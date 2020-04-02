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Последние новости коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе на сегодня со статистикой

  • Заразилось 1311+72
  • Умерло 3
  • Выздоровело 179+1
  • Болеют сейчас 1129+71
  • Летальность 0.23%около 2 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Ямало-Ненецком автономном округе, включая Салехард, находится 0.56%, 1311 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 3 умерло, 179 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 1129 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Салехарде и Ямало-Ненецком автономном округе

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Ямало-Ненецком автономном округе, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 4 разав Ямало-Ненецком автономном округе летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
2 человекав среднем умирает в Ямало-Ненецком автономном округе на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Салехарде и Ямало-Ненецком автономном округе от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 20201311+72+6%3179+1+1%1129+71
11 мая 20201239+62+5%3178+12+7%1058+50
10 мая 20201177+72+7%3166+8+5%1008+64
9 мая 20201105+51+5%3158944+51
8 мая 20201054+36+4%3158+14+10%893+22
7 мая 20201018+93+10%3144+7+5%871+86
6 мая 2020925+105+13%3137+6+5%785+99
5 мая 2020820+108+15%3131+2+2%686+106
4 мая 2020712+104+17%3129580+104
3 мая 2020608+51+9%3+2+200%129+11+9%476+38
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе по дням

Ямало-Ненецкий автономный округ и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе

Помощь от государства получит только треть малого бизнеса России
Помощь от государства получит только треть малого бизнеса России
lenta.ru
29.04.2020 08:10
Только треть предприятий малого и среднего бизнеса может получить помощь от государства в рамках правительственных программ по поддержке экономики. Среди регионов, предприятия которых могут претендовать на гранты, лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ (43 процента организаций и индивидуальных предпринимателей).
«Газпром нефть» начала внедрять в Арктике беспилотные технологии
«Газпром нефть» начала внедрять в Арктике беспилотные технологии
lenta.ru
23.04.2020 17:56
«Газпром нефть» и группа компаний «КАМАЗ» успешно испытали беспилотные грузовые автомобили на Восточно-Мессояхском месторождении (ЯНАО, Гыданский п-ов). Совместный проект «Газпром нефти» и «КАМАЗа» был реализован при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.
На Урале умер первый пациент с коронавирусом
На Урале умер первый пациент с коронавирусом
lenta.ru
09.04.2020 19:50
Первый случай смерти пациента с коронавирусом на Урале зарегистрирован в Ямало-Ненецком округе. Зараженный умер в Надымской центральной районной больнице. Ему было 47 лет. 7 апреля мужчина почувствовал себя хуже, его подключили к аппарату ИВЛ. Медики не смогли его спасти.
В управлении российской полиции нашли восемь зараженных коронавирусом
В управлении российской полиции нашли восемь зараженных коронавирусом
lenta.ru
08.04.2020 14:51
В Ямало-Ненецком автономном округе у восьми полицейских, работающих в региональном управлении МВД обнаружен коронавирус. Зараженных силовиков обследовали и изолировали. Помимо сотрудников полиции из города Салехард заболели два вахтовых рабочих Еты-Пуровского нефтяного месторождения.
В России за сутки выявили 771 случай заражения COVID-19
В России за сутки выявили 771 случай заражения COVID-19
РБК
02.04.2020 10:32
Первый случай заражения зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе. Число жертв коронавируса в стране достигло 30 человек
В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом
В России зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом
lenta.ru
02.04.2020 10:31
В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом в 29 регионах страны. Впервые диагноз поставили в Ямало-Ненецком округе. За сутки в стране погибли шесть человек, выздоровели — 45. Таким образом число зараженных коронавирусом в России выросло до 3 548 в 76 регионах.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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