В страну Коктебель по следам Волошина

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Ответы на вопросы
Давайте на один день покинем Ялту и отправимся в удивительную страну Коктебель.

Мы посетим несколько самых ярких локаций и будем останавливаться в местах, где получаются потрясающие фото.

Обязательно обсудим с вами детали маршрута и выберем для посещения те достопримечательности Коктебеля, которые вы хотели бы увидеть.
В страну Коктебель по следам Волошина
В страну Коктебель по следам Волошина
В страну Коктебель по следам Волошина
В страну Коктебель по следам Волошина
В страну Коктебель по следам Волошина
В страну Коктебель по следам Волошина
В страну Коктебель по следам Волошина
Ближайшие даты:
20
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даты

Что вас ожидает:

  • Армянский монастырь 14 века СурбХач
  • Старый Крым
  • Звездопад воспоминаний
  • Гора Клементьева
  • Мыс Хамелеон
  • Тихая бухта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Из Ялты мы отправимся на комфортабельном легковом автомобиле в страну Коктебель, где простираются голубые барханы. Мы посетим от 3 до 5 локаций и много фотозон, на которых я сделаю для Вас снимки на профессиональном уровне и всё это за один световой день. В Коктебеле очень много локаций, и мы с вами обязательно обсудим детали маршрута.
Мы сможем посетить армянский монастырь XIV века Сурб
Хач, Старый Крым, смотровую площадку «Звездопад воспоминаний», гору Клементьева, мыс Хамелеон, а также Тихую бухту, где в сезон можно искупаться.

С Понедельника по пятницу в 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Фото
Что не входит
  • Вода
  • Еда
Место начала и завершения?
Московская улица, 8
Когда и сколько длится?
Когда: С Понедельника по пятницу в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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