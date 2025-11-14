Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Ярославлю, где вы узнаете, как зарождался город, раскроете тайны Ярославского Кремля, увидите знаменитые достопримечательности и сделаете красивые фотографии на память. Погрузитесь в атмосферу древнего города и получите незабываемые впечатления!
Описание экскурсииДрузья, приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Ярославлю, где мы совершим захватывающее погружение в более чем 1000-летнюю историю города! Вы узнаете, как зарождался этот древний город, раскроете тайны Ярославского Кремля и поймете, почему повсюду здесь встречается медвежья символика. Мы прогуляемся по знаковым местам, где снимались известные фильмы, и сделаем запоминающиеся кадры на фоне главных достопримечательностей. Что вы увидите:• Волковская площадь с одним из старейших драматических театров России — театром имени Ф. Г. Волкова;
- Гостиный двор — место, сохранившее дух старинной торговли;
- Территория Ярославского Кремля — сердце древнего города;
- Парк Стрелка — живописный уголок у слияния Волги и Которосли;
- Успенский Кафедральный собор с величественными куполами;
- Демидовский сквер — уютное место с интересной историей;
- Спасо-Афанасьевский монастырь и Советская площадь;
- Церковь Ильи Пророка и усадьба XVIII века. В завершение экскурсии, при желании, вас ждет увлекательный мастер-класс по фьюзингу — декорированию стекла. Вы сможете создать яркое блюдо или вазу из цветных стеклянных элементов, вложив в это изделие свою душу и фантазию. Готовая работа станет прекрасным сувениром, который будет долго радовать вас и напоминать о поездке. Окунитесь в местный колорит, почувствуйте тепло древнего Ярославля и получите незабываемые впечатления, которые заставят вас вернуться сюда снова и снова!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Мастер-класс
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У входа в музей-заповедник со стороны реки Которосль
Завершение: Богоявленская площадь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Н
Наталья
14 ноя 2025
Для экспресс знакомства действительно прекрасно!!! Нашим экскурсоводом была Жанна - грамотная эрудированная девушка с прекрасной речью. Были и наглядные материалы, и увлекательный рассказ, и динамичный осмотр достопримечательностей с подробным экскурсом
К
Кристина
8 июл 2025
Т
Татьяна
15 фев 2025
Отличная экскурсия. Прошлись по центру города, подача информации легкая, эмоциональная, увлекательная.
Экскурсовод Ирина погрузила в атмосферу старого города, посоветовала, что посмотреть, где перекусить, как провести вечер. Огромное ей спасибо!
