1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Ярославль - «город с физиономией»
Погулять по колоритным купеческим кварталам и узнать о жизни ярославцев в разных эпохи
Начало: У Знаменской башни
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
40003 200₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Конструктивизм - в массы
Групповая прогулка по Бутусовскому посёлку с упором на архитектуру
Начало: В Бутусовском парке
Завтра в 18:00
15 июня в 14:00
555500₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
Необыкновенные закоулки Ярославля
Отыскать самый ароматный двор города, заглянуть в лавку чудес и забраться на чердак для путешествий
Начало: у библиотеки им. Некрасова
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
65006 175₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 июня 2024Анна большая молодец,интересные факты вводила в историю города,прошлись по купеческим местам,по набережной,послушали песню на часах,услышали интересные маркетинговые и новаторские решения ярославцев! Рекомендую!
- ВВалентина30 мая 2024Юлия знает очень много легенд города, пеший маршрут составлен очень грамотно, интерес сохраняется на всю экскурсию. Уникальные места города, закрытые
- ООльга22 мая 2024Анна провела для нас интересную экскурсию. Узнали много нового, увидели Ярославль не только со стороны красивых храмов, но и со
- ММарина22 мая 2024Были на вашей экскурсии "Сердце Ярославля", большое спасибо за хорошую организацию и интересный квест. Особая благодарность экскурсоводу Анастасии. Отдохнули с интересом! С уважением, учащиеся МОБУ "Пружининская средняя школа"
- РРушания8 мая 2024Спасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсию
- ННина8 мая 2024Большое спасибо Анастасии за интересную экскурсию! Мне, как гостье города, было особенно интересно настолько близко познакомиться с Бутусовским посёлком -
- ААлексей7 мая 2024Очень понравилась экскурсия.
- AAnna4 мая 2024Спасибо Анне за интересную и познавательную прогулку по городу. Спокойным прогулочным шагом мы исследовали центр города и узнавали любопытные факты. Экскурсия подойдёт для небольших компаний и семей с детьми 🤗. Спасибо за добродушный прием!
- ААнтон16 апреля 2024Юля - очень внимательный гид: у одного человека из группы был ДР, Юля на встречу принесла букет цветов. Спасибо огромное за интересную, очень ненапряжную экскурсию. Уже бывали в Ярославле, но узнали много нового.
- ЛЛика16 марта 2024Очень понравилась экскурсия, много нового, интересного и удивительного открыла для себя. Юлия отличный гид, с хорошим багажом знаний! Рекомендую всем посетить легенды Ярославля.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Необычные дома»
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