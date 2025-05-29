Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Янтарного)
Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Начало: По договорённости с гидом
«Здесь вы откроете удивительный памятник природы, сохранившей девственное очарование»
29 мая в 08:00
31 мая в 08:00
17 300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день (из Янтарного)
История, природа и старинная архитектура городов Балтийского побережья на автопешеходной экскурсии
«Вы посетите живописнейшую Филинскую бухту, рассмотрите старинные немецкие виллы и узнаете, как добывают янтарь»
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперёк
Погрузитесь в мир Куршской косы: от птичьих миграций до загадочных дюн и Танцующего леса. Откройте для себя уникальные ландшафты и местную культуру
«Я открою тайну такой природной аномалии, а еще расскажу о немецкой планерной школе, которая здесь располагалась раньше»
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
20 900 ₽ за всё до 4 чел.
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