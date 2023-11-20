Давайте на один день покинем Ялту и отправимся в удивительную страну Коктебель.
Мы посетим несколько самых ярких локаций и будем останавливаться в местах, где получаются потрясающие фото.
Обязательно обсудим с вами детали маршрута и выберем для посещения те достопримечательности Коктебеля, которые вы хотели бы увидеть.
Мы посетим несколько самых ярких локаций и будем останавливаться в местах, где получаются потрясающие фото.
Обязательно обсудим с вами детали маршрута и выберем для посещения те достопримечательности Коктебеля, которые вы хотели бы увидеть.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Армянский монастырь 14 века СурбХач
- Старый Крым
- Звездопад воспоминаний
- Гора Клементьева
- Мыс Хамелеон
- Тихая бухта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Из Ялты мы отправимся на комфортабельном легковом автомобиле в страну Коктебель, где простираются голубые барханы. Мы посетим от 3 до 5 локаций и много фотозон, на которых я сделаю для Вас снимки на профессиональном уровне и всё это за один световой день. В Коктебеле очень много локаций, и мы с вами обязательно обсудим детали маршрута.
Мы сможем посетить армянский монастырь XIV века Сурб
Хач, Старый Крым, смотровую площадку «Звездопад воспоминаний», гору Клементьева, мыс Хамелеон, а также Тихую бухту, где в сезон можно искупаться.
С Понедельника по пятницу в 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Фото
- Что не входит
- Вода
- Еда
- Место начала и завершения?
- Московская улица, 8
- Когда и сколько длится?
- Когда: С Понедельника по пятницу в 8:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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