сфере туризма. И старается сделать лучшее и превысить ожидания.

За сегодня мы посетили несколько потрясающих смотровых площадок, прогулялись по набережной Ялты, посмотрели Ласточкино гнездо, изучили часть Воронцовского парка, пару раз очень вкусно и по-Крымски поели. А еще громко прокричались в горах.

Дима обожает Крым, и за сегодняшний день он сумел меня влюбить в регион. Теперь я хочу сюда летом с дочкой, еще хочу в заповедник, пожить в нескольких отелях и совершить разные морские прогулки.

Полюбить Крым за природу, архитектуру, рыбу и чебуреки - это одно, а полюбить через человека - это совсем другое, особое удовольствие.