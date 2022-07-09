Полезная информация о Янтарном
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Местное время в Янтарном
13:3127
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Янтарный
|По-английски
|yantarny
|Население города
|5 527 чел.
Где находится Янтарный на карте
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