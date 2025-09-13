Авторская экскурсия с посещением закрытых от публичных глаз смотровых площадок, а также основных достопримечательностей Ялты, включая дворцы и гору Ай-Петри.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииБольшая Ялта выгодно сочетает в себе буйство южнобережной природы (величественные горы вокруг, вековые сосновые леса, ласковое чистое море) и хорошо сохранившийся до наших дней исторический облик (дворцы и усадьбы, церкви, узкие улочки). Во все времена люди стремились в Ялту: здесь создавали семейные гнёзда русские правители, искали вдохновения знаменитые художники, писатели, актёры и музыканты, местные здравницы высоко ценятся и по сей день, — каждый находит здесь счастье и умиротворение. Я обучался на фото— и видеокурсах, поэтому всегда снимаю своих гостей, максимально применяя свои навыки. Ведь ваши впечатления бесценны, и одна из моих задач — оставить этот день не только в вашей памяти! При желании изготовим и отправим по России фотокнигу в короткие сроки (оплачивается отдельно). Важная информация:
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида;
- Рекомендации: удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности.
Ежедневно в 9.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Воронцовский парк и дворец
- Ласточкино гнездо (смотровая или прогулка к ней)
- Ливадийский дворец
- Гора Ай-Петри со всеми локациями: озеро Магоби, Черепашье озеро, водопад Учан-Су, сосна Паласса, серебряная беседка
- Массандровский дворец
- Один дворец на выбор внутри
- Можно добавить или заменить пункты по маршруту, по договоренности
Что включено
- Услуги гида-экскурсовода
- Транспорт (детское кресло и бустер, аптечка с солнцезащитным кремом, автохолодильник, дождевики, зонты, пледы и куртки)
- Разный инвентарь для пикников
- Фото и видео на айфон
- Напитки.
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Сувениры.
Место начала и завершения?
Ялта или Севастополь ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Маршрут можно корректировать до и вовремя экскурсии согласно вашим пожеланиям с учётом рекомендаций гида
- Рекомендации: удобная обувь и одежда по погоде, головные уборы, купальные принадлежности
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
13 сен 2025
Все замечательно, ребята учитывают все пожелания. Экскурсия безумно интересная, однозначно рекомендую!!!! Оценка 100 из 100. Огромное спасибо за полученные эмоции!!!
О
Ольга
2 мая 2024
Сегодня я провела день с гидом Дмитрием в Крыму.
Тот случай, когда человек выбрал работу по любви и к своему делу, и к своей Родине. И при этом имеет образование в
Тот случай, когда человек выбрал работу по любви и к своему делу, и к своей Родине. И при этом имеет образование в
О
Ольга
2 мар 2024
Хочешь навсегда запомнить свой День рождения, да или любой другой день - проведи его с Димой! Супруг сделал мне подарок на ДР организовав экскурсию с Димой по Ялте. Мы втроём
В
Валерия
11 авг 2023
Крым глазами Дмитрия Поликарпова Всем читателям доброго дня!
10 августа 2023 года провели с Дмитрием прекрасный день на южном побережье Крыма! Красоты Крыма описывать не буду, они неописуемые. Хочется отметить просто
10 августа 2023 года провели с Дмитрием прекрасный день на южном побережье Крыма! Красоты Крыма описывать не буду, они неописуемые. Хочется отметить просто
В
Владислав
21 мар 2022
Признание в любви… Провели с Дмитрием 6 чудесных и познавательных дней! Хочу отметить начитанность Дмитрия, умение вести беседу и экскурсию, его активность и готовность нарушить строгий график, если есть такое
Н
Надежда
7 янв 2022
Бесспорно Лучший гид в Крыму! Если Вы хотите узнать много (но не напряжно!) о достопримечательностях Ялты, деревьях и растительности в чудесном Воронцовском парке, узнать интересные исторические факты, и все это
Входит в следующие категории Ялты
Похожие экскурсии из Ялты
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком по Ялте
Начало: Ялта, ул. Пушкинская 34
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Севастополь и Балаклава: погружение в историю Крыма
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Среда, воскресенье в 9:00
Завтра в 09:00
3 дек в 09:00
2500 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Сегодня в 10:00
1 дек в 10:00
750 ₽ за человека