Посетители окажутся в живописной усадьбе купцов Пастуховых в центре Ярославля. Здесь они узнают, как лён проходит путь от семечка до полезного изделия. Гости разберутся, почему лён можно носить, употреблять в
5 причин купить этот мастер-класс
- 🌿 Погружение в историю льна
- 🏛 Посещение усадьбы Пастуховых
- 🧵 Создание льняной ниточки
- 🧶 Изготовление браслета
- 🎟 Включены материалы и билет
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Мероприятие лучше всего подходит для посещения в летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода и меньше всего загруженности. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться мастер-классом, хотя погода может быть переменчивой. Зимой мероприятие проводится в помещении, поэтому участие возможно, но стоит учитывать, что холод может повлиять на общее впечатление.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Усадьба Пастуховых
Описание мастер-класса
На экскурсии по музею среди станков и льняных изделий я расскажу:
- Как изо льна делают кирпичи, краску и другие вещи
- Что за колокольчик есть у льна
- Откуда появилось выражение «Посеешь лён — пожнёшь золото»
- Можно ли помыть голову льном
После рассказов вы своими руками сделаете ниточку из льняной соломы, попробуете поткать на ткацких станках и сплетёте браслет из разноцветных льняных ниток.
Организационные детали
Все материалы для мастер-класса и входной билет в музей включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Собинова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 6 часов 20 минут
Провела экскурсии для 1408 туристов
Меня зовут Мария, я занимаюсь изучением русских народных традиций. С детства занимаюсь фольклором, а теперь и профессионально. Мне хочется знакомить людей, особенно детей, с традициями их предков. В 2019 году
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 112 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Были семьей на экскурсии и мастер-классе "Лен-от семечка до полотна". Было ОЧЕНЬ интересно, познавательно и душевно! Если честно, я сомневалась, понравится ли данное мероприятие соим сыновьям (13 и 5 лет).
+2
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B
Детям очень понравилось, дочка 5 лет не могла остановиться, сыну 10 лет было интересно. Главное можно своими руками потрогать, самому поучаствовать.
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Ю
Экскурсия очень понравилась и взрослым, и детям! Дети были очень увлечены рассказом и тем, что всё дали попробовать сделать своими руками: и трепали лен, и чесали его и потом ниточки
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М
Очень интересный -класс! Мы все операции со льном проделали своими руками. Незабываемый опыт) Плюс много информации про это растение и его применение. Очень довольны)
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Прекрасное место! И ребенку, и нам, взрослым, экскурсия очень понравилась. Эмоционально окрашенный рассказ, плюс демонстрация всего процесса преобразования льна в нитки! А уж какие браслетики мы себе сплели - восторг!
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Очень интересная экскурсия: Мария нам показала семена, рассказала как происходит сев льна. Наглядно показала все стадии обработки, с подробным описанием каждого цикла, сопровождая их песнями, которые напевали девушки на каждом
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