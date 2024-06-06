1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Экскурсия и мастер-класс в Ярославле: «Лён - от семечка до полотна»
Погрузитесь в мир льна в усадьбе купцов Пастуховых. Откройте для себя удивительный процесс создания льняных изделий и создайте свой уникальный браслет
Начало: На улице Собинова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Малоизвестный Ярославль: Путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть раскрытыми
Начало: в Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская прогулка по Ярославлю
Следовать за нескучной историей, открывать тайны и легенды, влюбляться в древний город
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Ярославля в Вятское: погружение в русский колорит и традиции
Путешествие по старинным улочкам Вятского, где каждый камень дышит историей. Вас ждут уникальные музеи и настоящие вятские огурцы
Начало: в Ярославле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана6 июня 2024Были на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получился индивидуальный рассказ. Евгения потрясающий
- ИИрина3 июня 2024Здравствуйте! Очень интересная экскурсия! Илья - настоящий профессионал! Буду рекомендовать друзьям! Спасибо!
- ИИрина2 июня 2024Очень интересное место!
- ННаталья30 мая 2024Отличная поездка. Интересный пример превращения обычной деревни в оригинальный туристический объект. Впечатляет музей "Звуки времени". Сначала не планировала посещать этот музей. Спасибо гиду, что посоветовал не отказываться от посещения. Интересна история деревни и людей, которые с ней связаны. Спасибо!
- ННаталья30 мая 2024Отличная экскурсия. В Ярославле я была не в первый раз. Очень рада, что удалось посмотреть объекты, которые не встречаются на основных маршрутах. Интересный рассказ, четкая организация экскурсии. Спасибо.
- ММария29 мая 2024Вернулись с экскурсии, ОЧЕНЬ понравилось! И места, и рассказ, и экскурсовод. Интересно, комфортно, много успели посмотреть. Гид посоветовала куда еще сходить, а куда не стоит. Спасибо.
- ННаталья13 мая 2024Благодарность Марие за интересный мастер-класс и рассказ обо льне! Были в понедельник вдвоем, получилась индивидуальная экскурсия) Интересно, наглядно, а как Мария поёт… эх, нам очень понравилось! Мария, ласкового солнца Вам и сияющих звёзд, привет от гостей из Мурманска👋
- ЮЮрий12 мая 2024Замечательная экскурсия, приятно провести время с человеком, который так влюблён в свою работу. Удачная поездка, познавательные музеи, спасибо нашему экскурсоводу Ладе за это, и нашему водителю Дмитрию за комфортную поездку.
- ЮЮлия26 сентября 2023Неизвестный Ярославль: прогулка по нетуристическим местамМы посетили церковь Иоанна Предтечи в Толчкове. Благодаря нашему прекрасному гиду Николаю, мы узнали много интересных особенностей построения и украшения
- ИИрина7 января 2023Экскурсия интересная, время пролетело незаметно. Были на своем автомобиле и по обоюдному согласию экскурсию сделали пешеходно-автомобильной, благодаря чему удалось посетить
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Авторские»
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