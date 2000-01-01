Кто на Ай-Петри не бывал, тот Крыма не видал». Так говорят местные жители о самой известной и популярной экскурсии 🧭 к вершине Крымских гор ⛰️ – горе Ай-Петри.

Один из главных символов Южного берега Крыма, самая красивая вершина крымских гор, самая популярная и самая посещаемая – ну очень трудно описать словами многоликость этого горного массива, где каждый уголок его удивляет своей красотой и восхищает.