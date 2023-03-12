Поляна сказок – экскурсии в Ялте

Найдено 3 экскурсии в категории «Поляна сказок» в Ялте, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Поход на Чатыр-Даг (маршрут на Ангар-Бурун)
Путешествие начинается в буковом лесу у подножия Чатыр-Дага. Вас ждут фантастические деревья и прогулка по секвойям. Подъем на плато с видами на Ангар-Бурун
Начало: Уточните после бронирования
Расписание: По договоренности 09:00 до 20:00
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
11 250 ₽ за экскурсию
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
Погрузитесь в атмосферу Крыма, посетив его предгорья с уникальными пещерными городами и лавандовыми полями. Экскурсия с фотосессией для ярких воспоминаний
Начало: Г. Ялта, ул. Московская 5
12 мая в 07:00
13 мая в 07:00
24 000 ₽ за экскурсию
Экскурсия «Живописный Крым»
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия «InstaКрым»: лучшие фотолокации и достопримечательности
Фототур по видовым точкам Крыма, где можно сделать лучшие снимки природы и архитектуры. Индивидуальный маршрут и интересные истории
Начало: Ваш отель
Расписание: По предварительному согласованию с туристом
5 мая в 09:00
6 мая в 09:00
8000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 марта 2023
    Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
    Дмитрий Поликарпов- покажет Крым, каким его не увидеть с проторенных туристических троп! Думаю, что наиболее полно, подробно и с любовью
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    о Крыме может рассказать только человек, который родился и вырос здесь! Дмитрий Поликарпов-гид, который покажет Крым, какой не увидеть, проходя по проторенным туристическим маршрутам. Было всего три дня. Хотелось увидеть и почувствовать красоту природы Крыма:""надышаться"" ветрами и""насытиться"" горами и""напиться"" морем. Дмитрий составил маршруты путешествия, которые корректировались, учитывая погодные условия и особенности местности. Перемещение в комфортном автомобиле было приятным. По ухабистым труднопроходимым дорогам перемещались на джипе. Дмитрий показал потрясающие своим величием горы, красивые тихие озера, очищающие водопады. Неожиданно приятно порадовали цветы на 8 марта! Что свидетельствует о внимательном отношении Дмитрия к туристам, с которыми он работает. Дмитрий опытный, знающий свое дело гид, интересно и увлекательно рассказывающий о природе и истории Крыма.

  • В
    Виоллета
    9 августа 2022
    Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
    Ожидание оказалось реальностью. Была подписана на Дмитрия 1,5 года в Инстаграм. Очень нравились его публикации. Решив поехать в Крым в
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    июле 2022 года, связалась с Дмитрием, заказала две экскурсии. Все прошло легко и непринуждённо. Дмитрий показал нам Крым с другой стороны. А именно природные локации. Фотографии, сделанные на этих экскурсиях, будут поднимать настроение в течении года! Дмитрий-лучший гид!

  • И
    Ирина
    31 мая 2022
    Предгорный Крым: пещерные города, долины и лаванда
    Красивый край с замечательным гидом Мы с подругами решили побывать в Крыму на майские праздники. Запланировали поездку еще в начале февраля,
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    купили авиабилеты и стали искать на наши свободные 4 дня гида по Крыму. К сожалению, 24 февраля началась спец операция и решились ехать в эту поездку я и еще моя подруга, трое девочек поехать не решились. И, как оказалось, очень и очень зря!!!! По приезду из путешествия, мы собрались на общий девичник и стали с восторгом рассказывать про сказочный, даже для нас - южных и морских девушек из Сочи, край в России. Показывали фотографии, видео и не могли удержать эмоций от восторга пребывания. Да, Крым прекрасен, но он не бы бы в наших впечатлениях таким, каким его показал нам Дмитрий - наш постоянный гид в этом великолепном путешествии. Дмитрия мы нашли в интернете. По отзывам и по количеству предлагаемых всевозможных разноплановых экскурсий, мы выбрали именно его. Все, что мы получили положительного и незыбаемого в этой поездки на 100%. создал нам Дима. Понравилось ВСЁ - и подход в обсуждениях планов и расписаний экскурсий еще на стадии подготовки поездки, и организация встречи, и индивидуальный подход ко всем проявленным нами пожеланиям уже после нашего знакомства. Дмитрий необыкновенно интересно и доступно рассказывал обо всем, независимо, касалось ли это истории, природы или быта крымчан А его тонкое чувство юмора только помогало всё это усвоить. Скажу, что провели мы майские каникулы в этом великолепном месте так, что об этом хочется всем рассказывать и показывать. Дмитрий так нас увлек новыми еще непознанными в этой поездке местами и эмоциями, что мы ТОЧНО вернемся еще снова, но уже большей компанией. Кстати, кто любит сочетать экскурсионную программу с гастрономическим восторгом от кухни и от дизайна интерьеров баров и ресторанов, то вам точно поможет и подскажет Дмитрий!!!! Это еще одно открытие Крыма. Дмитрий, удачи тебе и до скорых встреч.

Ответы на вопросы от путешественников по Ялте в категории «Поляна сказок»

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  6. Никитский ботанический сад
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Сколько стоит экскурсия по Ялте в мае 2025
Сейчас в Ялте в категории "Поляна сказок" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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