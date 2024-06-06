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процесса👍 Перед началом четкий инструктаж. Будьте уверены, что получится встать на SUP даже начинающему. Александр очень внимательный инструктор, сопровождает всю прогулку, уделяет внимание каждому, чувствуешь себя в полной безопасности. С воды открываются безумно красивые виды Ярославля на закате. Будут прекрасные фото на память (Александр позаботиться об этом 😎). Рекомендации 💯. Удовольствие и эмоции на долгое время!!! Благодарность Александру за приятное путешествие на SUP!!!❤️❤️🙏