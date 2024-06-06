🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь Посетить действующую женскую обитель на берегу Волги и раскрыть ее богатую историю Начало: В Ярославле «Вы увидите его главные достопримечательности: древние башни, колокольню, Введенский собор, Святые ворота и Церковь Спаса Нерукотворного» 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 1059 отзывов Ярославль вдоль и поперек Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города Начало: В районе площади Волкова «На площади Волкова мы поговорим о незаурядном основателе первого русского театра, на Советской площади полюбуемся храмом Ильи Пророка с великолепными изразцами» Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 46 отзывов Групповая экскурсия «Экспресс-знакомство с Ярославлем»: история и культура Погрузитесь в историю и культуру Ярославля, насладитесь архитектурными шедеврами и узнайте о знаменитых личностях города Начало: Ярославский музей-заповедник «Кроме того, в программе: часовня Казанской иконы Богоматери, церковь Михаила Архангела, Успенский собор, Вечный огонь и усадьба конца 18 века» Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 26 отзывов Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города Начало: На площади Волкова Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 129 отзывов Пешеходная экскурсия по Ярославлю: история, архитектура, культура Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его знаменитые памятники и наслаждаясь величественными видами Волги Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери «Далее пройдете по «дороге из храмов», где увидите ярких представителей ярославской школы зодчества XVII века: церкви Михаила Архангела, Спаса на Городу и Ильи Пророка» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 454 отзыва Здравствуй, Ярославль: индивидуальная экскурсия по историческим местам Узнайте о древних границах Ярославля, знаменитых храмах и купечестве. Погуляйте по Волжской набережной и откройте для себя символы города «Посетите территорию исторического кремля, раскроете историю Свято-Успенского кафедрального собора и полюбуетесь Стрелкой, образованной при слиянии Волги и Которосли» 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 118 отзывов Ярославль - любовь с первого взгляда: исторические сокровища и живая история Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: от старинных храмов до купеческих особняков. Уникальный формат экскурсии-спектакля Начало: В любой гостинице города «Вы увидите главные достопримечательности города: церковь Рождества Христова, Кирилло-Афанасьевский монастырь, храм Николы Надеина и церковь Иоанна Предтечи, изображенную на тысячерублевой купюре» 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 79 отзывов Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии Начало: На площади Волкова «Успенский собор, заново построенный к 1000-летию города (зайдём в него)» 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 136 отзывов Вечерний Ярославль Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря «Именно в это время появились храмы, монастыри и церкви, ради которых в Ярославль приезжают путешественники» 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 37 отзывов Христианский Ярославль: погружение в историю храмов и монастырей Откройте для себя уникальную историю Ярославля через его древние храмы и Толгский монастырь, исследуя вековые традиции Начало: В Ярославле «В Ярославле сохранилось около сорока каменных храмов, и во многом благодаря ним исторический центр включили в список ЮНЕСКО» 10 300 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 228 отзывов Влюбиться в Ярославль: от истории до современности за 2 часа Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида Начало: У входа в музей-заповедник «Вы услышите историю главных храмов города: Спасо-Преображенского монастыря, где сформировалось ополчение Минина и Пожарского, Успенского собора, церкви Ильи Пророка и часовни Казанской Богоматери» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 272 отзыва Популярное предложение Добро пожаловать в Ярославль: Погружение в историю и культуру Приглашаем на захватывающую прогулку по Ярославлю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Богоявления или по договорённости «Кроме того, увидите храм Ильи Пророка, восстановленный Успенский кафедральный собор и Митрополичьи палаты, один из старейших памятников гражданской архитектуры» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 139 отзывов Ярославль - история и современность Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города Начало: На Красной площади «Успенский кафедральный собор — я расскажу о святынях, которые хранятся в его стенах, и помогу понять, почему это не только самый величественный, но и самый спорный ярославский храм» 3 650 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 2.5 часа 20 отзывов Исторический центр Ярославля и его старинные слободы: путешествие в прошлое Погрузитесь в историю Ярославля, открывая секреты кремля и древних слобод. Уникальный маршрут на микроавтобусе с профессиональным гидом Начало: Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Бого... Расписание: в пятницу