную программу с гастрономическим восторгом от кухни и от дизайна интерьеров баров и ресторанов, то вам точно поможет и подскажет Дмитрий!!!! Это еще одно открытие Крыма. Дмитрий, удачи тебе и до скорых встреч.
Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Поляна сказок»
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