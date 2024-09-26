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Когда-то Ярославская область была центром эмальерного дела, а сейчас здесь находится самый большой тематический музей в России.



Приглашаем вдохновиться работами художников со всех уголков мира и создать своё первое изделие! А наш мастер подскажет вам, как это сделать.



Украшение, выполненное в технике горячей эмали, может храниться веками — и передаваться из поколения в поколение.