в 14:00, в воскресенье в 11:00 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Ярославль сквозь века: путешествие от древности до наших дней Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие от древних времен до современности «Успенский собор — пример современной постройки» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 215 отзывов Ярославль - первая встреча: путешествие в историю и архитектуру Откройте для себя уникальный Ярославль: его историю, архитектуру и легенды в индивидуальной экскурсии, полной открытий Начало: У Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря «А также — церковь Ильи Пророка середины XVII века с приделом Ризоположения» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 89 отзывов Нескучная прогулка по древнему Ярославлю: история, культура, архитектура Погрузитесь в удивительный мир древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли Начало: На площади Богоявления «Вы рассмотрите храмы «золотого века» истории Ярославля: Ильи Пророка, Спас на городу и Никола Рубленый» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Теплая встреча с Ярославлем: экскурсия по историческим местам Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о его архитектуре XVII века и посетите знаковые места города. Без дополнительных расходов «Я покажу главные достопримечательности Ярославля: Спасо-Преображенский монастырь, храмы XVII века, Демидовский сквер, Медвежий овраг и Стрелку» 4 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 126 отзывов Три жемчужины в ожерелье Ярославля: индивидуальная экскурсия Посетите уникальные места Ярославля: Коровницкую слободу, храм Иоанна Предтечи и Толгский монастырь. Узнайте их истории и легенды Начало: В любом удобном месте по договоренности «И выстроенном по их инициативе храмовом комплексе из летней и зимней церквей, колокольни и входных Святых ворот» 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3 часа 40 отзывов Неизведанный Ярославль Необычные церкви, живописные виды и места-свидетели истории за пределами туристического центра Начало: На улице Первомайская «Никиты с интересной колокольней, в древней Толчковской слободе рассмотрите церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи — единственный в мире храм с 15 куполами» 9990 9 491 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 235 отзывов Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: его исторические уголки, набережные и уютные дворы ждут вас Начало: Богоявленская площадь «Его древние храмы и святыни, чудом уцелевшие до наших дней» от 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 117 отзывов Ярославль для новичков: историческое путешествие по древним храмам Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом «В Успенском кафедральном соборе вы осмотрите прекрасный иконостас и главную святыню Ярославской епархии – мощи князей-чудотворцев» 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 175 отзывов Ярославль по-настоящему: путешествие в сердце России Откройте для себя душу Ярославля в увлекательной индивидуальной экскурсии, полной историй, легенд и архитектурных шедевров Начало: в районе Богоявленской площади «Многие из них — религиозные памятники, потому что каждый храм в Ярославле — настоящий шедевр зодчества, на который не жалели средств» 5 250 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом «Это пешеходная экскурсия, но при наличии у вас автомобиля ее можно расширить (осмотреть церкви Федоровского прихода и храм Иоанна Предтечи в Толчково — достопримечательность с 1000-ной купюры)» 7 150 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 79 отзывов Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий «Здесь мы поговорим об истории Успенского собора, вы увидите самую большую в православном мире изразцовую икону Успенья Богородицы и изразцовый портал» 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 48 отзывов Ярославский феномен: уникальное путешествие в историю Ярославля Приглашаем на экскурсию, где Ярославль 17 века раскроется перед вами как никогда ранее. Откройте город, ставший символом эпохи Начало: У театра Волкова «Независимость, финансовое благополучие, расцвет ремёсел способствовали появлению нового ярославского стиля в церковном искусстве, с которым вы познакомитесь на примере храмов Богоявления, Ильи Пророка, Михаила Архангела и др» 3 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 110 отзывов Ярославль тысячелетний: погружение в историю и культуру древнего города Познакомьтесь с Ярославлем не как обычный турист, а как исследователь его тайн и историй. Откройте для себя душу России в одном из её древнейших городов Начало: На Богоявленской площади «Кроме того, мы остановимся на Стрелке и сфотографируем Успенский собор — один из главных символов города» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 52 отзыва Ярославль впервые Погулять по историческому центру тысячелетнего города и увидеть его самые интересные места Начало: На площади Богоявления «А также покажу величественный Успенский собор, возведенный всего 10 лет назад» 3 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 61 отзыв Ярославль, который вас удивит: путешествие в прошлое Ярославль ждет вас: откройте город с богатой историей и уникальными памятниками в индивидуальной