Е Екатерина Спасибо Полине за прекрасную экскурсиию, за такое ясное и остроумно изложение информации, речь, которую приятно слушать. Замечательная

Ю Юлия Были на экскурсии, которую проводила Ирина. Остались очень довольны. Экскурсовод не только прекрасно знает исторические факты, но и излагает их в доступной форме. Успели осмотреть все основные достопримечательности исторической части Ярославля. Почти 2 часа, которые длилась экскурсия, прошли незаметно.

М Мария Нашим гидом была - Жанна, прекрасно рассказывает о городе, знакомит и влюбляет. Добавляет много исторических нюансов России. Было интересно.

Ю Юлия Огромная благодарность экскурсоводу Жанне, с которой совершили прогулку вечером 6 сентября 2025 года. Интересная информация, отличный маршрут. Время пролетело незаметно. Хотелось уже на следующее утро встретиться и пойти с Жанной по новому маршруту. Спасибо за приятное знакомство с городом. Желаем успехов и новых программ!

Пищаева Были на экскурсии 6.9.2025 с экскурсоводом Жанной. Не пожалели, что выбрали именно это предложение из всех экскурсий. Маршрут прогулки максимально удобный, экскурсовод прекрасно знает материал и рассказывает максимально вовлечено!

Вечер в вашем городе Ярославле был очень приятным благодаря Вам. ☺️

Н Наиль Нет интернета, плохо с локацией. Гостью города трудно найти место встречи по геолокации. Сотовая тоже не всегда есть. Расплатится СБП проблема. Пришлось платить наличкой.

А Анна Замечательная, информационная экскурсия. 1,5-часовой формат идеален. Гид Ирина - бесподобна: сочетание искрометного юмора и знаний. Спасибо!

Елизавета Очень хорошая экскурсия! Интересно и мне и 8-летнему сыну. Гид Ирина увлекательно и с юмором рассказала много интересных фактов о Ярославле и его жителях. Время пролетело незаметно. Огромное спасибо!

Анна Экскурсия очень понравилась, спасибо экскурсоводу Жанне. Много информации, но всё подаётся доступно, легко, не скучно. Жанна просто очаровательна, своей улыбкой и позитивным настроем зарядила всю группу. Спасибо организатору Полине за приветливость и понимание в связи с моими метаниями по поводу переноса даты экскурсии. Всем рекомендую! Как первое знакомство с Ярославлем экскурсия замечательна.

Н Наталья Я со своей семьёй впервые в г. Ярославле. Очень красивый город. Экскурсовод у нас была Ирина. Очень интересно рассказывала,мы все остались довольны. Спасибо ей большое

Ю Юлия Все прекрасно прошло. Ирина очень интересно рассказывала.

В Валентина В Ярославле я была впервые и благодаря Ирине влюбилась в город. Прекрасный рассказчик, с чувством юмора, энергичная, приятный голос, ответила на все вопросы. Время экскурсии пролетело незаметно, я еще не попрощалась, а уже прокручивала в голове когда приеду в следующий раз и буду слушать экскурсовода Ирину. Однозначно рекомендую 👍

Герасимова Очень интересно и познавательно, много всего осмотрели- будьте готовы очень быстро ходить. Слышно хорошо. Экскурсовод после программы с удовольствием ответила на вопросы) Спасибо огромное!

Т Тамара Несмотря на большую группу экскурсовода слышно было хорошо, очень насыщенный тайнами и шутками рассказ. Удобно спланирован маршрут долго на одной точке не стояли, два часа пролетели мигом. Мне очень понравилось. Спасибо Ирине!