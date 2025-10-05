Эта экскурсия предлагает прогулку по Ярославлю в предзакатный час, где участники узнают о ключевых моментах истории города, посетят Спасо-Преображенский монастырь, Успенский собор и другие знаковые места.
Программа включает в себя посещение Волжской набережной и Советской площади, а также знакомство с историей купечества и знаменитых личностей, связанных с городом. Прогулка завершится при свете фонарей, оставляя незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Атмосферная прогулка в предзакатный час
- 🏛 Посещение ключевых достопримечательностей
- 🕯 Интересные исторические факты
- 📸 Места съёмок известных фильмов
- 🗣 Узнаете инсайдерские истории
Что можно увидеть
- Часовня Казанской иконы Богоматери
- Спасо-Преображенский монастырь
- Успенский собор
- Церковь Михаила Архангела
- Церковь Спаса на Городу
- Вечный огонь
- Демидовский сквер
- Советская площадь
- Церковь Ильи Пророка
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Часовню Казанской иконы Богоматери и Спасо-Преображенский монастырь
- Успенский собор и живописную Стрелку
- Церкви Михаила Архангела и Спаса на Городу
- Которосльную и Волжскую набережные
- Вечный огонь и Демидовский сквер
- Советскую площадь и церковь Ильи Пророка
Вы узнаете:
- Как зарождался и развивался город
- Каков главный секрет Ярославского кремля
- Какую роль в истории города сыграло купечество
- Как с Ярославлем связаны писатель Некрасов и космонавт Терешкова
- И многое-многое другое
В благодарность за ваше доверие после экскурсии вас будет ждать сюрприз. Он выполняется под заказ специально для наших гостей.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в пятницу и субботу в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1200 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ярославского музея-заповедника
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 5294 туристов
Будем знакомы. Меня зовут Полина. Родилась и получила высшее историческое образование в городе Ярославле. За плечами опыт работы в туризме более 15 лет. Работала гидом в Турции, Доминикане, на нашем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Екатерина
5 окт 2025
Спасибо Полине за прекрасную экскурсиию, за такое ясное и остроумно изложение информации, речь, которую приятно слушать. Замечательная
Ю
Юлия
24 сен 2025
Были на экскурсии, которую проводила Ирина. Остались очень довольны. Экскурсовод не только прекрасно знает исторические факты, но и излагает их в доступной форме. Успели осмотреть все основные достопримечательности исторической части Ярославля. Почти 2 часа, которые длилась экскурсия, прошли незаметно.
М
Мария
18 сен 2025
Нашим гидом была - Жанна, прекрасно рассказывает о городе, знакомит и влюбляет. Добавляет много исторических нюансов России. Было интересно.
Ю
Юлия
9 сен 2025
Огромная благодарность экскурсоводу Жанне, с которой совершили прогулку вечером 6 сентября 2025 года. Интересная информация, отличный маршрут. Время пролетело незаметно. Хотелось уже на следующее утро встретиться и пойти с Жанной по новому маршруту. Спасибо за приятное знакомство с городом. Желаем успехов и новых программ!
Пищаева
7 сен 2025
Были на экскурсии 6.9.2025 с экскурсоводом Жанной. Не пожалели, что выбрали именно это предложение из всех экскурсий. Маршрут прогулки максимально удобный, экскурсовод прекрасно знает материал и рассказывает максимально вовлечено!
Вечер в вашем городе Ярославле был очень приятным благодаря Вам. ☺️
Н
Наиль
25 авг 2025
Нет интернета, плохо с локацией. Гостью города трудно найти место встречи по геолокации. Сотовая тоже не всегда есть. Расплатится СБП проблема. Пришлось платить наличкой.
А
Анна
14 авг 2025
Замечательная, информационная экскурсия. 1,5-часовой формат идеален. Гид Ирина - бесподобна: сочетание искрометного юмора и знаний. Спасибо!
Елизавета
13 авг 2025
Очень хорошая экскурсия! Интересно и мне и 8-летнему сыну. Гид Ирина увлекательно и с юмором рассказала много интересных фактов о Ярославле и его жителях. Время пролетело незаметно. Огромное спасибо!
Анна
5 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, спасибо экскурсоводу Жанне. Много информации, но всё подаётся доступно, легко, не скучно. Жанна просто очаровательна, своей улыбкой и позитивным настроем зарядила всю группу. Спасибо организатору Полине за приветливость и понимание в связи с моими метаниями по поводу переноса даты экскурсии. Всем рекомендую! Как первое знакомство с Ярославлем экскурсия замечательна.
Н
Наталья
5 авг 2025
Я со своей семьёй впервые в г. Ярославле. Очень красивый город. Экскурсовод у нас была Ирина. Очень интересно рассказывала,мы все остались довольны. Спасибо ей большое
Ю
Юлия
31 июл 2025
Все прекрасно прошло. Ирина очень интересно рассказывала.
В
Валентина
29 июл 2025
В Ярославле я была впервые и благодаря Ирине влюбилась в город. Прекрасный рассказчик, с чувством юмора, энергичная, приятный голос, ответила на все вопросы. Время экскурсии пролетело незаметно, я еще не попрощалась, а уже прокручивала в голове когда приеду в следующий раз и буду слушать экскурсовода Ирину. Однозначно рекомендую 👍
Герасимова
28 июл 2025
Очень интересно и познавательно, много всего осмотрели- будьте готовы очень быстро ходить. Слышно хорошо. Экскурсовод после программы с удовольствием ответила на вопросы) Спасибо огромное!
Т
Тамара
26 июл 2025
Несмотря на большую группу экскурсовода слышно было хорошо, очень насыщенный тайнами и шутками рассказ. Удобно спланирован маршрут долго на одной точке не стояли, два часа пролетели мигом. Мне очень понравилось. Спасибо Ирине!
К
Ксения
25 июл 2025
Спасибо, было очень интересно!