экскурсии «Я покажу самые красивые храмы Ярославля: Николы в Рубленом городе, Спаса на Городу и кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 31 отзыв Чудесные храмы и святыни Ярославля: путешествие в сердце России Приглашаем вас на уникальное путешествие по святыням Ярославля, где каждый камень рассказывает свою историю Начало: По договоренности «Программа экскурсии на транспорте дополняется посещением действующего Федоровского собора, Иоанна Предтечи, Иоанна Златоуста, Николы Мокрого, Петропавловского храма (петровского стиля со шпилем на территории бывшей текстильной фабрики)» 4 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Ярославль: история на каждом шагу Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н... «Успенский собор и церковь Богоявления» 3 200 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 14 отзывов Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей Начало: У Знаменской башни «Нам откроется вид на главную архитектурную доминанту — церковь Ильи Пророка» Расписание: в пятницу и субботу в 17:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Золото Ярославля: уникальное путешествие в историю города Познайте историческое наследие Ярославля, открывая двери в прошлое через эксклюзивные рассказы и уникальные памятники «Вы увидите настоящие шедевры древнерусской архитектуры и искусства, отметите уникальные черты храмов Николы Надеина и Ильи Пророка, церквей Рождества Христова и Богоявления» 4 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 8 отзывов Интерактивное путешествие «Жила-была слобода» Отправиться в старинную слободу Ярославля и познакомиться с древними ремёслами «Вы побываете в роли горожан и сможете внести свой вклад в возведение старинного храма» 1 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии Начало: На площади Богоявления «Вы увидите домовую церковь Ильи Пророка величиной со дворец, сохранившийся в первозданном виде храм Никола Рубленный город, церковь Михаила Архангела и взорванный, но восстановленный Успенский собор» 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 7 отзывов Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля» Увлекательное знакомство с городом в игровом формате Начало: На площади Волкова Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 194 отзыва Ярославль, до чего же ты хорош Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые Начало: На площади Волкова «Вы также посетите Успенский собор, прогуляетесь по Волжской набережной, побываете на красивейшей панорамной точке Ярославля и увидите ещё много других любопытных городских построек с историей» Расписание: в субботу и воскресенье в 11:30 и 15:30 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Монастыри и храмы Ярославля: погружение в историю и духовность Откройте для себя уникальные святыни и духовные сокровища Ярославля в индивидуальной экскурсии по его знаменитым монастырям Начало: В вашей гостинице, если она расположена в центре г... «Обязательно посетим бывший Спасо-Преображенский монастырь: сегодня это территория Ярославского музея-заповедника, где находится старейшее здание города, Спасо-Преображенский собор» 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю Начало: На Богоявленской площади «церковь Богоявления, храм Ильи Пророка, Знаменскую башню» 3 200 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 2 отзыва Ярославль в лицах Познакомится с городом через воспоминания о нём великих авторов (в группе) Начало: На Богоявленской площади «Церковь Николая Чудотворца в Рубленом городе» Расписание: в понедельник в 16:00, в среду в 12:45, в пятницу в 17:15, в субботу и воскресенье в 18:00 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 3 часа 139 отзывов Ярославль: путешествие по древнему городу символов Откройте для себя тайны Ярославля, где каждый символ и легенда оживают в увлекательной истории Начало: Волковская площадь. Знаменская башня. Вход со стор... «Раскроете символику крестов в храмовой архитектуре Ярославля, разглядите детали куполов и колоколен, а у церкви Рождества Христова (памятника Всенародного наследия) узнаете о ее связи с исламом» 7000 6 650 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 2 отзыва А это ли кремль? Экскурсия по Спасо-Преображенскому монастырю Узнать историю обители, познакомиться с её архитектурой и вспомнить, где вы видели Святые ворота Начало: На Богоявленской площади (это центр Ярославля) «Гуляя по территории, вы увидите Спасо-Преображенский собор, самое древнее здание Ярославля» 2 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Групповая 4 часа 26 отзывов Из Ярославля - в старинный Толгский монастырь Посетить один из самых значимых духовных центров региона и прикоснуться к его многовековой истории Начало: Напротив вокзала Ярославля «Вы посетите нарядный, монументальный Введенский собор с изумительными росписями 17 века, а в Крестовоздвиженском храме увидите знаменитую икону» Расписание: в понедельник в 10:00 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Каменные сказы Ярославля Оценить шедевры древнерусского зодчества на обзорной экскурсии Начало: У часовни иконы Казанской Богоматери «Вы увидите первый каменный посадский храм города — церковь Николы Надеина XVII века» от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.