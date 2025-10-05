Мои заказы

Ярославль в предзакатный час

Групповая экскурсия по Ярославлю: исторические соборы, живописные набережные и секреты города ждут вас! Узнайте о роли купечества и знаменитых ярославцах
Эта экскурсия предлагает прогулку по Ярославлю в предзакатный час, где участники узнают о ключевых моментах истории города, посетят Спасо-Преображенский монастырь, Успенский собор и другие знаковые места.

Программа включает в себя посещение Волжской набережной и Советской площади, а также знакомство с историей купечества и знаменитых личностей, связанных с городом. Прогулка завершится при свете фонарей, оставляя незабываемые впечатления
5
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Атмосферная прогулка в предзакатный час
  • 🏛 Посещение ключевых достопримечательностей
  • 🕯 Интересные исторические факты
  • 📸 Места съёмок известных фильмов
  • 🗣 Узнаете инсайдерские истории
Ярославль в предзакатный час© Полина
Ярославль в предзакатный час© Полина
Ярославль в предзакатный час© Полина
Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Часовня Казанской иконы Богоматери
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Успенский собор
  • Церковь Михаила Архангела
  • Церковь Спаса на Городу
  • Вечный огонь
  • Демидовский сквер
  • Советская площадь
  • Церковь Ильи Пророка

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Часовню Казанской иконы Богоматери и Спасо-Преображенский монастырь
  • Успенский собор и живописную Стрелку
  • Церкви Михаила Архангела и Спаса на Городу
  • Которосльную и Волжскую набережные
  • Вечный огонь и Демидовский сквер
  • Советскую площадь и церковь Ильи Пророка

Вы узнаете:

  • Как зарождался и развивался город
  • Каков главный секрет Ярославского кремля
  • Какую роль в истории города сыграло купечество
  • Как с Ярославлем связаны писатель Некрасов и космонавт Терешкова
  • И многое-многое другое

В благодарность за ваше доверие после экскурсии вас будет ждать сюрприз. Он выполняется под заказ специально для наших гостей.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в пятницу и субботу в 15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Ярославского музея-заповедника
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 5294 туристов
Будем знакомы. Меня зовут Полина. Родилась и получила высшее историческое образование в городе Ярославле. За плечами опыт работы в туризме более 15 лет. Работала гидом в Турции, Доминикане, на нашем
читать дальше

