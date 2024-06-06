Авторские экскурсии от местных гидов Ярославля

Найдено 4 экскурсии в категории «Авторские» в Ярославле, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Индивидуальная
1 час
19 отзывов
Экскурсия и мастер-класс в Ярославле: «Лён - от семечка до полотна»
Погрузитесь в мир льна в усадьбе купцов Пастуховых. Откройте для себя удивительный процесс создания льняных изделий и создайте свой уникальный браслет
Начало: На улице Собинова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 500 за человека
Малоизвестный Ярославль
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
56 отзывов
Малоизвестный Ярославль: Путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть раскрытыми
Начало: в Ярославле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Авторская прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Авторская прогулка по Ярославлю
Следовать за нескучной историей, открывать тайны и легенды, влюбляться в древний город
Начало: На площади Богоявления
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 3 чел.
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Из Ярославля в Вятское: погружение в русский колорит и традиции
Путешествие по старинным улочкам Вятского, где каждый камень дышит историей. Вас ждут уникальные музеи и настоящие вятские огурцы
Начало: в Ярославле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    6 июня 2024
    Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
    Были на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получился индивидуальный рассказ. Евгения потрясающий
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    человек! Добрый, отлично знающий материал, быстро увлекла в процесс меня и сына, время пролетело на одном дыхании. Сделали милые браслетики на память. Вернемся на мастер класс!!

    Были на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получился
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Малоизвестный Ярославль
    Здравствуйте! Очень интересная экскурсия! Илья - настоящий профессионал! Буду рекомендовать друзьям! Спасибо!
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
    Очень интересное место!
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
    Отличная поездка. Интересный пример превращения обычной деревни в оригинальный туристический объект. Впечатляет музей "Звуки времени". Сначала не планировала посещать этот музей. Спасибо гиду, что посоветовал не отказываться от посещения. Интересна история деревни и людей, которые с ней связаны. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Малоизвестный Ярославль
    Отличная экскурсия. В Ярославле я была не в первый раз. Очень рада, что удалось посмотреть объекты, которые не встречаются на основных маршрутах. Интересный рассказ, четкая организация экскурсии. Спасибо.
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Малоизвестный Ярославль
    Вернулись с экскурсии, ОЧЕНЬ понравилось! И места, и рассказ, и экскурсовод. Интересно, комфортно, много успели посмотреть. Гид посоветовала куда еще сходить, а куда не стоит. Спасибо.
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
    Благодарность Марие за интересный мастер-класс и рассказ обо льне! Были в понедельник вдвоем, получилась индивидуальная экскурсия) Интересно, наглядно, а как Мария поёт… эх, нам очень понравилось! Мария, ласкового солнца Вам и сияющих звёзд, привет от гостей из Мурманска👋
  • Ю
    Юрий
    12 мая 2024
    Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
    Замечательная экскурсия, приятно провести время с человеком, который так влюблён в свою работу. Удачная поездка, познавательные музеи, спасибо нашему экскурсоводу Ладе за это, и нашему водителю Дмитрию за комфортную поездку.
  • Ю
    Юлия
    26 сентября 2023
    Неизвестный Ярославль: прогулка по нетуристическим местам
    Мы посетили церковь Иоанна Предтечи в Толчкове. Благодаря нашему прекрасному гиду Николаю, мы узнали много интересных особенностей построения и украшения
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    данной церкви. Также нам понравилось посещение Петропавловского парка и близлежащих территорий. Также понравилось посещение Коровицкой слободы, а в особенности церкви Иоанна Златоуста. Николай расширил наши представления о Ярославле, его архитектуре и истории. Николай замечательный гид и рассказчик, любящий свое дело.

  • И
    Ирина
    7 января 2023
    Авторская прогулка по Ярославлю
    Экскурсия интересная, время пролетело незаметно. Были на своем автомобиле и по обоюдному согласию экскурсию сделали пешеходно-автомобильной, благодаря чему удалось посетить
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    побольше интересных мест. Единственная досада - вечернее время и темновато, не особо всё разглядишь. Город красивый, с богатой историей, в 2-часовой рассказ все уместить невозможно, экскурсовод хоть и перескакивал порой с темы на тему, в целом все понравилось. Отдельное спасибо Дмитрию, что заранее сориентировал и подсказал оптимальные точки питания, места парковки.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Авторские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
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  4. Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Авторские" можно забронировать 4 экскурсии от 500 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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