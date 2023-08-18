Фотопрогулка по Ярославлю

Прогулка по Ярославлю: узнайте историю города и получите яркие фотографии

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Приглашаю вас на увлекательную и атмосферную фотопрогулку по Ярославлю.

У вас будет возможность узнать самое главное о городе из уст коренной ярославны, прогуляться в компании с профессиональным фотографом и получить яркие кадры на память! За полтора часа вы окунетесь в историю города и пройдете по самым знаковым местам.

А в это время ваши яркие и живые эмоции на фоне основных достопримечательностей города запечатлеет приглашенный фотограф.
Фотопрогулка по Ярославлю
Фотопрогулка по Ярославлю
Фотопрогулка по Ярославлю
Фотопрогулка по Ярославлю
Фотопрогулка по Ярославлю
Фотопрогулка по Ярославлю
Фотопрогулка по Ярославлю
Ближайшие даты:
18
авг
19
авг
20
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25
авг
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авг
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Что вас ожидает:

  • Спасо-Преображенский собор
  • Часовня Казанской иконы Богоматери
  • Церковь Михаила Архангела
  • Которосльная набережная
  • Успенский Кафедральный собор
  • Стрелка
  • Памятник ВОВ
  • Демидовский сквер
  • Демидовский столп
  • Спасо-Афанасьевский монастырь
  • Советская площадь
  • Церковь Ильи Пророка
  • Усадьба конца XVIII века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Атмосферная прогулка Старинные храмы и монастыри, купеческие особняки и ремесленные мастерские, колоритные городские улочки и среднерусские пейзажи — все это Ярославль, первый русский город на Волге. В Ярославле множество музеев — традиционных и необычных, первый российский театр и резиденция государыни Масленицы, а городская набережная одна из самых красивых в стране.
Приглашаю на атмосферную прогулку по Ярославлю. Легкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом Ярославлем в сопровождении профессионального фотографа-профессионала. За 1,5 часа прогулки мы окунемся в историю города, пройдем по самым знаковым местам. А тем временем ваши яркие и живые эмоции на фоне основных достопримечательностей города запечатлеет приглашенный фотограф.
Гуляя по историческому центру Ярославля, я расскажу, как зарождался город, раскрою секрет Ярославского Кремля, познакомлю с основными достопримечательностями города. Вы увидите город таким, что захочется вернуться сюда снова, а качественные снимки станут для вас теплым воспоминанием о поездке сюда и украсят ваши социальные сети.

пт,сб,вс

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и фотографа
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Часовня Казанской иконы Богоматери
Завершение: Площадь Челюскинцев, 16 а
Когда и сколько длится?
Когда: пт,сб,вс
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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