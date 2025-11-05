Мои заказы

Экскурсия по святыням Ярославля

Отправимся в авто-пешеходное путешествие к трем великим святыням Ярославля, хранящим подлинный дух XVII столетия — золотого века местного зодчества. На обратном пути нас будет ждать возможность продегустировать местные традиционные напитки: ярославские наливки и хмельное пиво, а также продукцию местных сыроделов.
1 отзыв
Описание экскурсии

Ярославская Троица Отправимся в авто-пешеходное путешествие к трем великим святыням Ярославля, хранящим подлинный дух XVII столетия — золотого века местного зодчества. Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках, где вас поразит грандиозный, не имеющий аналогов изразцовый наличник апсиды высотой с трехэтажный дом — подлинный шедевр ярославских мастеров. Храм Иоанна Предтечи — уникальный, единственный в России пятнадцатиглавый собор, чьи стены подобно священной книге расписаны удивительными фресками. Древний Толгский монастырь — намоленная обитель на берегу Волги, хранящая чудотворную икону и знаменитую кедровую рощу, место невероятной благодати и покоя.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках
  • Храм Иоанна Предтечи
  • Толгский монастырь
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Экскурсионное обслуживание на территории монастыря/nДегустация ярославских напитков и кухни
Где начинаем и завершаем?
Начало: Волжская набережная, 45
Завершение: Любое, по желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Благодарим Алексея!

