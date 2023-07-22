Старейший город РоссииСтаринные храмы и монастыри, купеческие особняки и ремесленные мастерские, колоритные городские улочки и среднерусские пейзажи — все это Ярославль, первый русский город на Волге. В 2016 г. его назначили столицей Золотого кольца России: он входит в пятерку самых популярных туристических регионов. В Ярославле множество музеев — традиционных и необычных, первый российский театр и резиденция государыни Масленицы, а городская набережная одна из самых красивых в стране.

Символ Ярославля — медведь: по преданию, город был основан на том месте, где князь Ярослав Мудрый зарубил медведя, выпущенного на него язычниками. Легендарный зверь украшает не только герб и флаг Ярославля — на городских улицах множество медвежьих скульптур.

За два часа вы узнаете выжимку самых интересных фактов о городе, прогуляетесь по местам съемок знаменитых фильмов, узнаете топ знаковых мест в Ярославле, которые стоит посетить и попробовать на вкус. Маршрут тщательно спланирован, охватывает весь центр города, охраняемый ЮНЕСКО, и подходит, как для взрослых, так и для детей!