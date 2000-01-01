Кто на Ай-Петри не бывал, тот Крыма не видал». Так говорят местные жители о самой известной и популярной экскурсии 🧭 к вершине Крымских гор ⛰️ – горе Ай-Петри.
Один из главных символов Южного берега Крыма, самая красивая вершина крымских гор, самая популярная и самая посещаемая – ну очень трудно описать словами многоликость этого горного массива, где каждый уголок его удивляет своей красотой и восхищает.
Что входит
Трансфер: Ялта-Ай-Петри
Экскурсионная программа на протяжении всего маршрута
Путевая информация
Возвращение в Ялту.
Что не входит
Личные траты (обед, покупка сувениров).
Начало
🚩 г. Ялта, остановка "ул. Садовая" около д. 12
Место завершения
🏁 г. Ялта, центр
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 19 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.