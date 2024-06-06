Уникальный опыт – экскурсии в Ярославле

Найдено 5 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Ярославле, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
Индивидуальная
1 час
19 отзывов
Экскурсия и мастер-класс в Ярославле: «Лён - от семечка до полотна»
Погрузитесь в мир льна в усадьбе купцов Пастуховых. Откройте для себя удивительный процесс создания льняных изделий и создайте свой уникальный браслет
Начало: На улице Собинова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 500 за человека
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
Побывать в купеческой усадьбе и создать эксклюзивную сумку под руководством опытного мастера
Начало: У усадьбы купцов Пастуховых
Сегодня в 12:00
10 июня в 10:00
1 100 за человека
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Открыть деревенский кремль, наследие Шехтеля, единственный в мире Музей ямщика и «Сады Аурики»
13 июня в 14:00
1 июля в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Погулять по историческому центру, создать изделие на ткацком станке и попить чаю в старинной усадьбе
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Групповая
1 час
3 отзыва
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Окунуться в историю Ярославля, побывать в уютной арт-мастерской и раскрасить символ города в группе
Начало: На улице Нахимсона
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    6 июня 2024
    Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
    Были на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получился индивидуальный рассказ. Евгения потрясающий
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    человек! Добрый, отлично знающий материал, быстро увлекла в процесс меня и сына, время пролетело на одном дыхании. Сделали милые браслетики на память. Вернемся на мастер класс!!

    Были на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получилсяБыли на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получился
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
    Сегодня мы с семьей отправились в увлекательное путешествие в прошлое, погрузившись в атмосферу усадьбы Пастуховых. Эта экскурсия превзошла все наши
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    ожидания, открыв нам удивительный мир ремесел и истории. Первая часть программы была посвящена истории Пастуховых, загадочной семье, которая оставила свой неизгладимый след в истории Ярославля. Мы познакомились с их историей и важным вкладом в культуру региона. Затем нас ждал захватывающий урок о процессе создания ткани из льна. Мы узнали, как наши предки ткали ткани и украшали их различными техниками, делали натуральные красители и создавали потрясающие узоры. Но самым захватывающим моментом была возможность собственными руками создать уникальную сумку-шоппер. С помощью деревянных резных штампов, молотков и красок по ткани мы воплотили свои идеи и фантазии. Возможность выбрать штампы с разными изображениями позволила каждому из нас придать изделию индивидуальный характер. Эта экскурсия оставила в наших сердцах незабываемые впечатления и вдохновила на творчество. Мы благодарны организатору Марии за такой интересный и познавательный опыт. Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию всем нашим друзьям и знакомым!

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Мастер-класс по росписи деревянного медведя
    Спасибо огромное Елене, замечательный мастер класс, очень многого и полезного узнали с внучкой. Приветливая и с огромным опытом Елена нас очень порадовала
  • К
    Ксения
    24 мая 2024
    Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
    Крутой опыт. Было интересно
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
    Благодарность Марие за интересный мастер-класс и рассказ обо льне! Были в понедельник вдвоем, получилась индивидуальная экскурсия) Интересно, наглядно, а как Мария поёт… эх, нам очень понравилось! Мария, ласкового солнца Вам и сияющих звёзд, привет от гостей из Мурманска👋
  • К
    Ксения
    6 мая 2024
    Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
    Ходили на МК вместе с подругой, остались очень довольны! Мария очень интересно рассказала об истории, мы попробовали сами ткать и увезли с собой чудесный сувенир, сделанный своими руками.
    Ходили на МК вместе с подругой, остались очень довольны! Мария очень интересно рассказала об истории, мыХодили на МК вместе с подругой, остались очень довольны! Мария очень интересно рассказала об истории, мыХодили на МК вместе с подругой, остались очень довольны! Мария очень интересно рассказала об истории, мы
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
    Очень интересная обстановка с наглядными экспонатами, к которым можно прикоснуться. Незабываемый и уникальный опыт, а бонусом и отличный презент из Ярославля своими руками. Большое спасибо Евгении за ее ценные советы и знания.
  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
    От экскурсии остались двойственные впечатления. На этапе организации все было отлично и четко. Предложили добавить к прогулке услуги фотографа за
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    дополнительную плату. Встретились вовремя, пошли гулять. Три часа - это полтора часа прогулки к центру "Полотно" и полтора часа мастер-класса. Рассказ живой и интересный, хотя уже смотрели город с другим гидом. Наш экскурсовод Евгений оправдывал профессию учителя. Центр "Полотно" - прекрасный, рассказ о ткачестве и мастер-класс замечательные, но описанию в анонсе не соответствуют, за полтора часа только и можно успеть, что изготовить шопер с принтами. Чаепития не было. В целом, стоимость завышена. Если бы не поленилась и сама нашла центр "Полотно", заказала бы мероприятие у них. Фотографии с прогулки прислали только после напоминания. Некоторые удачные, многие - не очень. В итоге: не стала бы рекомендовать. Все-таки лучше отдельно экскурсия и отлельно мастер-класс.

  • Ю
    Юлия
    27 апреля 2024
    Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
    Экскурсия очень понравилась, гид Кирилл был просто супер👍провёл меня с сестрой по улочкам, рассказал про город, всё было с чувством
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    юмора и очень интересно. Дальше был небольшой мастер класс по льну и как делать из него одежду. Вела её Мария, очень всё доходчиво рассказала и прказала. Тоже было всё супер, немного по-пряли и раскрасили сумки шоперы. В общем экскурсия очень прикольная, весёлая и интересная

  • Н
    Надежда
    14 апреля 2024
    Мастер-класс по росписи деревянного медведя
    Спасибо большое Елена за чудесный мастер-класс! Я даже не знала что смогу в итого получить такого замечательного медведя. Сын тоже в восторге! Буду всем друзьям рекомендовать.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Уникальный опыт»

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  1. Экскурсия и мастер-класс «Лён - от семечка до полотна»
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  3. Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
  4. Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
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  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 500 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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