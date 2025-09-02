Найдено 3 экскурсии в категории « Парк имени М. Беккера » в Янтарном, цены от 14 600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный Путешествие в мир янтаря и красоты Балтики: от добычи до создания украшений. Уникальные пейзажи и история ждут вас 14 600 ₽ за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Янтарный и Светлогорск: солнце и море Путешествие по живописным курортам Балтики: от старинных вилл до широких пляжей. Ощутите гармонию природы и архитектуры 16 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Янтарный и Светлогорск: всё самое интересное Погрузитесь в атмосферу Янтарного и Светлогорска, узнав о янтаре и наслаждаясь архитектурой. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы 20 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Янтарного