черноморском побережье — в городе Сочи, а с 2022 года провожу экскурсии и в моём любимом Ярославле. Являюсь автором эксклюзивных экскурсионных маршрутов в Ярославле и Сочи. Сплотила вокруг себя гидов, кто так же, как и я, горит своим делом, проводит экскурсии не только грамотно и высокопрофессионально, но и делится теплом, душой и личным отношением к городу.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Ярославль в предзакатный час (Юлия)Ярославль в предзакатный час (Юлия)Ярославль в предзакатный час (Юлия)Ярославль в предзакатный час (Юлия)Ярославль в предзакатный час (Юлия)Ярославль в предзакатный час (Мария)Ярославль в предзакатный час (Мария)Ярославль в предзакатный час (Мария)Ярославль в предзакатный час (Мария)Ярославль в предзакатный час (Мария)Ярославль в предзакатный час (Мария)Ярославль в предзакатный час (Мария)Ярославль в предзакатный час (Наиль)Ярославль в предзакатный час (Наиль)Ярославль в предзакатный час (Юлия)Ярославль в предзакатный час (Юлия)Ярославль в предзакатный час (Юлия)Ярославль в предзакатный час (Юлия)Ярославль в предзакатный час (Юлия)Ярославль в предзакатный час (Юлия)Ярославль в предзакатный час (Юлия)Ярославль в предзакатный час (Юлия)Ярославль в предзакатный час (Юлия)Ярославль в предзакатный час (Юлия)Ярославль в предзакатный час (Герасимова)Ярославль в предзакатный час (Герасимова)Ярославль в предзакатный час (Герасимова)Ярославль в предзакатный час (Герасимова)Ярославль в предзакатный час (Тамара)Ярославль в предзакатный час (Тамара)
Е
Екатерина
5 окт 2025
Спасибо Полине за прекрасную экскурсиию, за такое ясное и остроумно изложение информации, речь, которую приятно слушать. Замечательная
Ю
Юлия
24 сен 2025
Были на экскурсии, которую проводила Ирина. Остались очень довольны. Экскурсовод не только прекрасно знает исторические факты, но и излагает их в доступной форме. Успели осмотреть все основные достопримечательности исторической части Ярославля. Почти 2 часа, которые длилась экскурсия, прошли незаметно.
Были на экскурсии, которую проводила Ирина. Остались очень довольны. Экскурсовод не только прекрасно знает исторические факты,Были на экскурсии, которую проводила Ирина. Остались очень довольны. Экскурсовод не только прекрасно знает исторические факты,Были на экскурсии, которую проводила Ирина. Остались очень довольны. Экскурсовод не только прекрасно знает исторические факты,Были на экскурсии, которую проводила Ирина. Остались очень довольны. Экскурсовод не только прекрасно знает исторические факты,Были на экскурсии, которую проводила Ирина. Остались очень довольны. Экскурсовод не только прекрасно знает исторические факты,
М
Мария
18 сен 2025
Нашим гидом была - Жанна, прекрасно рассказывает о городе, знакомит и влюбляет. Добавляет много исторических нюансов России. Было интересно.
Нашим гидом была - Жанна, прекрасно рассказывает о городе, знакомит и влюбляет. Добавляет много исторических нюансов России. Было интересно.Нашим гидом была - Жанна, прекрасно рассказывает о городе, знакомит и влюбляет. Добавляет много исторических нюансов России. Было интересно.Нашим гидом была - Жанна, прекрасно рассказывает о городе, знакомит и влюбляет. Добавляет много исторических нюансов России. Было интересно.Нашим гидом была - Жанна, прекрасно рассказывает о городе, знакомит и влюбляет. Добавляет много исторических нюансов России. Было интересно.Нашим гидом была - Жанна, прекрасно рассказывает о городе, знакомит и влюбляет. Добавляет много исторических нюансов России. Было интересно.Нашим гидом была - Жанна, прекрасно рассказывает о городе, знакомит и влюбляет. Добавляет много исторических нюансов России. Было интересно.Нашим гидом была - Жанна, прекрасно рассказывает о городе, знакомит и влюбляет. Добавляет много исторических нюансов России. Было интересно.
Ю
Юлия
9 сен 2025
Огромная благодарность экскурсоводу Жанне, с которой совершили прогулку вечером 6 сентября 2025 года. Интересная информация, отличный маршрут. Время пролетело незаметно. Хотелось уже на следующее утро встретиться и пойти с Жанной по новому маршруту. Спасибо за приятное знакомство с городом. Желаем успехов и новых программ!
Пищаева
Пищаева
7 сен 2025
Были на экскурсии 6.9.2025 с экскурсоводом Жанной. Не пожалели, что выбрали именно это предложение из всех экскурсий. Маршрут прогулки максимально удобный, экскурсовод прекрасно знает материал и рассказывает максимально вовлечено!
Вечер в вашем городе Ярославле был очень приятным благодаря Вам. ☺️
Н
Наиль
25 авг 2025
Нет интернета, плохо с локацией. Гостью города трудно найти место встречи по геолокации. Сотовая тоже не всегда есть. Расплатится СБП проблема. Пришлось платить наличкой.
