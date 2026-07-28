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Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»

Погрузитесь в историю льна в усадьбе Пастуховых в Ярославле. Узнайте, как лён становится одеждой и украшением, и создайте свой уникальный браслет
Посетители окажутся в живописной усадьбе купцов Пастуховых в центре Ярославля. Здесь они узнают, как лён проходит путь от семечка до полезного изделия. Гости разберутся, почему лён можно носить, употреблять в
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пищу и использовать в косметике.

В ходе мастер-класса участники попробуют себя в роли ткачей, создадут льняную ниточку и сплетут уникальный браслет на память. Все материалы и входной билет в музей включены в стоимость мероприятия

5
112 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🌿 Погружение в историю льна
  • 🏛 Посещение усадьбы Пастуховых
  • 🧵 Создание льняной ниточки
  • 🧶 Изготовление браслета
  • 🎟 Включены материалы и билет

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Мероприятие лучше всего подходит для посещения в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода и меньше всего загруженности. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться мастер-классом, хотя погода может быть переменчивой. Зимой мероприятие проводится в помещении, поэтому участие возможно, но стоит учитывать, что холод может повлиять на общее впечатление.
Сейчас август — это идеальное время.
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»

Что можно увидеть

  • Усадьба Пастуховых

Описание мастер-класса

На экскурсии по музею среди станков и льняных изделий я расскажу:

  • Как изо льна делают кирпичи, краску и другие вещи
  • Что за колокольчик есть у льна
  • Откуда появилось выражение «Посеешь лён — пожнёшь золото»
  • Можно ли помыть голову льном

После рассказов вы своими руками сделаете ниточку из льняной соломы, попробуете поткать на ткацких станках и сплетёте браслет из разноцветных льняных ниток.

Организационные детали

Все материалы для мастер-класса и входной билет в музей включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Собинова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 6 часов 20 минут
Провела экскурсии для 1408 туристов
Меня зовут Мария, я занимаюсь изучением русских народных традиций. С детства занимаюсь фольклором, а теперь и профессионально. Мне хочется знакомить людей, особенно детей, с традициями их предков. В 2019 году
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я увлеклась темой льна и создала интерактивные льняные экскурсии. Мне важно, чтобы моим гостям было нескучно, я стараюсь каждому уделить максимум внимания. Помимо экскурсий, 2 года подряд я устраиваю фестиваль льна, на котором мы сначала сеем лён, а в августе убираем урожай.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 112 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
111
4
3
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Е
Были семьей на экскурсии и мастер-классе "Лен-от семечка до полотна". Было ОЧЕНЬ интересно, познавательно и душевно! Если честно, я сомневалась, понравится ли данное мероприятие соим сыновьям (13 и 5 лет).
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И была приятно удивлена. Дети были в полном восторге! Нам очень подробно рассказали технологию выращивания и обработки льна. Мы попробовали на себе полный цикл обработки льна от стебля до нити! А потом еще ткали на ткацких станках разных видов! Это полный восторг!
Большое спасибо организаторам данной экскурсии и мастер-класса! Здорово, что есть люди, которые возрождают знания, технологии и истоки легкой промышленности!
P.S. Дочка (14 лет) настолько была впечатлена, что захотела посадить лен-долгунец и попросила прялку и ткацкий станок:)

Были семьей на экскурсии и мастер-классе "Лен-от семечка до полотна". Было ОЧЕНЬ интересно, познавательно и душевно!
Были семьей на экскурсии и мастер-классе "Лен-от семечка до полотна". Было ОЧЕНЬ интересно, познавательно и душевно!
Были семьей на экскурсии и мастер-классе "Лен-от семечка до полотна". Было ОЧЕНЬ интересно, познавательно и душевно!
Были семьей на экскурсии и мастер-классе "Лен-от семечка до полотна". Было ОЧЕНЬ интересно, познавательно и душевно!
Были семьей на экскурсии и мастер-классе "Лен-от семечка до полотна". Было ОЧЕНЬ интересно, познавательно и душевно!
Были семьей на экскурсии и мастер-классе "Лен-от семечка до полотна". Было ОЧЕНЬ интересно, познавательно и душевно!
Были семьей на экскурсии и мастер-классе "Лен-от семечка до полотна". Было ОЧЕНЬ интересно, познавательно и душевно!
Были семьей на экскурсии и мастер-классе "Лен-от семечка до полотна". Было ОЧЕНЬ интересно, познавательно и душевно!+2
Были семьей на экскурсии и мастер-классе "Лен-от семечка до полотна". Было ОЧЕНЬ интересно, познавательно и душевно!
Были семьей на экскурсии и мастер-классе "Лен-от семечка до полотна". Было ОЧЕНЬ интересно, познавательно и душевно!
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B
Детям очень понравилось, дочка 5 лет не могла остановиться, сыну 10 лет было интересно. Главное можно своими руками потрогать, самому поучаствовать.
Детям очень понравилось, дочка 5 лет не могла остановиться, сыну 10 лет было интересно. Главное можно своими руками потрогать, самому поучаствовать.
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Ю
Экскурсия очень понравилась и взрослым, и детям! Дети были очень увлечены рассказом и тем, что всё дали попробовать сделать своими руками: и трепали лен, и чесали его и потом ниточки
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пряли! Наш экскурсовод Евгения так подробно и интересно всё рассказала, что даже не осталось никаких вопросов, осталось только ощущение, что только что как в сказке побывал, где тебя научили уму-разуму в хорошем смысле. С собой забрали сувениры из натуральных материалов, чтобы еще ни раз вспоминать, как здорово провели время!

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М
Очень интересный -класс! Мы все операции со льном проделали своими руками. Незабываемый опыт) Плюс много информации про это растение и его применение. Очень довольны)
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Елена
Прекрасное место! И ребенку, и нам, взрослым, экскурсия очень понравилась. Эмоционально окрашенный рассказ, плюс демонстрация всего процесса преобразования льна в нитки! А уж какие браслетики мы себе сплели - восторг!
Прекрасное место! И ребенку, и нам, взрослым, экскурсия очень понравилась. Эмоционально окрашенный рассказ, плюс демонстрация всего
Прекрасное место! И ребенку, и нам, взрослым, экскурсия очень понравилась. Эмоционально окрашенный рассказ, плюс демонстрация всего
Прекрасное место! И ребенку, и нам, взрослым, экскурсия очень понравилась. Эмоционально окрашенный рассказ, плюс демонстрация всего
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Ирина
Очень интересная экскурсия: Мария нам показала семена, рассказала как происходит сев льна. Наглядно показала все стадии обработки, с подробным описанием каждого цикла, сопровождая их песнями, которые напевали девушки на каждом
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этапе. Мы самостоятельно могли попробовать как делали изо льна нить, а из нити полотно. Мария продемонстрировала нам различные виды верётен, прялок, ткацких станков, за которые можно было сесть и прочувствовать своими руками как на Руси девушки пряли нить, как наматывали нить на верётено, а потом из неё ткали полотно на станке. Мы остались в восторге от Мастер-Класса, от подачи материала и от браслетов, которые мы сделали из нитей льна своими руками. Очень рекомендуем посетить это Мастер-Класс! Желаем Марие больших творческих планов!

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