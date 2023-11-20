Что вас ждет

Из Ялты мы отправимся на комфортабельном легковом автомобиле в страну Коктебель, где простираются голубые барханы. Мы посетим от 3 до 5 локаций и много фотозон, на которых я сделаю для Вас снимки на профессиональном уровне и всё это за один световой день. В Коктебеле очень много локаций, и мы с вами обязательно обсудим детали маршрута.

Мы сможем посетить армянский монастырь XIV века Сурб

Хач, Старый Крым, смотровую площадку «Звездопад воспоминаний», гору Клементьева, мыс Хамелеон, а также Тихую бухту, где в сезон можно искупаться.