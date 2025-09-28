На прогулке вы рассмотрите все грани Ярославля — от древнерусских мест силы до современных символов города. На площади Волкова мы поговорим о незаурядном основателе первого русского театра, на Советской площади полюбуемся храмом Ильи Пророка с великолепными изразцами. Затем вы окажетесь в древнейшем месте города — на Стрелке, где стоял Ярославский Кремль: здесь вас ждут чудесные панорамы Волги и прогулка по уютному бульвару. На площади Богоявления встретимся с «ярославской невестой», «мужиком с тортом», белоснежной крепостью и неоготической кондитерской фабрикой. И, конечно, не забудем про особый ритуал — потереть нос ярославскому медведю работы Церетели.
Чем живёт и дышит старинный город
Прогуливаясь по колоритным улочкам, вы услышите истории купеческого Ярославля. Угостим вас съедобным волжским лаптем с рыбой. Узнаете, чем жил город до революции, какие 7 причин побуждали богатейших купцов строить храмы и как проходило ярославское восстание 1918 года. Мы расскажем, в чём особенность ярославского характера и обязательно поделимся рекомендациями: посоветуем интересные музеи, «вкусные» местечки и фотогеничные места города.
В программе предусмотрено посещение сувенирной лавки, которая расположена в 200-летней усадьбе Матвеевских. Здесь можно купить знаменитую ярославскую майолику, местную чернолощеную керамику, шоколад производства нашей фабрики, авторские стикеры и другие вещи. А также погреться, воспользоваться бесплатным туалетом и бесплатно выпить воды.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная. Если группа небольшая, есть возможность заказать такси «комфорт» на месте, по факту (стоимость — около 800 ₽ на всю экскурсия на одно авто)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Алёна — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 23179 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
А
Анастасия
28 сен 2025
Огромное спасибо Кириллу. Это наша первая пешая экскурсия. Всё понравилось, очень много информации, интересно и увлекательно
Марина
20 июл 2025
Огромное спасибо за прекрасно организованную экскурсию по Ярославлю. С нами работал гид Кирилл,прекрасный,грамотный и очень интересный рассказчик. Огромное спасибо Алене и не команде,процветания вам!
Наталия
26 мая 2025
Спасибо гиду Светлане за интересную эмоциональную и захватывающую экскурсию по историческому центру Ярославля. Нам очень понравилось! В группе было 17 подростков и гид сразу выбрала подходящий для них формат рассказа. Также хотим сказать спасибо Светлане за терпение и позитивный настрой во время всей экскурсии, даже когда половина группы задержалась у торговых лавочек.