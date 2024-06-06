1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Экскурсия и мастер-класс в Ярославле: «Лён - от семечка до полотна»
Погрузитесь в мир льна в усадьбе купцов Пастуховых. Откройте для себя удивительный процесс создания льняных изделий и создайте свой уникальный браслет
Начало: На улице Собинова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Сумка-шоппер своими руками: мастер-класс по набойке на ткани
Побывать в купеческой усадьбе и создать эксклюзивную сумку под руководством опытного мастера
Начало: У усадьбы купцов Пастуховых
Сегодня в 12:00
10 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Открыть деревенский кремль, наследие Шехтеля, единственный в мире Музей ямщика и «Сады Аурики»
13 июня в 14:00
1 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый Ярославль и мастер-класс по ткачеству
Погулять по историческому центру, создать изделие на ткацком станке и попить чаю в старинной усадьбе
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1 час
Мастер-класс по росписи деревянного медведя
Окунуться в историю Ярославля, побывать в уютной арт-мастерской и раскрасить символ города в группе
Начало: На улице Нахимсона
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана6 июня 2024Были на экскурсии с сыном, 7 лет. Нам повезло, кроме нас никого не было. Поэтому получился индивидуальный рассказ. Евгения потрясающий
- ННаталья6 июня 2024Сегодня мы с семьей отправились в увлекательное путешествие в прошлое, погрузившись в атмосферу усадьбы Пастуховых. Эта экскурсия превзошла все наши
- ООльга6 июня 2024Спасибо огромное Елене, замечательный мастер класс, очень многого и полезного узнали с внучкой. Приветливая и с огромным опытом Елена нас очень порадовала
- ККсения24 мая 2024Крутой опыт. Было интересно
- ННаталья13 мая 2024Благодарность Марие за интересный мастер-класс и рассказ обо льне! Были в понедельник вдвоем, получилась индивидуальная экскурсия) Интересно, наглядно, а как Мария поёт… эх, нам очень понравилось! Мария, ласкового солнца Вам и сияющих звёзд, привет от гостей из Мурманска👋
- ККсения6 мая 2024Ходили на МК вместе с подругой, остались очень довольны! Мария очень интересно рассказала об истории, мы попробовали сами ткать и увезли с собой чудесный сувенир, сделанный своими руками.
- ЮЮлия29 апреля 2024Очень интересная обстановка с наглядными экспонатами, к которым можно прикоснуться. Незабываемый и уникальный опыт, а бонусом и отличный презент из Ярославля своими руками. Большое спасибо Евгении за ее ценные советы и знания.
- ООльга29 апреля 2024От экскурсии остались двойственные впечатления. На этапе организации все было отлично и четко. Предложили добавить к прогулке услуги фотографа за
- ЮЮлия27 апреля 2024Экскурсия очень понравилась, гид Кирилл был просто супер👍провёл меня с сестрой по улочкам, рассказал про город, всё было с чувством
- ННадежда14 апреля 2024Спасибо большое Елена за чудесный мастер-класс! Я даже не знала что смогу в итого получить такого замечательного медведя. Сын тоже в восторге! Буду всем друзьям рекомендовать.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Уникальный опыт»
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