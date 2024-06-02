Необычные дома в Ярославле

Найдено 5 экскурсий в категории «Необычные дома» в Ярославле, цены от 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ярославль - «город с физиономией»
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Ярославль - «город с физиономией»
Погулять по колоритным купеческим кварталам и узнать о жизни ярославцев в разных эпохи
Начало: У Знаменской башни
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
40003 200 за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000 за человека
Ярославль: городские легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
3 200 за всё до 5 чел.
Конструктивизм - в массы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
1 отзыв
Конструктивизм - в массы
Групповая прогулка по Бутусовскому посёлку с упором на архитектуру
Начало: В Бутусовском парке
Завтра в 18:00
15 июня в 14:00
555500 за человека
Необыкновенные закоулки Ярославля
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Необыкновенные закоулки Ярославля
Отыскать самый ароматный двор города, заглянуть в лавку чудес и забраться на чердак для путешествий
Начало: у библиотеки им. Некрасова
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
65006 175 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Ярославль - «город с физиономией»
    Анна большая молодец,интересные факты вводила в историю города,прошлись по купеческим местам,по набережной,послушали песню на часах,услышали интересные маркетинговые и новаторские решения ярославцев! Рекомендую!
  • В
    Валентина
    30 мая 2024
    Ярославль: городские легенды
    Юлия знает очень много легенд города, пеший маршрут составлен очень грамотно, интерес сохраняется на всю экскурсию. Уникальные места города, закрытые
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    для туристов, были очень интересны, особенно с порцией историй. Рекомендации по досугу, приглашение на разнообразные программы, готовность отвечать на все вопросы оставили самое приятное впечатление от Ярославля и Юлии. Спасибо! Рекомендуем!

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Ярославль - «город с физиономией»
    Анна провела для нас интересную экскурсию. Узнали много нового, увидели Ярославль не только со стороны красивых храмов, но и со
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    стороны купеческих построек. Содержание экскурсии понравилось: маршрут проложен через основные достопримечательности, прошлись по интересным улочкам, куда самостоятельно бы вряд ли дошли. Ни один наш "почемучкин вопрос" не остался без ответа, Анна терпеливо поясняла любую мелочь. Благодарим за прогулку💐

  • М
    Марина
    22 мая 2024
    Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
    Были на вашей экскурсии "Сердце Ярославля", большое спасибо за хорошую организацию и интересный квест. Особая благодарность экскурсоводу Анастасии. Отдохнули с интересом! С уважением, учащиеся МОБУ "Пружининская средняя школа"
  • Р
    Рушания
    8 мая 2024
    Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
    Спасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсию
    Спасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсиюСпасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсию
  • Н
    Нина
    8 мая 2024
    Конструктивизм - в массы
    Большое спасибо Анастасии за интересную экскурсию! Мне, как гостье города, было особенно интересно настолько близко познакомиться с Бутусовским посёлком -
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    далеко не самой очевидной достопримечательностью Ярославля. Думаю, за такими экскурсиями будущее, и именно на таких экскурсиях можно прочувствовать город, действительно что-то понять о его нынешних и былых жителях. Здорово, что была создана такая экскурсия.

  • А
    Алексей
    7 мая 2024
    Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
    Очень понравилась экскурсия.
  • A
    Anna
    4 мая 2024
    Ярославль - «город с физиономией»
    Спасибо Анне за интересную и познавательную прогулку по городу. Спокойным прогулочным шагом мы исследовали центр города и узнавали любопытные факты. Экскурсия подойдёт для небольших компаний и семей с детьми 🤗. Спасибо за добродушный прием!
  • А
    Антон
    16 апреля 2024
    Ярославль: городские легенды
    Юля - очень внимательный гид: у одного человека из группы был ДР, Юля на встречу принесла букет цветов. Спасибо огромное за интересную, очень ненапряжную экскурсию. Уже бывали в Ярославле, но узнали много нового.
    Юля - очень внимательный гид: у одного человека из группы был ДР, Юля на встречу принесла
  • Л
    Лика
    16 марта 2024
    Ярославль: городские легенды
    Очень понравилась экскурсия, много нового, интересного и удивительного открыла для себя. Юлия отличный гид, с хорошим багажом знаний! Рекомендую всем посетить легенды Ярославля.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Необычные дома»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Ярославль - «город с физиономией»
  2. Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
  3. Ярославль: городские легенды
  4. Конструктивизм - в массы
  5. Необыкновенные закоулки Ярославля
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
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