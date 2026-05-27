Утренний ритуал в Nordic SPA под Янтарным — это пробуждение с Балтикой: видовые сауны с панорамой дюн и моря, горячие купели на дровах под открытым небом, терраса в 50 метрах от волн. Вас ждут три часа уединения и расслабления. Халаты, полотенца и косметика уже включены в стоимость.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Прибытие и утренний ритуал

Самостоятельный трансфер из Калининграда до Янтарного (автобус ~1,5 ч или авто). Раннее утро — получаете халат, полотенце, тапочки, косметику и начинаете день с Балтикой.

Видовые скандинавские сауны

Утренний свет заливает море и дюны, создавая идеальную атмосферу для скандинавского прогрева.

Горячие купели на дровах

Тёплый пар смешивается с морским бризом, дрова потрескивают — момент, когда время останавливается.

Терраса у моря

Отдыхаете в 50 метрах от воды. Шум волн, травяной чай и пробуждение Балтики. Здесь особенно ощущается гармония архитектуры и природы.

Панорамная комната отдыха

Финальный релакс в шезлонге, пока утро превращается в день над морем.

Организационные детали