1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Историческое исследование Ярославля для всей семьи: интерактивная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Ярославлю! Узнайте о древних храмах, набережных и площадях. Разгадайте загадки и откройте тайны старины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по технике Тиффани в Ярославле: создание витражей
Хотите попробовать себя в искусстве витража? Мастер-класс в Ярославле откроет вам технику Тиффани. Прекрасный опыт для всей семьи
Начало: На ул. Почтовая 10
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
667₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Экскурсия и мастер-класс в Ярославле: «Лён - от семечка до полотна»
Погрузитесь в мир льна в усадьбе купцов Пастуховых. Откройте для себя удивительный процесс создания льняных изделий и создайте свой уникальный браслет
Начало: На улице Собинова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле - групповая экскурсия
Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н...
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
19001 710₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Незабываемая прогулка на яхте в Ярославле: Стрелка и Толгский монастырь
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По Ярославлю - на самокате: индивидуальная экскурсия
В легком темпе и дружеском формате объедете главные достопримечательности Ярославля, узнаете о его истории и архитектуре, почувствуете дух города
Начало: У стадиона «Спартаковец»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 670₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Ярославль для детей: увлекательный семейный квест по истории города
Помогите княжне Анне вернуться в прошлое, решая увлекательные задачи в квесте по Ярославлю
Начало: На Богоявленской площади
13 июня в 17:00
14 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс «Магия огня»: искусство эмали в Ярославле
Создайте собственное произведение искусства на мастер-классе с профессиональными эмальерами в Ярославле
Начало: На ул. Почтовая 10
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1 740₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Кто придумал валенки?
Побывать на Ярославской фабрике валяной обуви и раскрыть секреты исконно русского промысла
Начало: На проходной фабрики
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
Отправиться в старинную слободу Ярославля и познакомиться с древними ремёслами
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
1 990₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Семейный мастер-класс в технике «горячая эмаль»
Познакомиться с эмальерным искусством и своими руками изготовить семейную реликвию
Начало: На Тверицкой набережной
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 600₽ за человека
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Раскрыть характер главных мест города на активной экскурсии с дипломированным историком
Начало: В Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 800₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Знакомство с тайнами старинного города для взрослых и детей
Начало: На Революционном проезде
12 июня в 13:30
17 июня в 12:30
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Открыть деревенский кремль, наследие Шехтеля, единственный в мире Музей ямщика и «Сады Аурики»
13 июня в 14:00
1 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Погулять по историческому центру, создать изделие на ткацком станке и попить чаю в старинной усадьбе
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Окунуться в историю Ярославля, побывать в уютной арт-мастерской и раскрасить символ города в группе
Начало: На улице Нахимсона
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
600₽ за человека
Квест
3 часа
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: на площади Волкова
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна6 июня 2024Огромное спасибо Ольге! Провела очень интересную, познавательную и доступную по подаче материала экскурсию по Ярославлю. Было три взрослых и два
- ООксана6 июня 2024Были на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получился индивидуальный рассказ. Евгения потрясающий
- ООльга6 июня 2024Спасибо огромное Елене, замечательный мастер класс, очень многого и полезного узнали с внучкой. Приветливая и с огромным опытом Елена нас очень порадовала
- ССофия4 июня 2024Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представление о том, что такое сапы. Но чудесные инструкторы все понятно объяснили, всему научили и контролировали весь процесс👍 Однозначно рекомендую. Все 10 из 5 ⭐
- ВВера3 июня 2024Провели просто потрясающий вечер с дочкой! Советую всем! Ребята-инструкторы приветливые, компетентные, с юмором. Дают понятный инструктаж, четко контролируют ситуацию на
- ЕЕкатерина3 июня 2024Экскурсия с ярославной Ольгой нам всем очень понравилась. Ребенок 9 лет (мальчик) сказал, что это самые лучшие впечатления от поездки и стоит на первом месте 👍
- ММария3 июня 2024На прогулку по Ярославлю отправилась группа детей с классным руководителем - отметили окончание учебного года и начало каникул. Их восторга
- ИИрина3 июня 2024Волшебная прогулка. Ярославль великолепен, а с палубы яхты - нет слов! Александр по ходу прогулки рассказывал и про сам город, и про яхту. Наилучшие рекомендации.
- ЮЮлия2 июня 2024Очень понравилось! Погода благоволила речным прогулкам☀️☀️☀️интересно,с ветерком и удовольствием!
- TTatiana1 июня 2024Чудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы и важные вещи. Отличная организация
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Активности»
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