1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Посетить действующую женскую обитель на берегу Волги и раскрыть ее богатую историю
Начало: В Ярославле
«Вы увидите его главные достопримечательности: древние башни, колокольню, Введенский собор, Святые ворота и Церковь Спаса Нерукотворного»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Начало: В районе площади Волкова
«На площади Волкова мы поговорим о незаурядном основателе первого русского театра, на Советской площади полюбуемся храмом Ильи Пророка с великолепными изразцами»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура
Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города
Начало: Ярославский музей-заповедник
«Кроме того, в программе: часовня Казанской иконы Богоматери, церковь Михаила Архангела, Успенский собор, Вечный огонь и усадьба конца 18 века»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Пешеходная экскурсия по Ярославлю: история, архитектура, культура
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
«Далее пройдете по «дороге из храмов», где увидите ярких представителей ярославской школы зодчества XVII века: церкви Михаила Архангела, Спаса на Городу и Ильи Пророка»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города
«Посетите территорию исторического кремля, раскроете историю Свято-Успенского кафедрального собора и полюбуетесь Стрелкой, образованной при слиянии Волги и Которосли»
Сегодня в 08:00
11 июня в 12:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль - любовь с первого взгляда: исторические сокровища и живая история
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: от старинных храмов до купеческих особняков. Уникальный формат экскурсии-спектакля
Начало: В любой гостинице города
«Вы увидите главные достопримечательности города: церковь Рождества Христова, Кирилло-Афанасьевский монастырь, храм Николы Надеина и церковь Иоанна Предтечи, изображенную на тысячерублевой купюре»
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
«Успенский собор, заново построенный к 1000-летию города (зайдём в него)»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
«Именно в это время появились храмы, монастыри и церкви, ради которых в Ярославль приезжают путешественники»
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Христианский Ярославль: погружение в историю храмов и монастырей
Откройте для себя уникальную историю Ярославля через его древние храмы и Толгский монастырь, исследуя вековые традиции
Начало: В Ярославле
«В Ярославле сохранилось около сорока каменных храмов, и во многом благодаря ним исторический центр включили в список ЮНЕСКО»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 300₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: У входа в музей-заповедник
«Вы услышите историю главных храмов города: Спасо-Преображенского монастыря, где сформировалось ополчение Минина и Пожарского, Успенского собора, церкви Ильи Пророка и часовни Казанской Богоматери»
11 июня в 18:00
12 июня в 19:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру
Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Богоявления или по договорённости
«Кроме того, увидите храм Ильи Пророка, восстановленный Успенский кафедральный собор и Митрополичьи палаты, один из старейших памятников гражданской архитектуры»
Завтра в 14:00
11 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль - история и современность
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города
Начало: На Красной площади
«Успенский кафедральный собор — я расскажу о святынях, которые хранятся в его стенах, и помогу понять, почему это не только самый величественный, но и самый спорный ярославский храм»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
3 650₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2.5 часа
Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом
Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого...
Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00
12 июня в 14:00
14 июня в 14:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности
«Успенский собор — пример современной постройки»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль - первая встреча: путешествие в историю и архитектуру
Откройте для себя уникальный Ярославль: его историю, архитектуру и легенды в индивидуальной экскурсии, полной открытий
Начало: У Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря
«А также — церковь Ильи Пророка середины XVII века с приделом Ризоположения»
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю: история, культура, архитектура
Погрузитесь в удивительный мир древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: На площади Богоявления
«Вы рассмотрите храмы «золотого века» истории Ярославля: Ильи Пророка, Спас на городу и Никола Рубленый»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Теплая встреча с Ярославлем: экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о его архитектуре XVII века и посетите знаковые места города. Без дополнительных расходов
«Я покажу главные достопримечательности Ярославля: Спасо-Преображенский монастырь, храмы XVII века, Демидовский сквер, Медвежий овраг и Стрелку»
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Три жемчужины в ожерелье Ярославля: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Ярославля: Коровницкую слободу, храм Иоанна Предтечи и Толгский монастырь. Узнайте их истории и легенды
Начало: В любом удобном месте по договоренности
«И выстроенном по их инициативе храмовом комплексе из летней и зимней церквей, колокольни и входных Святых ворот»
Сегодня в 17:00
10 июня в 07:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Неизведанный Ярославль
Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра
Начало: На улице Первомайская
«Никиты с интересной колокольней, в древней Толчковской слободе рассмотрите церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи — единственный в мире храм с 15 куполами»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
99909 491₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: его исторические уголки, набережные и уютные дворы ждут вас
Начало: Богоявленская площадь
«Его древние храмы и святыни, чудом уцелевшие до наших дней»
Сегодня в 08:00
Завтра в 18:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ярославль для новичков: историческое путешествие по древним храмам
Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
«В Успенском кафедральном соборе вы осмотрите прекрасный иконостас и главную святыню Ярославской епархии – мощи князей-чудотворцев»
13 июня в 14:00
15 июня в 14:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль по-настоящему: путешествие в сердце России
Откройте для себя душу Ярославля в увлекательной индивидуальной экскурсии, полной историй, легенд и архитектурных шедевров
Начало: в районе Богоявленской площади
«Многие из них — религиозные памятники, потому что каждый храм в Ярославле — настоящий шедевр зодчества, на который не жалели средств»
13 июля в 10:30
14 июля в 10:30
5 250₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
«Это пешеходная экскурсия, но при наличии у вас автомобиля ее можно расширить (осмотреть церкви Федоровского прихода и храм Иоанна Предтечи в Толчково — достопримечательность с 1000-ной купюры)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 150₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
«Здесь мы поговорим об истории Успенского собора, вы увидите самую большую в православном мире изразцовую икону Успенья Богородицы и изразцовый портал»
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля
Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи
Начало: У театра Волкова
«Независимость, финансовое благополучие, расцвет ремёсел способствовали появлению нового ярославского стиля в церковном искусстве, с которым вы познакомитесь на примере храмов Богоявления, Ильи Пророка, Михаила Архангела и др»
15 июня в 14:00
1 авг в 10:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов
Начало: На Богоявленской площади
«Кроме того, мы остановимся на Стрелке и сфотографируем Успенский собор — один из главных символов города»
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль впервые
Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места
Начало: На площади Богоявления
«А также покажу величественный Успенский собор, возведенный всего 10 лет назад»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
3 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль, который вас удивит: путешествие в прошлое
Ярославль ждет вас: откройте город с богатой историей и уникальными памятниками в индивидуальной экскурсии
«Я покажу самые красивые храмы Ярославля: Николы в Рубленом городе, Спаса на Городу и кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы»
23 июня в 08:30
29 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чудесные храмы и святыни Ярославля: путешествие в сердце России
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святыням Ярославля, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: По договоренности
«Программа экскурсии на транспорте дополняется посещением действующего Федоровского собора, Иоанна Предтечи, Иоанна Златоуста, Николы Мокрого, Петропавловского храма (петровского стиля со шпилем на территории бывшей текстильной фабрики)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: история на каждом шагу
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
«Успенский собор и церковь Богоявления»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 200₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей
Начало: У Знаменской башни
«Нам откроется вид на главную архитектурную доминанту — церковь Ильи Пророка»
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Золото Ярославля: уникальное путешествие в историю города
Познайте историческое наследие Ярославля, открывая двери в прошлое через эксклюзивные рассказы и уникальные памятники
«Вы увидите настоящие шедевры древнерусской архитектуры и искусства, отметите уникальные черты храмов Николы Надеина и Ильи Пророка, церквей Рождества Христова и Богоявления»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
Отправиться в старинную слободу Ярославля и познакомиться с древними ремёслами
«Вы побываете в роли горожан и сможете внести свой вклад в возведение старинного храма»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
1 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю
Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Богоявления
«Вы увидите домовую церковь Ильи Пророка величиной со дворец, сохранившийся в первозданном виде храм Никола Рубленный город, церковь Михаила Архангела и взорванный, но восстановленный Успенский собор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
1.5 часа
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Ярославль, до чего же ты хорош
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
Начало: На площади Волкова
«Вы также посетите Успенский собор, прогуляетесь по Волжской набережной, побываете на красивейшей панорамной точке Ярославля и увидите ещё много других любопытных городских построек с историей»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30 и 15:30
22 июня в 11:30
23 июня в 11:30
700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность
Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям
Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г...
