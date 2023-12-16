Узнать, как изо льна делают кирпичи и витамины, и сплести авторский браслет
Вы окажетесь в красивейшей усадьбе купцов Пастуховых в центре Ярославля и узнаете, какой путь проходит лён от рождения до становления чем-то полезным для человека. Разберётесь, почему лён можно надеть, съесть, выпить и нанести на кожу лица. Попробуете себя в роли ткачей, сделаете льняную ниточку и уникальный браслет на память.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
На экскурсии по музею среди станков и льняных изделий я расскажу:
- Как изо льна делают кирпичи, краску и другие вещи
- Что за колокольчик есть у льна
- Откуда появилось выражение «Посеешь лён — пожнёшь золото»
- Можно ли помыть голову льном
После рассказов вы своими руками сделаете ниточку из льняной соломы, попробуете поткать на ткацких станках и сплетёте браслет из разноцветных льняных ниток.
Организационные детали
Все материалы для мастер-класса и входной билет в музей включены в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Собинова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Ярославле
Меня зовут Мария, я занимаюсь изучением русских народных традиций. С детства занимаюсь фольклором, а теперь и профессионально. Мне хочется знакомить людей, особенно детей, с традициями их предков. В 2019 году я увлеклась темой льна и создала интерактивные льняные экскурсии. Мне важно, чтобы моим гостям было нескучно, я стараюсь каждому уделить максимум внимания. Помимо экскурсий, 2 года подряд я устраиваю фестиваль льна, на котором мы сначала сеем лён, а в августе убираем урожай.