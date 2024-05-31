1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Христианский Ярославль: погружение в историю храмов и монастырей
Откройте для себя уникальную историю Ярославля через его древние храмы и Толгский монастырь, исследуя вековые традиции
Начало: В Ярославле
«В Ярославле сохранилось около сорока каменных храмов, и во многом благодаря ним исторический центр включили в список ЮНЕСКО»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль - история и современность
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города
Начало: На Красной площади
«Успенский кафедральный собор — я расскажу о святынях, которые хранятся в его стенах, и помогу понять, почему это не только самый величественный, но и самый спорный ярославский храм»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 650₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю: история, культура, архитектура
Погрузитесь в удивительный мир древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: На площади Богоявления
«Вы рассмотрите храмы «золотого века» истории Ярославля: Ильи Пророка, Спас на городу и Никола Рубленый»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Теплая встреча с Ярославлем: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о его архитектуре XVII века и посетите знаковые места города. Без дополнительных расходов
«Я покажу главные достопримечательности Ярославля: Спасо-Преображенский монастырь, храмы XVII века, Демидовский сквер, Медвежий овраг и Стрелку»
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль по-настоящему: путешествие в сердце России
Откройте для себя душу Ярославля в увлекательной индивидуальной экскурсии, полной историй, легенд и архитектурных шедевров
Начало: в районе Богоявленской площади
«Многие из них — религиозные памятники, потому что каждый храм в Ярославле — настоящий шедевр зодчества, на который не жалели средств»
13 июля в 10:30
14 июля в 10:30
5 250₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чудесные храмы и святыни Ярославля: путешествие в сердце России
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святыням Ярославля, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: По договоренности
«Программа экскурсии на транспорте дополняется посещением действующего Федоровского собора, Иоанна Предтечи, Иоанна Златоуста, Николы Мокрого, Петропавловского храма (петровского стиля со шпилем на территории бывшей текстильной фабрики)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность
Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям
Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г...
«Обязательно посетим бывший Спасо-Преображенский монастырь: сегодня это территория Ярославского музея-заповедника, где находится старейшее здание города, Спасо-Преображенский собор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
«В этой части Ярославля грандиозный комплекс фабрики 19 века соседствует с тенистыми аллеями и прудами Петропавловского парка, а объекты 1000-летия города — с церквями, которые своими изразцами затмевают центральные храмы города»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
4 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославское узорочье
Исследовать живописные слободы, раскрыть их истории и прочувствовать эстетику древних храмов
Начало: Советская площадь д. 7
«Вас поразят их жемчужины-храмы, благодаря которым город прозвали «Верхневолжской Флоренцией»»
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
7 500₽ за всё до 18 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей31 мая 2024Сергей интеллигентный, эрудированный рассказчик. Провел нас по историческому центру, доходчиво и интересно рассказал о достопримечательностях Ярославля, его истории и современной жизни. Рекомендую.
- ООльга29 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии Анна легко и познавательно рассказала об основных достопримечательностях города. Время пролетело незаметно. Спасибо большое!
- ТТатьяна28 мая 2024Спасибо огромное Сергею за то, что это была не занудная экскурсия, а легкая прогулка на одном дыхании.
- ННаталья28 мая 2024Лариса - замечательный экскурсовод! Прогулка была очень познавательной, нескучной и душевной 🙌
- ССветлана27 мая 2024Интересный маршрут. Ольга, профессионал! И милая, приятная девушка 🌸.
- ТТатьяна24 мая 2024Мы чудесно провели с Ларисой время. Познавательно, живо, в спокойном ритме, но при этом очень многое успели.
- YYury20 мая 2024Ольга отличный специалист своего дела, большое спасибо! Рекомендую!!
- ККарина20 мая 2024Очень понравилась экскурсия, отработал на все 100 процентов, потрясающий гид
- ТТатьяна19 мая 2024У нас не могло быть лучшего гида по Ярославлю. Лариса оживила историю своими рассказами и своими знаниями архитектуры, политической истории
- ТТатьяна16 мая 2024Очень понравилось: было познавательно, очень интересное изложение исторических фактов, некоторые даже с юмором, все организованно комфортно. Организаторы обаятельные люди. Спасибо им от всей души))))
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 3 650 до 10 300. Туристы уже оставили гидам 503 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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