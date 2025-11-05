Отправимся в авто-пешеходное путешествие к трем великим святыням Ярославля, хранящим подлинный дух XVII столетия — золотого века местного зодчества. На обратном пути нас будет ждать возможность продегустировать местные традиционные напитки: ярославские наливки и хмельное пиво, а также продукцию местных сыроделов.
Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках, где вас поразит грандиозный, не имеющий аналогов изразцовый наличник апсиды высотой с трехэтажный дом — подлинный шедевр ярославских мастеров. Храм Иоанна Предтечи — уникальный, единственный в России пятнадцатиглавый собор, чьи стены подобно священной книге расписаны удивительными фресками. Древний Толгский монастырь — намоленная обитель на берегу Волги, хранящая чудотворную икону и знаменитую кедровую рощу, место невероятной благодати и покоя.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках
- Храм Иоанна Предтечи
- Толгский монастырь
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экскурсионное обслуживание на территории монастыря/nДегустация ярославских напитков и кухни
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волжская набережная, 45
Завершение: Любое, по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Благодарим Алексея!