Нет интернета, плохо с локацией. Гостью города трудно найти место встречи по геолокации. Сотовая тоже неНет интернета, плохо с локацией. Гостью города трудно найти место встречи по геолокации. Сотовая тоже не
А
Анна
14 авг 2025
Замечательная, информационная экскурсия. 1,5-часовой формат идеален. Гид Ирина - бесподобна: сочетание искрометного юмора и знаний. Спасибо!
Елизавета
Елизавета
13 авг 2025
Очень хорошая экскурсия! Интересно и мне и 8-летнему сыну. Гид Ирина увлекательно и с юмором рассказала много интересных фактов о Ярославле и его жителях. Время пролетело незаметно. Огромное спасибо!
Анна
Анна
5 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, спасибо экскурсоводу Жанне. Много информации, но всё подаётся доступно, легко, не скучно. Жанна просто очаровательна, своей улыбкой и позитивным настроем зарядила всю группу. Спасибо организатору Полине за приветливость и понимание в связи с моими метаниями по поводу переноса даты экскурсии. Всем рекомендую! Как первое знакомство с Ярославлем экскурсия замечательна.
Н
Наталья
5 авг 2025
Я со своей семьёй впервые в г. Ярославле. Очень красивый город. Экскурсовод у нас была Ирина. Очень интересно рассказывала,мы все остались довольны. Спасибо ей большое
Ю
Юлия
31 июл 2025
Все прекрасно прошло. Ирина очень интересно рассказывала.
Все прекрасно прошло. Ирина очень интересно рассказывала.Все прекрасно прошло. Ирина очень интересно рассказывала.Все прекрасно прошло. Ирина очень интересно рассказывала.Все прекрасно прошло. Ирина очень интересно рассказывала.Все прекрасно прошло. Ирина очень интересно рассказывала.Все прекрасно прошло. Ирина очень интересно рассказывала.Все прекрасно прошло. Ирина очень интересно рассказывала.Все прекрасно прошло. Ирина очень интересно рассказывала.Все прекрасно прошло. Ирина очень интересно рассказывала.Все прекрасно прошло. Ирина очень интересно рассказывала.
В
Валентина
29 июл 2025
В Ярославле я была впервые и благодаря Ирине влюбилась в город. Прекрасный рассказчик, с чувством юмора, энергичная, приятный голос, ответила на все вопросы. Время экскурсии пролетело незаметно, я еще не попрощалась, а уже прокручивала в голове когда приеду в следующий раз и буду слушать экскурсовода Ирину. Однозначно рекомендую 👍
Герасимова
Герасимова
28 июл 2025
Очень интересно и познавательно, много всего осмотрели- будьте готовы очень быстро ходить. Слышно хорошо. Экскурсовод после программы с удовольствием ответила на вопросы) Спасибо огромное!
Очень интересно и познавательно, много всего осмотрели- будьте готовы очень быстро ходить. Слышно хорошо. Экскурсовод послеОчень интересно и познавательно, много всего осмотрели- будьте готовы очень быстро ходить. Слышно хорошо. Экскурсовод послеОчень интересно и познавательно, много всего осмотрели- будьте готовы очень быстро ходить. Слышно хорошо. Экскурсовод послеОчень интересно и познавательно, много всего осмотрели- будьте готовы очень быстро ходить. Слышно хорошо. Экскурсовод после
Т
Тамара
26 июл 2025
Несмотря на большую группу экскурсовода слышно было хорошо, очень насыщенный тайнами и шутками рассказ. Удобно спланирован маршрут долго на одной точке не стояли, два часа пролетели мигом. Мне очень понравилось. Спасибо Ирине!
Несмотря на большую группу экскурсовода слышно было хорошо, очень насыщенный тайнами и шутками рассказ. Удобно спланированНесмотря на большую группу экскурсовода слышно было хорошо, очень насыщенный тайнами и шутками рассказ. Удобно спланирован
К
Ксения
25 июл 2025
Спасибо, было очень интересно!

Входит в следующие категории Ярославля

Похожие экскурсии из Ярославля

Ярославль вдоль и поперёк (в группе)
Пешая
2.5 часа
1394 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Ярославль вдоль и поперек: групповая экскурсия
За пару часов вы увидите храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и Стрелку. Узнаете истории купеческого прошлого и легенды Ярославля
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
1000 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Пешая
2.5 часа
447 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по историческому Ярославлю
Познакомьтесь с Ярославлем, его историей и культурой. Узнайте о знаковых местах, которые оставили след в судьбе России. Пройдитесь по старинным улицам
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Пешая
2 часа
264 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах - на прогулке с историком
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 00:00
11 ноя в 00:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ярославле