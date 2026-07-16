За фасадами старого Ярославля скрывается совсем другой город — тихий, неспешный и полный историй. Мы заглянем во дворы, где жили поэты, промышленники, актёры и государственные деятели. Поговорим об их удивительных судьбах, а ещё — о театре, ссылках и современном строительстве.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6667 ₽ за экскурсию

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Описание экскурсии

«Сладостная и косная» — слова из стихотворения Михаила Кузмина, который родился в Ярославле, и точное настроение этой прогулки. Заглянем за парадные фасады города — и вы увидите:

церковь, в которой крестили Михаила Кузмина, дом, в котором он жил младенцем, и дом, в котором жил его крёстный — городской голова Ярославля

дома, или как в старину говорили, домы, связанные с работой Фёдора Волкова — основателя первого русского профессионального общедоступного театра

квартал, который хранит истории о жизни герцога Эрнста Иоганна Бирона в ярославской ссылке

дом, в котором жил будущий руководитель Советского государства Юрий Андропов

дом детства математика Андрея Колмогорова

элитную ярославскую школу

двор, в котором умудрились спрятать колокольню

попытки современного строительства в центре города

Организационные детали

На пути будут лавка крафтовых сувениров и атмосферная кофейня — покупки по желанию.