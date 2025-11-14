читать дальше

в тысячелетнюю историю города! Экскурсия структурирована не по датам, а по маршруту, и это здорово для дальнейших прогулок. Для тех, кто хочет погрузиться в четкую историю с привязкой к датам - прекрасен музей Спасо-Преображенского монастыря. А для нас было важно прочувствовать архитектуру и связь времён в каждом шаге, плавно перетекая от волхвов до Романовых, СССР и современной России, прикоснуться к разным этапам жизни города, которые мирно уживаются на едином пространстве. Про время мы не думали, оно пролетело мгновенно, и в итоге заняли даже на полчаса больше… Спасибо, Жанна, было очень приятно послушать и пообщаться с Вами! Рекомендую Вашу экскурсию от души.