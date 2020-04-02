Последние новости коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе на сегодня со статистикой
Заразилось 1311+72
Умерло 3
Выздоровело 179+1
Болеют сейчас 1129+71
Летальность 0.23%около 2 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Ямало-Ненецком автономном округе, включая Салехард, находится 0.56%, 1311 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 179 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1129 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Салехарде и Ямало-Ненецком автономном округе
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ямало-Ненецком автономном округе, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Салехарде и Ямало-Ненецком автономном округе от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
1311+72+6%
3
179+1+1%
▲1129+71
11 мая 2020
1239+62+5%
3
178+12+7%
▲1058+50
10 мая 2020
1177+72+7%
3
166+8+5%
▲1008+64
9 мая 2020
1105+51+5%
3
158
▲944+51
8 мая 2020
1054+36+4%
3
158+14+10%
▲893+22
7 мая 2020
1018+93+10%
3
144+7+5%
▲871+86
6 мая 2020
925+105+13%
3
137+6+5%
▲785+99
5 мая 2020
820+108+15%
3
131+2+2%
▲686+106
4 мая 2020
712+104+17%
3
129
▲580+104
3 мая 2020
608+51+9%
3+2+200%
129+11+9%
▲476+38
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе по дням
Ямало-Ненецкий автономный округ и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе
Только треть предприятий малого и среднего бизнеса может получить помощь от государства в рамках правительственных программ по поддержке экономики. Среди регионов, предприятия которых могут претендовать на гранты, лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ (43 процента организаций и индивидуальных предпринимателей).
«Газпром нефть» и группа компаний «КАМАЗ» успешно испытали беспилотные грузовые автомобили на Восточно-Мессояхском месторождении (ЯНАО, Гыданский п-ов). Совместный проект «Газпром нефти» и «КАМАЗа» был реализован при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
Первый случай смерти пациента с коронавирусом на Урале зарегистрирован в Ямало-Ненецком округе. Зараженный умер в Надымской центральной районной больнице. Ему было 47 лет. 7 апреля мужчина почувствовал себя хуже, его подключили к аппарату ИВЛ. Медики не смогли его спасти.
В Ямало-Ненецком автономном округе у восьми полицейских, работающих в региональном управлении МВД обнаружен коронавирус. Зараженных силовиков обследовали и изолировали. Помимо сотрудников полиции из города Салехард заболели два вахтовых рабочих Еты-Пуровского нефтяного месторождения.
В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны. Впервые диагноз поставили в Ямало-Ненецком округе. За сутки в стране погибли шесть человек, выздоровели — 45. Таким образом число зараженных коронавирусом в России выросло до 3 548 в 76 регионах.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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