Активности – экскурсии в Ярославле

Найдено 19 экскурсий в категории «Активности» в Ярославле, цены от 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
182 отзыва
Историческое исследование Ярославля для всей семьи: интерактивная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Ярославлю! Узнайте о древних храмах, набережных и площадях. Разгадайте загадки и откройте тайны старины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 5 чел.
Мастер-класс «Знакомство с Тиффани»
Индивидуальная
1 час
340 отзывов
Мастер-класс по технике Тиффани в Ярославле: создание витражей
Хотите попробовать себя в искусстве витража? Мастер-класс в Ярославле откроет вам технику Тиффани. Прекрасный опыт для всей семьи
Начало: На ул. Почтовая 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
667 за человека
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Индивидуальная
1 час
19 отзывов
Экскурсия и мастер-класс в Ярославле: «Лён - от семечка до полотна»
Погрузитесь в мир льна в усадьбе купцов Пастуховых. Откройте для себя удивительный процесс создания льняных изделий и создайте свой уникальный браслет
Начало: На улице Собинова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 500 за человека
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
88 отзывов
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле - групповая экскурсия
Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н...
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
19001 710 за человека
Ярославль: прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
В тренде
Незабываемая прогулка на яхте в Ярославле: Стрелка и Толгский монастырь
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
10 000 за всё до 5 чел.
По Ярославлю - на самокате
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2.5 часа
82 отзыва
По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия
В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города
Начало: У стадиона «Спартаковец»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 670 за всё до 5 чел.
Ярославль для детей: семейный квест по городу
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
64 отзыва
Ярославль для детей: увлекательный семейный квест по истории города
Помогите княжне Анне вернуться в прошлое, решая увлекательные задачи в квесте по Ярославлю
Начало: На Богоявленской площади
13 июня в 17:00
14 июня в 08:30
4 000 за всё до 4 чел.
Мастер-класс с эмальерами «Магия огня»
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Мастер-класс «Магия огня»: искусство эмали в Ярославле
Создайте собственное произведение искусства на мастер-классе с профессиональными эмальерами в Ярославле
Начало: На ул. Почтовая 10
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1 740 за человека
Кто придумал валенки?
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Кто придумал валенки?
Побывать на Ярославской фабрике валяной обуви и раскрыть секреты исконно русского промысла
Начало: На проходной фабрики
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
Отправиться в старинную слободу Ярославля и познакомиться с древними ремёслами
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
1 990 за всё до 4 чел.
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000 за человека
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Групповая
1.5 часа
7 отзывов
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Познакомиться с эмальерным искусством и своими руками изготовить семейную реликвию
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 600 за человека
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000 за всё до 7 чел.
Велопрогулка по старинному Ярославлю
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Раскрыть характер главных мест города на активной экскурсии с дипломированным историком
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 800 за всё до 3 чел.
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
5 отзывов
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Знакомство с тайнами старинного города для взрослых и детей
Начало: На Революционном проезде
12 июня в 13:30
17 июня в 12:30
3 000 за всё до 6 чел.
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Открыть деревенский кремль, наследие Шехтеля, единственный в мире Музей ямщика и «Сады Аурики»
13 июня в 14:00
1 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Погулять по историческому центру, создать изделие на ткацком станке и попить чаю в старинной усадьбе
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Групповая
1 час
3 отзыва
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Окунуться в историю Ярославля, побывать в уютной арт-мастерской и раскрасить символ города в группе
Начало: На улице Нахимсона
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
600 за человека
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
66 отзывов
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: на площади Волкова
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
    Огромное спасибо Ольге! Провела очень интересную, познавательную и доступную по подаче материала экскурсию по Ярославлю. Было три взрослых и два
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    ребенка 9 и 12 лет. Шикарная подача материала, с увлекательными заданиями, такими, что и мы, взрослые, с удовольствием их выполняли. Уже рассказываю друзьям и все тоже хотят:)

  • О
    Оксана
    6 июня 2024
    Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
    Были на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получился индивидуальный рассказ. Евгения потрясающий
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    человек! Добрый, отлично знающий материал, быстро увлекла в процесс меня и сына, время пролетело на одном дыхании. Сделали милые браслетики на память. Вернемся на мастер класс!!

    Были на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получился
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Мастер-класс по росписи деревянного медведя
    Спасибо огромное Елене, замечательный мастер класс, очень многого и полезного узнали с внучкой. Приветливая и с огромным опытом Елена нас очень порадовала
  • С
    София
    4 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представление о том, что такое сапы. Но чудесные инструкторы все понятно объяснили, всему научили и контролировали весь процесс👍 Однозначно рекомендую. Все 10 из 5 ⭐
    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представлениеСказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представлениеСказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представление
  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Провели просто потрясающий вечер с дочкой! Советую всем! Ребята-инструкторы приветливые, компетентные, с юмором. Дают понятный инструктаж, четко контролируют ситуацию на
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    воде- профессионалы! Не страшно ехать с детьми, моей дочке 11, она в восторге! Вид на закате просто дух захватывает. Если вы никогда не пробовали сап, не бойтесь, вас точно поставят!

    Провели просто потрясающий вечер с дочкой! Советую всем! Ребята-инструкторы приветливые, компетентные, с юмором. Дают понятный инструктаж
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
    Экскурсия с ярославной Ольгой нам всем очень понравилась. Ребенок 9 лет (мальчик) сказал, что это самые лучшие впечатления от поездки и стоит на первом месте 👍
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Ярославль для детей: семейный квест по городу
    На прогулку по Ярославлю отправилась группа детей с классным руководителем - отметили окончание учебного года и начало каникул. Их восторга
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    нет предела! Меня, к сожалению, на экскурсии не было. Но мне написали и позвонили все, кто мог - какая замечательная Вероника! Как она преподнесла материал, как смогла удержать внимание непоседливых детей, как интересно и увлекательно прошло их первое знакомство с Ярославлем. Спасибо огромное за экскурсию!

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Ярославль: прогулка на парусной яхте
    Волшебная прогулка. Ярославль великолепен, а с палубы яхты - нет слов! Александр по ходу прогулки рассказывал и про сам город, и про яхту. Наилучшие рекомендации.
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Ярославль: прогулка на парусной яхте
    Очень понравилось! Погода благоволила речным прогулкам☀️☀️☀️интересно,с ветерком и удовольствием!
  • T
    Tatiana
    1 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Чудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы и важные вещи. Отличная организация
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    процесса👍 Перед началом четкий инструктаж. Будьте уверены, что получится встать на SUP даже начинающему. Александр очень внимательный инструктор, сопровождает всю прогулку, уделяет внимание каждому, чувствуешь себя в полной безопасности. С воды открываются безумно красивые виды Ярославля на закате. Будут прекрасные фото на память (Александр позаботиться об этом 😎). Рекомендации 💯. Удовольствие и эмоции на долгое время!!! Благодарность Александру за приятное путешествие на SUP!!!❤️❤️🙏

    Чудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы иЧудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы иЧудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы и

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Активности»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
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  3. Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
  4. Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
  5. Ярославль: прогулка на парусной яхте
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
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