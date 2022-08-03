Подъём к вершине Ай-Петри

Индивидуальная экскурсия в горы Крыма: пешеходный подъем к вершине Ай-Петри

5
1 оценка
Описание
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Ответы на вопросы
Треккинговый подъем горными тропами. В течении 2,5-3 часов мы поднимаемся по сосновому лесу.

Дыхательные практики позволяют ощутить вкус горного, соснового воздуха, такого чистого, и душистого от смол, цветов и трав таких ароматных и оздоравливающих.

Увидеть своими глазами перспективу на многие километры вокруг: горизонт моря, тысячи красавиц крымских сосен. Почувствую приятную нагрузку в теле на подъёме, быть в сонастройке с собой и прекрасным моментом.
Подъём к вершине Ай-Петри
Подъём к вершине Ай-Петри
Подъём к вершине Ай-Петри
Подъём к вершине Ай-Петри
Подъём к вершине Ай-Петри
Подъём к вершине Ай-Петри
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Что вас ожидает:

  • Мисхорская и кореизская тропы
  • Воронья скала
  • Верхняя станция канатной дороги
  • Вершина и зубцы Ай-Петри
  • Видовые площадки на Ялту
  • Мисхор, Алупку и Симеиз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Самая известная вершина Крыма.
  • Мы встречаемся на Автовокзале Ялты, далее отправляемся на такси или маршрутном транспорте (на ваш выбор) до начала пешеходной части маршрута, по тропам, постепенно совершаем подъём делая на видовых и красивых местах остановки, где также мы очищаем и наполняем свои легкие через дыхательные практики. Перспектива и окрестные просторы раскрываются все шире, мы поднимаемся все выше, по пути узнаем названия и целебные свойства трав и деревьев.
  • Поднявшись к Верхней станции канатной дороги — можем выпить чаю и немного перекусить, до вершины осталось последние 700 метров подъёма, после того, что мы уже осилили они кажется совсем незаметными. И вот мы на вершине — самое время поздравить себя с этой победой, и загадать желание. Свободное время 15-20 минут для фото/медитации/отдыха. Спуск к станции канатки через буковый сказочный лес, возможно обед или ужин в кафе. Спуск на канатной дороге в Мисхор, оттуда на такси либо маршрутке в Ялту или же в зависимости от погодных условий и ваших пожеланий на такси по горному серпантину спуск сразу в Ялту.

Важная информация:

  • Вершина Ай-Петри располагается на высоте 1234 м. НУМ и там может быть прохладнее на 10 градусов, чем на побережье, на подъёме же обычно очень тепло. Учитывайте это при сборах.
  • Мы пойдем горными тропами, важно быть в удобной нескользящей обуви, на плоской подошве с фиксированным задником. Удобная, не стесняющая движений одежда — по погоде.
  • С собой захватить головной убор, бутылку с водой около литра на человека, легкий перекус: сухофрукты/сладости и сухой паек. Наверху есть возможность питания в кафе или закусочных.

По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Сопровождение
  • Организационные моменты
  • Дыхательные практики
Что не входит
  • Питание у верхней станции канатной дороги есть закусочные и кафе, где вы можете поесть
  • Дополнительно оплачивается проезд до начала пешеходной части маршрута
  • Маршрутный транспорт, такси либо трансфер по запросу
  • Дополнительно оплачивается спуск с горы — канатная дорога до Мисхора либо горный автобус по серпантину до Ялты — около 400 рублей на выбор. Либо услуги гида на спуск – почасовая оплата по договоренности
  • Дополнительно оплачивается пропуск на территорию Ялтинского горно-лесного заповедника 150 руб. с человека. Оплату наличными (постарайтесь без сдачи), нужно передать гиду при встрече, гид сам оформляет пропуска на всю группу перед началом маршрута
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Московская 8, Автовокзал, Ялта
Завершение: Верхняя станция канатной дороги Ай-Петри
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам 12:45, пятница 11:45, воскресенье 08:45
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Вершина Ай-Петри располагается на высоте 1234 м НУМ и там может быть прохладнее на 10 градусов, чем на побережье, на подъёме же обычно очень тепло. Учитывайте это при сборах.
  • Мы пойдем горными тропами, важно быть в удобной нескользящей обуви, на плоской подошве с фиксированным задником. Удобная, не стесняющая движений одежда — по погоде.
  • С собой захватить головной убор, бутылку с водой около литра на человека, легкий перекус: сухофрукты/сладости и сухой паек. Наверху есть возможность питания в кафе или закусочных
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3 авг 2022

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