Ярославль в час вечерний

Ярославль: Прогулка по колоритным городским улочкам и среднерусским пейзажам

5
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Хотите, чтобы Ярославль стал родным, близким и понятным, как ваш родной город? А знакомство с ним было ярким и запоминающимся в лучах предзакатного солнца! Двухчасовая душевная прогулка подарит вам выжимку самых интересных фактов о городе.

Вы прогуляетесь по местам съемок знаменитых фильмов, узнаете топ знаковых мест в Ярославле, которые стоит посетить и попробовать на вкус.

Маршрут тщательно спланирован, охватывает весь центр города, охраняемый ЮНЕСКО, и подходит, как для взрослых, так и для детей!
Ярославль в час вечерний
Ярославль в час вечерний
Ярославль в час вечерний
Ярославль в час вечерний
Ярославль в час вечерний
Ярославль в час вечерний
Ярославль в час вечерний
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Волковский театр
  • Гостиный двор
  • Богоявленская площадь и памятник Ярославу Мудрому
  • Церковь Михаила Архангела
  • Памятник рычащего медведя
  • Которосльная набережная
  • Успенский Кафедральный собор
  • Стрелка
  • Демидовский сквер
  • Спасо-Афанасьевский монастырь
  • Советская площадь
  • Церковь Ильи Пророка
  • Усадьба конца XVIII века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Старейший город РоссииСтаринные храмы и монастыри, купеческие особняки и ремесленные мастерские, колоритные городские улочки и среднерусские пейзажи — все это Ярославль, первый русский город на Волге. В 2016 г. его назначили столицей Золотого кольца России: он входит в пятерку самых популярных туристических регионов. В Ярославле множество музеев — традиционных и необычных, первый российский театр и резиденция государыни Масленицы, а городская набережная одна из самых красивых в стране.
Символ Ярославля — медведь: по преданию, город был основан на том месте, где князь Ярослав Мудрый зарубил медведя, выпущенного на него язычниками. Легендарный зверь украшает не только герб и флаг Ярославля — на городских улицах множество медвежьих скульптур.
За два часа вы узнаете выжимку самых интересных фактов о городе, прогуляетесь по местам съемок знаменитых фильмов, узнаете топ знаковых мест в Ярославле, которые стоит посетить и попробовать на вкус. Маршрут тщательно спланирован, охватывает весь центр города, охраняемый ЮНЕСКО, и подходит, как для взрослых, так и для детей!

пт, сб, вс

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи: Знаменская башня
Завершение: Советская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: пт, сб, вс
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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22 июля 2023
Всё понравилось, хороший гид, было интересно

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