Ярославль: Прогулка по колоритным городским улочкам и среднерусским пейзажам
Хотите, чтобы Ярославль стал родным, близким и понятным, как ваш родной город? А знакомство с ним было ярким и запоминающимся в лучах предзакатного солнца! Двухчасовая душевная прогулка подарит вам выжимку самых интересных фактов о городе.
Вы прогуляетесь по местам съемок знаменитых фильмов, узнаете топ знаковых мест в Ярославле, которые стоит посетить и попробовать на вкус.
Маршрут тщательно спланирован, охватывает весь центр города, охраняемый ЮНЕСКО, и подходит, как для взрослых, так и для детей!
Вы прогуляетесь по местам съемок знаменитых фильмов, узнаете топ знаковых мест в Ярославле, которые стоит посетить и попробовать на вкус.
Маршрут тщательно спланирован, охватывает весь центр города, охраняемый ЮНЕСКО, и подходит, как для взрослых, так и для детей!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Волковский театр
- Гостиный двор
- Богоявленская площадь и памятник Ярославу Мудрому
- Церковь Михаила Архангела
- Памятник рычащего медведя
- Которосльная набережная
- Успенский Кафедральный собор
- Стрелка
- Демидовский сквер
- Спасо-Афанасьевский монастырь
- Советская площадь
- Церковь Ильи Пророка
- Усадьба конца XVIII века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Старейший город РоссииСтаринные храмы и монастыри, купеческие особняки и ремесленные мастерские, колоритные городские улочки и среднерусские пейзажи — все это Ярославль, первый русский город на Волге. В 2016 г. его назначили столицей Золотого кольца России: он входит в пятерку самых популярных туристических регионов. В Ярославле множество музеев — традиционных и необычных, первый российский театр и резиденция государыни Масленицы, а городская набережная одна из самых красивых в стране.
Символ Ярославля — медведь: по преданию, город был основан на том месте, где князь Ярослав Мудрый зарубил медведя, выпущенного на него язычниками. Легендарный зверь украшает не только герб и флаг Ярославля — на городских улицах множество медвежьих скульптур.
За два часа вы узнаете выжимку самых интересных фактов о городе, прогуляетесь по местам съемок знаменитых фильмов, узнаете топ знаковых мест в Ярославле, которые стоит посетить и попробовать на вкус. Маршрут тщательно спланирован, охватывает весь центр города, охраняемый ЮНЕСКО, и подходит, как для взрослых, так и для детей!
пт, сб, вс
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место встречи: Знаменская башняЗавершение: Советская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: пт, сб, всЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
22 июля 2023
Всё понравилось, хороший гид, было интересно
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