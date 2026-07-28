Посетители окажутся в живописной усадьбе купцов Пастуховых в центре Ярославля. Здесь они узнают, как лён проходит путь от семечка до полезного изделия. Гости разберутся, почему лён можно носить, употреблять в

пищу и использовать в косметике. В ходе мастер-класса участники попробуют себя в роли ткачей, создадут льняную ниточку и сплетут уникальный браслет на память. Все материалы и входной билет в музей включены в стоимость мероприятия

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Мероприятие лучше всего подходит для посещения в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода и меньше всего загруженности. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться мастер-классом, хотя погода может быть переменчивой. Зимой мероприятие проводится в помещении, поэтому участие возможно, но стоит учитывать, что холод может повлиять на общее впечатление.

Сейчас август — это идеальное время.