Когда-то Ярославская область была центром эмальерного дела, а сейчас здесь находится самый большой тематический музей в России.
Приглашаем вдохновиться работами художников со всех уголков мира и создать своё первое изделие! А наш мастер подскажет вам, как это сделать.
Украшение, выполненное в технике горячей эмали, может храниться веками — и передаваться из поколения в поколение.
Приглашаем вдохновиться работами художников со всех уголков мира и создать своё первое изделие! А наш мастер подскажет вам, как это сделать.
Украшение, выполненное в технике горячей эмали, может храниться веками — и передаваться из поколения в поколение.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00
Описание мастер-класса
В музей — за вдохновением
«Эмалис» — единственный в России музей с богатой коллекцией работ, созданных ведущими художниками-эмальерами разных стран: России, Беларуси, Германии, Италии, Австрии, Испании, Венгрии, Японии, Китая, Мексики, США. Эта коллекция формировалась с 1992 года!
Своими руками
Мастер-класс поможет переключиться на творческую волну и почувствовать себя настоящим художником-эмальером. За два часа вы:
- выберите оправу для украшения
- определитесь с дизайном
- научитесь разным эффектам в технике горячая эмаль
- произведёте обжиг изделия несколько раз, а не один, как на других мастер-классах
- установите пластину с эмалью в оправу для украшения
Организационные детали
- Все расходы уже включены в стоимость
- Программа будет интересна взрослым и детям с 8 лет
- Готовое изделие вы сразу сможете забрать с собой
- Мастер-класс проведёт один из специалистов нашей команды
ежедневно в 12:00 и 16:00
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Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тверицкой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Ярославле
Провёл экскурсии для 61 туриста
Мы проводим мастер-классы, которые будут интересны и детям, и взрослым. Проявите в себе художника и отдохните душой. В трёх залах нашего музея представлены изделия в технике станковой эмали, ювелирная эмаль, эмалевые миниатюры в технике финифть и ещё много всего интересного. Приходите в гости!Задать вопрос
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