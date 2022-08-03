Индивидуальная экскурсия в горы Крыма: пешеходный подъем к вершине Ай-Петри
Треккинговый подъем горными тропами. В течении 2,5-3 часов мы поднимаемся по сосновому лесу.
Дыхательные практики позволяют ощутить вкус горного, соснового воздуха, такого чистого, и душистого от смол, цветов и трав таких ароматных и оздоравливающих.
Увидеть своими глазами перспективу на многие километры вокруг: горизонт моря, тысячи красавиц крымских сосен. Почувствую приятную нагрузку в теле на подъёме, быть в сонастройке с собой и прекрасным моментом.
Дыхательные практики позволяют ощутить вкус горного, соснового воздуха, такого чистого, и душистого от смол, цветов и трав таких ароматных и оздоравливающих.
Увидеть своими глазами перспективу на многие километры вокруг: горизонт моря, тысячи красавиц крымских сосен. Почувствую приятную нагрузку в теле на подъёме, быть в сонастройке с собой и прекрасным моментом.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Мисхорская и кореизская тропы
- Воронья скала
- Верхняя станция канатной дороги
- Вершина и зубцы Ай-Петри
- Видовые площадки на Ялту
- Мисхор, Алупку и Симеиз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Самая известная вершина Крыма.
- Мы встречаемся на Автовокзале Ялты, далее отправляемся на такси или маршрутном транспорте (на ваш выбор) до начала пешеходной части маршрута, по тропам, постепенно совершаем подъём делая на видовых и красивых местах остановки, где также мы очищаем и наполняем свои легкие через дыхательные практики. Перспектива и окрестные просторы раскрываются все шире, мы поднимаемся все выше, по пути узнаем названия и целебные свойства трав и деревьев.
- Поднявшись к Верхней станции канатной дороги — можем выпить чаю и немного перекусить, до вершины осталось последние 700 метров подъёма, после того, что мы уже осилили они кажется совсем незаметными. И вот мы на вершине — самое время поздравить себя с этой победой, и загадать желание. Свободное время 15-20 минут для фото/медитации/отдыха. Спуск к станции канатки через буковый сказочный лес, возможно обед или ужин в кафе. Спуск на канатной дороге в Мисхор, оттуда на такси либо маршрутке в Ялту или же в зависимости от погодных условий и ваших пожеланий на такси по горному серпантину спуск сразу в Ялту.
Важная информация:
- Вершина Ай-Петри располагается на высоте 1234 м. НУМ и там может быть прохладнее на 10 градусов, чем на побережье, на подъёме же обычно очень тепло. Учитывайте это при сборах.
- Мы пойдем горными тропами, важно быть в удобной нескользящей обуви, на плоской подошве с фиксированным задником. Удобная, не стесняющая движений одежда — по погоде.
- С собой захватить головной убор, бутылку с водой около литра на человека, легкий перекус: сухофрукты/сладости и сухой паек. Наверху есть возможность питания в кафе или закусочных.
По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Сопровождение
- Организационные моменты
- Дыхательные практики
- Что не входит
- Питание у верхней станции канатной дороги есть закусочные и кафе, где вы можете поесть
- Дополнительно оплачивается проезд до начала пешеходной части маршрута
- Маршрутный транспорт, такси либо трансфер по запросу
- Дополнительно оплачивается спуск с горы — канатная дорога до Мисхора либо горный автобус по серпантину до Ялты — около 400 рублей на выбор. Либо услуги гида на спуск – почасовая оплата по договоренности
- Дополнительно оплачивается пропуск на территорию Ялтинского горно-лесного заповедника 150 руб. с человека. Оплату наличными (постарайтесь без сдачи), нужно передать гиду при встрече, гид сам оформляет пропуска на всю группу перед началом маршрута
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Московская 8, Автовокзал, ЯлтаЗавершение: Верхняя станция канатной дороги Ай-Петри
- Когда и сколько длится?
- Когда: По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Вершина Ай-Петри располагается на высоте 1234 м НУМ и там может быть прохладнее на 10 градусов, чем на побережье, на подъёме же обычно очень тепло. Учитывайте это при сборах.
- Мы пойдем горными тропами, важно быть в удобной нескользящей обуви, на плоской подошве с фиксированным задником. Удобная, не стесняющая движений одежда — по погоде.
- С собой захватить головной убор, бутылку с водой около литра на человека, легкий перекус: сухофрукты/сладости и сухой паек. Наверху есть возможность питания в кафе или закусочных
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван Столбов
3 авг 2022
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