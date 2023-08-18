Прогулка по Ярославлю: узнайте историю города и получите яркие фотографии
Приглашаю вас на увлекательную и атмосферную фотопрогулку по Ярославлю.
У вас будет возможность узнать самое главное о городе из уст коренной ярославны, прогуляться в компании с профессиональным фотографом и получить яркие кадры на память! За полтора часа вы окунетесь в историю города и пройдете по самым знаковым местам.
А в это время ваши яркие и живые эмоции на фоне основных достопримечательностей города запечатлеет приглашенный фотограф.
У вас будет возможность узнать самое главное о городе из уст коренной ярославны, прогуляться в компании с профессиональным фотографом и получить яркие кадры на память! За полтора часа вы окунетесь в историю города и пройдете по самым знаковым местам.
А в это время ваши яркие и живые эмоции на фоне основных достопримечательностей города запечатлеет приглашенный фотограф.
Ближайшие даты:
18
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авг
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даты
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Что вас ожидает:
- Спасо-Преображенский собор
- Часовня Казанской иконы Богоматери
- Церковь Михаила Архангела
- Которосльная набережная
- Успенский Кафедральный собор
- Стрелка
- Памятник ВОВ
- Демидовский сквер
- Демидовский столп
- Спасо-Афанасьевский монастырь
- Советская площадь
- Церковь Ильи Пророка
- Усадьба конца XVIII века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Атмосферная прогулка Старинные храмы и монастыри, купеческие особняки и ремесленные мастерские, колоритные городские улочки и среднерусские пейзажи — все это Ярославль, первый русский город на Волге. В Ярославле множество музеев — традиционных и необычных, первый российский театр и резиденция государыни Масленицы, а городская набережная одна из самых красивых в стране.
Приглашаю на атмосферную прогулку по Ярославлю. Легкое, интересное и лаконичное знакомство с древним городом Ярославлем в сопровождении профессионального фотографа-профессионала. За 1,5 часа прогулки мы окунемся в историю города, пройдем по самым знаковым местам. А тем временем ваши яркие и живые эмоции на фоне основных достопримечательностей города запечатлеет приглашенный фотограф.
Гуляя по историческому центру Ярославля, я расскажу, как зарождался город, раскрою секрет Ярославского Кремля, познакомлю с основными достопримечательностями города. Вы увидите город таким, что захочется вернуться сюда снова, а качественные снимки станут для вас теплым воспоминанием о поездке сюда и украсят ваши социальные сети.
пт,сб,вс
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида и фотографа
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Часовня Казанской иконы БогоматериЗавершение: Площадь Челюскинцев, 16 а
- Когда и сколько длится?
- Когда: пт,сб,всЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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