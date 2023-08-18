Атмосферная прогулка Старинные храмы и монастыри, купеческие особняки и ремесленные мастерские, колоритные городские улочки и среднерусские пейзажи — все это Ярославль, первый русский город на Волге. В Ярославле множество музеев — традиционных и необычных, первый российский театр и резиденция государыни Масленицы, а городская набережная одна из самых красивых в стране.

Приглашаю на атмосферную прогулку по Ярославлю. Легкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом Ярославлем в сопровождении профессионального фотографа-профессионала. За 1,5 часа прогулки мы окунемся в историю города, пройдем по самым знаковым местам. А тем временем ваши яркие и живые эмоции на фоне основных достопримечательностей города запечатлеет приглашенный фотограф.

Гуляя по историческому центру Ярославля, я расскажу, как зарождался город, раскрою секрет Ярославского Кремля, познакомлю с основными достопримечательностями города. Вы увидите город таким, что захочется вернуться сюда снова, а качественные снимки станут для вас теплым воспоминанием о поездке сюда и украсят ваши социальные сети.