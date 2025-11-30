Улицу Республиканскую можно сравнить (а всякое сравнение хромает!) с улицами Садовой в Санкт-Петербурге и Остоженкой в Москве.
Соединяет две реки, непарадная, историческая и в то же время c ощущением подлинной современной жизни.
Мы погуляем по её западной части и прилегающим кварталам, поговорим о прошлом и настоящем зданий и найдём, чему удивиться.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Мукомольный завод — одно из крупнейших предприятий города в прошлом, сегодня — нечто среднее между заброшкой и офисным центром
- Детский сад в бывшем дворянском особняке
- Редкие для центра Ярославля постройки в стилистике брутализма и постмодернизма
- Два сквера, значимых для истории города
- Почти двухвековую деревянную резную дверь, которую ежедневно открывают сотни рук студентов
- Центр современного искусства в бывшем бюро ритуальных услуг
А ещё вы:
- помечтаете о новой жизни обаятельного мукомольного предприятия
- узнаете о методике ярославских реставраторов, что спасла фрески уничтоженных церквей
- подивитесь семье, которая утаила свои ценности как минимум в трёх кладах
- выясните, как проводило досуг дворянское общество города Ярославля в Николаевскую эпоху
- познакомитесь с ярославским опытом вторжения новой архитектуры в историческую среду
- задумаетесь, почему современники не всегда правы относительно нового искусства
Кому подойдёт экскурсия
Любознательным ярославцам и гостям города, уже знакомым с парадными достопримечательностями и желающим углубиться в историю. Это экспедиция-вылазка для тех, кто не довольствуется красной линией улиц, любит удивляться и находить за простыми фасадами необыкновенные истории.
Организационные детали
- Рекомендую выбирать свободную одежду, так как мы будем посещать в том числе и непарадные места, подворотни и закоулки
- При желании можем посетить кофейню, заказы оплачиваются самостоятельно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Которосльной набережной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Олег — ваш гид в Ярославле
Провёл экскурсии для 4773 туристов
Историк по образованию и образу жизни: исследую, публикую, преподаю. Насколько академичен в исследовательских занятиях, столь же открыт к импровизации на экскурсиях. Понимаю, что вы приехали отдохнуть, получить новый опыт и эмоции.
