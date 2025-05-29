Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Янтарном, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Янтарного) Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох Начало: По договорённости с гидом «Здесь вы откроете удивительный памятник природы, сохранившей девственное очарование» 17 300 ₽ за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Янтарный, Филинская бухта и Светлогорск за 1 день (из Янтарного) История, природа и старинная архитектура городов Балтийского побережья на автопешеходной экскурсии «Вы посетите живописнейшую Филинскую бухту, рассмотрите старинные немецкие виллы и узнаете, как добывают янтарь» 16 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Куршская коса вдоль и поперёк Погрузитесь в мир Куршской косы: от птичьих миграций до загадочных дюн и Танцующего леса. Откройте для себя уникальные ландшафты и местную культуру «Я открою тайну такой природной аномалии, а еще расскажу о немецкой планерной школе, которая здесь располагалась раньше» 20 900 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Янтарного

Ответы на вопросы от путешественников по Янтарному в категории «Природа и пейзажи»

Забронируйте экскурсию в Янтарном на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», цены от 16000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль