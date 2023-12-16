Вы окажетесь в красивейшей усадьбе купцов Пастуховых в центре Ярославля и узнаете, какой путь проходит лён от рождения до становления чем-то полезным для человека. Разберётесь, почему лён можно надеть, съесть, выпить и нанести на кожу лица. Попробуете себя в роли ткачей, сделаете льняную ниточку и уникальный браслет на память.

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Описание

Что вас ожидает

На экскурсии по музею среди станков и льняных изделий я расскажу:

Как изо льна делают кирпичи, краску и другие вещи

Что за колокольчик есть у льна

Откуда появилось выражение «Посеешь лён — пожнёшь золото»

Можно ли помыть голову льном

После рассказов вы своими руками сделаете ниточку из льняной соломы, попробуете поткать на ткацких станках и сплетёте браслет из разноцветных льняных ниток.

Организационные детали

Все материалы для мастер-класса и входной билет в музей включены в стоимость.