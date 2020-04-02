Заразилось 1311 +72

Умерло 3

Выздоровело 179 +1

Болеют сейчас 1129 +71

Летальность 0.23% около 2 чел. на 1000 заболевших

В Ямало-Ненецком автономном округе, включая Салехард, находится 0.56%, 1311 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 179 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1129 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Салехарде и Ямало-Ненецком автономном округе График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ямало-Ненецком автономном округе, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 4 раза в Ямало-Ненецком автономном округе летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 2 человека на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Ямало-Ненецком автономном округе

Карта распространения коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Салехарде и Ямало-Ненецком автономном округе от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 1311 +72+6% 3 179 +1+1% ▲ 1129+71 11 мая 2020 1239 +62+5% 3 178 +12+7% ▲ 1058+50 10 мая 2020 1177 +72+7% 3 166 +8+5% ▲ 1008+64 9 мая 2020 1105 +51+5% 3 158 ▲ 944+51 8 мая 2020 1054 +36+4% 3 158 +14+10% ▲ 893+22 7 мая 2020 1018 +93+10% 3 144 +7+5% ▲ 871+86 6 мая 2020 925 +105+13% 3 137 +6+5% ▲ 785+99 5 мая 2020 820 +108+15% 3 131 +2+2% ▲ 686+106 4 мая 2020 712 +104+17% 3 129 ▲ 580+104 3 мая 2020 608 +51+9% 3 +2+200% 129 +11+9% ▲ 476+38 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе по дням