Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»

Личный мастер-класс в Ярославле

Узнать, как изо льна делают кирпичи и витамины, и сплести авторский браслет

Вы окажетесь в красивейшей усадьбе купцов Пастуховых в центре Ярославля и узнаете, какой путь проходит лён от рождения до становления чем-то полезным для человека. Разберётесь, почему лён можно надеть, съесть, выпить и нанести на кожу лица. Попробуете себя в роли ткачей, сделаете льняную ниточку и уникальный браслет на память.
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Ближайшие даты:
16
дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

На экскурсии по музею среди станков и льняных изделий я расскажу:

  • Как изо льна делают кирпичи, краску и другие вещи
  • Что за колокольчик есть у льна
  • Откуда появилось выражение «Посеешь лён — пожнёшь золото»
  • Можно ли помыть голову льном

После рассказов вы своими руками сделаете ниточку из льняной соломы, попробуете поткать на ткацких станках и сплетёте браслет из разноцветных льняных ниток.

Организационные детали

Все материалы для мастер-класса и входной билет в музей включены в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Собинова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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