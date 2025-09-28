Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Ярославлем. Гости увидят храмы 17 века, торговые площади и знаменитую Стрелку. Прогулка по бульварам позволит окунуться в купеческое прошлое города, а истории о его жителях и легенды сделают экскурсию незабываемой. В завершение, посетители смогут приобрести сувениры в старинной усадьбе и насладиться местными угощениями

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Первый взгляд на Ярославль

На прогулке вы рассмотрите все грани Ярославля — от древнерусских мест силы до современных символов города. На площади Волкова мы поговорим о незаурядном основателе первого русского театра, на Советской площади полюбуемся храмом Ильи Пророка с великолепными изразцами. Затем вы окажетесь в древнейшем месте города — на Стрелке, где стоял Ярославский Кремль: здесь вас ждут чудесные панорамы Волги и прогулка по уютному бульвару. На площади Богоявления встретимся с «ярославской невестой», «мужиком с тортом», белоснежной крепостью и неоготической кондитерской фабрикой. И, конечно, не забудем про особый ритуал — потереть нос ярославскому медведю работы Церетели.

Чем живёт и дышит старинный город

Прогуливаясь по колоритным улочкам, вы услышите истории купеческого Ярославля. Угостим вас съедобным волжским лаптем с рыбой. Узнаете, чем жил город до революции, какие 7 причин побуждали богатейших купцов строить храмы и как проходило ярославское восстание 1918 года. Мы расскажем, в чём особенность ярославского характера и обязательно поделимся рекомендациями: посоветуем интересные музеи, «вкусные» местечки и фотогеничные места города.

В программе предусмотрено посещение сувенирной лавки, которая расположена в 200-летней усадьбе Матвеевских. Здесь можно купить знаменитую ярославскую майолику, местную чернолощеную керамику, шоколад производства нашей фабрики, авторские стикеры и другие вещи. А также погреться, воспользоваться бесплатным туалетом и бесплатно выпить воды.

Организационные детали