За фасадами старого Ярославля скрывается совсем другой город — тихий, неспешный и полный историй. Мы заглянем во дворы, где жили поэты, промышленники, актёры и государственные деятели. Поговорим об их удивительных судьбах, а ещё — о театре, ссылках и современном строительстве.
Описание экскурсии
«Сладостная и косная» — слова из стихотворения Михаила Кузмина, который родился в Ярославле, и точное настроение этой прогулки. Заглянем за парадные фасады города — и вы увидите:
- церковь, в которой крестили Михаила Кузмина, дом, в котором он жил младенцем, и дом, в котором жил его крёстный — городской голова Ярославля
- дома, или как в старину говорили, домы, связанные с работой Фёдора Волкова — основателя первого русского профессионального общедоступного театра
- квартал, который хранит истории о жизни герцога Эрнста Иоганна Бирона в ярославской ссылке
- дом, в котором жил будущий руководитель Советского государства Юрий Андропов
- дом детства математика Андрея Колмогорова
- элитную ярославскую школу
- двор, в котором умудрились спрятать колокольню
- попытки современного строительства в центре города
Организационные детали
На пути будут лавка крафтовых сувениров и атмосферная кофейня — покупки по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провёл экскурсии для 5064 туристов
Историк по образованию и образу жизни: исследую, публикую, преподаю. Насколько академичен в исследовательских занятиях, столь же открыт к импровизации на экскурсиях. Понимаю, что вы приехали отдохнуть, получить новый опыт и эмоции.
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