«Обязательно посетим бывший Спасо-Преображенский монастырь: сегодня это территория Ярославского музея-заповедника, где находится старейшее здание города, Спасо-Преображенский собор»
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
«церковь Богоявления, храм Ильи Пророка, Знаменскую башню»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Ярославль в лицах
Познакомится с городом через воспоминания о нём великих авторов (в группе)
Начало: На Богоявленской площади
«Церковь Николая Чудотворца в Рубленом городе»
Расписание: в понедельник в 16:00, в среду в 12:45, в пятницу в 17:15, в субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
1 000₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Ярославль: путешествие по древнему городу символов
Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории
Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор...
«Раскроете символику крестов в храмовой архитектуре Ярославля, разглядите детали куполов и колоколен, а у церкви Рождества Христова (памятника Всенародного наследия) узнаете о ее связи с исламом»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
70006 650₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю
Узнать историю обители, познакомиться с её архитектурой и вспомнить, где вы видели Святые ворота
Начало: На Богоявленской площади (это центр Ярославля)
«Гуляя по территории, вы увидите Спасо-Преображенский собор, самое древнее здание Ярославля»
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
2 600₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь
Посетить один из самых значимых духовных центров региона и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: Напротив вокзала Ярославля
«Вы посетите нарядный, монументальный Введенский собор с изумительными росписями 17 века, а в Крестовоздвиженском храме увидите знаменитую икону»
Расписание: в понедельник в 10:00
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Каменные сказы Ярославля
Оценить шедевры древнерусского зодчества на обзорной экскурсии
Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери
«Вы увидите первый каменный посадский храм города — церковь Николы Надеина XVII века»
12 июня в 13:30
15 июня в 09:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
«В этой части Ярославля грандиозный комплекс фабрики 19 века соседствует с тенистыми аллеями и прудами Петропавловского парка, а объекты 1000-летия города — с церквями, которые своими изразцами затмевают центральные храмы города»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
4 100₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена6 июня 2024Очень понравилась экскурсия. У нас была мини группа - всего 4 человека. Анастасия все очень интересно рассказала. Провела по центру города. Советую экскурсию в качестве ознакомительной.
- ИИгорь6 июня 2024Очень интересная, грамотно составленная и великолепно поданная экскурсия. Гид Анастасия - настоящий профессионал. Хорошо поставленная речь. Великолепное знание истории города.
- ААлина6 июня 2024Большое спасибо за проведённую экскурсию! Керим - великолепный рассказчик, знает все детали о Ярославле и его истории и с интересом
- ННаталия6 июня 2024Экскурсия, маршрут, подача материала, общение все очень понравилось. Елена очень приятная, с огромной любовью рассказала о городе, истории,известных жителях. Сам город запал в душу, исторический центр- прекрасное место для прогулок и отдыха. С удовольствием рекомендую Елену и вернулись бы еще!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Восхитительная экскурсия, были вчетвером, всем очень понравилось. Рекомендуем от души.
- ААлла5 июня 2024Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
- ВВалентина5 июня 2024Все супер. Очень понравилась экскурсия!
- AAnatoly4 июня 2024Профессионал, влюблённый в историю страны и города. Углублённые знания и желание передать это гостям! Даже дождь не смог помешать. СПАСИБО!
- ЯЯна4 июня 2024Светлана, от всей души благодарим Вас за экскурсию! Мы счастливы, что выбрали именно Вас! Сегодня мы узнали столько всего интересного,
- ННаталья4 июня 2024Замечательная экскурсия! Узнала много интересного. Экскурсовод Юрий- знаток своего дела: внимательный, эрудированный, доброжелательный. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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