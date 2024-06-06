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ожидания, открыв нам удивительный мир ремесел и истории. Первая часть программы была посвящена истории Пастуховых, загадочной семье, которая оставила свой неизгладимый след в истории Ярославля. Мы познакомились с их историей и важным вкладом в культуру региона. Затем нас ждал захватывающий урок о процессе создания ткани из льна. Мы узнали, как наши предки ткали ткани и украшали их различными техниками, делали натуральные красители и создавали потрясающие узоры. Но самым захватывающим моментом была возможность собственными руками создать уникальную сумку-шоппер. С помощью деревянных резных штампов, молотков и красок по ткани мы воплотили свои идеи и фантазии. Возможность выбрать штампы с разными изображениями позволила каждому из нас придать изделию индивидуальный характер. Эта экскурсия оставила в наших сердцах незабываемые впечатления и вдохновила на творчество. Мы благодарны организатору Марии за такой интересный и познавательный опыт. Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию всем нашим друзьям и знакомым!