Ялта - царица Крыма: красота сквозь века

Авторская экскурсия с посещением закрытых от публичных глаз смотровых площадок, а также основных достопримечательностей Ялты, включая дворцы и гору Ай-Петри.
Описание экскурсии

Большая Ялта выгодно сочетает в себе буйство южнобережной природы (величественные горы вокруг, вековые сосновые леса, ласковое чистое море) и хорошо сохранившийся до наших дней исторический облик (дворцы и усадьбы, церкви, узкие улочки). Во все времена люди стремились в Ялту: здесь создавали семейные гнёзда русские правители, искали вдохновения знаменитые художники, писатели, актёры и музыканты, местные здравницы высоко ценятся и по сей день, — каждый находит здесь счастье и умиротворение. Я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
  • Рекомендации: удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.

Ежедневно в 9.00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Воронцовский парк и дворец
  • Ласточкино гнездо (смотровая или прогулка к ней)
  • Ливадийский дворец ‌
  • Гора Ай-Петри со всеми локациями: озеро Магоби, Черепашье озеро, водопад Учан-Су, сосна Паласса, серебряная беседка ‌‌
  • Массандровский дворец ‌
  • Один дворец на выбор внутри
  • Можно добавить или заменить пункты по маршруту, по договоренности
Что включено
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспорт (детское кресло и бустер, аптечка с солнцезащитным кремом, автохолодильник, дождевики, зонты, пледы и куртки)
  • Разный инвентарь для пикников
  • Фото и видео на айфон
  • Напитки.
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Сувениры.
Место начала и завершения?
Ялта или Севастополь ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
  • Рекомендации: удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Е
Екатерина
13 сен 2025
Все замечательно, ребята учитывают все пожелания. Экскурсия безумно интересная, однозначно рекомендую!!!! Оценка 100 из 100. Огромное спасибо за полученные эмоции!!!
О
Ольга
2 мая 2024
Сегодня я провела день с гидом Дмитрием в Крыму.
Тот случай, когда человек выбрал работу по любви и к своему делу, и к своей Родине. И при этом имеет образование в
читать дальше

сфере туризма. И старается сделать лучшее и превысить ожидания.
За сегодня мы посетили несколько потрясающих смотровых площадок, прогулялись по набережной Ялты, посмотрели Ласточкино гнездо, изучили часть Воронцовского парка, пару раз очень вкусно и по-Крымски поели. А еще громко прокричались в горах.
Дима обожает Крым, и за сегодняшний день он сумел меня влюбить в регион. Теперь я хочу сюда летом с дочкой, еще хочу в заповедник, пожить в нескольких отелях и совершить разные морские прогулки.
Полюбить Крым за природу, архитектуру, рыбу и чебуреки - это одно, а полюбить через человека - это совсем другое, особое удовольствие.

О
Ольга
2 мар 2024
Хочешь навсегда запомнить свой День рождения, да или любой другой день - проведи его с Димой! Супруг сделал мне подарок на ДР организовав экскурсию с Димой по Ялте. Мы втроём
читать дальше

провели день, который произвёл неизгладимое впечатление и навсегда останется в нашей памяти! Дима настолько разносторонний и эрудированный человек, что время пролетело просто стрелой. Но осталось огромное море впечатлений! Восторг от общения, от интереснейшей информации, от видов и от секретных красивейших мест.
Спасибо огромное! И, обязательно, до новых встреч!

В
Валерия
11 авг 2023
Крым глазами Дмитрия Поликарпова Всем читателям доброго дня!
10 августа 2023 года провели с Дмитрием прекрасный день на южном побережье Крыма! Красоты Крыма описывать не буду, они неописуемые. Хочется отметить просто
читать дальше

особенности нашего проводника в этот чудесный день Дмитрия. Подкупает его искренняя любовь и увлеченность профессией. Прогулка получилась очень атмосферной, проникнутой духом крымчан, их отношения к своему родному краю. И этой любовью Дима, как никто другой, заражает своих гостей, закручивает их в вихре красот природы, детских воспоминаний, молодого задора. Спасибо тебе Дмитрий! Удачи и совершенствования в выбранной стези!

В
Владислав
21 мар 2022
Признание в любви… Провели с Дмитрием 6 чудесных и познавательных дней! Хочу отметить начитанность Дмитрия, умение вести беседу и экскурсию, его активность и готовность нарушить строгий график, если есть такое
читать дальше

желание. А какие он нам рестораны подобрал! Чистые автомобили, наличие водички каждый день, приятные сувениры по окончании поездки. Мои дети просто влюбились в него! Посетили много интересных мест, которые сам не найдёшь и не увидишь на общественных экскурсиях. Если Вам повезёт и Дима будет вашим гидом, у вас нет шансов не влюбиться в Крым!

Н
Надежда
7 янв 2022
Бесспорно Лучший гид в Крыму! Если Вы хотите узнать много (но не напряжно!) о достопримечательностях Ялты, деревьях и растительности в чудесном Воронцовском парке, узнать интересные исторические факты, и все это
читать дальше

- в удивительно легкой и непринужденной атмосфере, то Вам точно к Дмитрию! А если Вам повезет, как нам, и Дима приедет за Вами в Севастополь, то по дороге в Ялту Вы заедете на мыс Фиолент, в Форосскую церковь, остановитесь в звенящей тишине в горах на чашечку ароматного чая или кофе! Дима - потрясающий Человек, любознательный и интересующийся гид, внимательный собеседник! Одним словом, ВОСТОРГ!
С уважением, Надежда и дочь ее Оля)))

