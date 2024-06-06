О Оксана Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна» читать дальше человек! Добрый, отлично знающий материал, быстро увлекла в процесс меня и сына, время пролетело на одном дыхании. Сделали милые браслетики на память. Вернемся на мастер класс!! Были на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получился индивидуальный рассказ. Евгения потрясающий

И Ирина Малоизвестный Ярославль Здравствуйте! Очень интересная экскурсия! Илья - настоящий профессионал! Буду рекомендовать друзьям! Спасибо!

И Ирина Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом Очень интересное место!

Н Наталья Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом Отличная поездка. Интересный пример превращения обычной деревни в оригинальный туристический объект. Впечатляет музей "Звуки времени". Сначала не планировала посещать этот музей. Спасибо гиду, что посоветовал не отказываться от посещения. Интересна история деревни и людей, которые с ней связаны. Спасибо!

Н Наталья Малоизвестный Ярославль Отличная экскурсия. В Ярославле я была не в первый раз. Очень рада, что удалось посмотреть объекты, которые не встречаются на основных маршрутах. Интересный рассказ, четкая организация экскурсии. Спасибо.

М Мария Малоизвестный Ярославль Вернулись с экскурсии, ОЧЕНЬ понравилось! И места, и рассказ, и экскурсовод. Интересно, комфортно, много успели посмотреть. Гид посоветовала куда еще сходить, а куда не стоит. Спасибо.

Н Наталья Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна» Благодарность Марие за интересный мастер-класс и рассказ обо льне! Были в понедельник вдвоем, получилась индивидуальная экскурсия) Интересно, наглядно, а как Мария поёт… эх, нам очень понравилось! Мария, ласкового солнца Вам и сияющих звёзд, привет от гостей из Мурманска👋

Ю Юрий Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом Замечательная экскурсия, приятно провести время с человеком, который так влюблён в свою работу. Удачная поездка, познавательные музеи, спасибо нашему экскурсоводу Ладе за это, и нашему водителю Дмитрию за комфортную поездку.

Ю Юлия Неизвестный Ярославль: прогулка по нетуристическим местам читать дальше данной церкви. Также нам понравилось посещение Петропавловского парка и близлежащих территорий. Также понравилось посещение Коровицкой слободы, а в особенности церкви Иоанна Златоуста. Николай расширил наши представления о Ярославле, его архитектуре и истории. Николай замечательный гид и рассказчик, любящий свое дело. Мы посетили церковь Иоанна Предтечи в Толчкове. Благодаря нашему прекрасному гиду Николаю, мы узнали много интересных особенностей построения и украшения