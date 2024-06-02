Ю Юлия Ярославль - «город с физиономией» Анна большая молодец,интересные факты вводила в историю города,прошлись по купеческим местам,по набережной,послушали песню на часах,услышали интересные маркетинговые и новаторские решения ярославцев! Рекомендую!

В Валентина Ярославль: городские легенды читать дальше для туристов, были очень интересны, особенно с порцией историй. Рекомендации по досугу, приглашение на разнообразные программы, готовность отвечать на все вопросы оставили самое приятное впечатление от Ярославля и Юлии. Спасибо! Рекомендуем! Юлия знает очень много легенд города, пеший маршрут составлен очень грамотно, интерес сохраняется на всю экскурсию. Уникальные места города, закрытые

О Ольга Ярославль - «город с физиономией» читать дальше стороны купеческих построек. Содержание экскурсии понравилось: маршрут проложен через основные достопримечательности, прошлись по интересным улочкам, куда самостоятельно бы вряд ли дошли. Ни один наш "почемучкин вопрос" не остался без ответа, Анна терпеливо поясняла любую мелочь. Благодарим за прогулку💐 Анна провела для нас интересную экскурсию. Узнали много нового, увидели Ярославль не только со стороны красивых храмов, но и со

М Марина Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля» Были на вашей экскурсии "Сердце Ярославля", большое спасибо за хорошую организацию и интересный квест. Особая благодарность экскурсоводу Анастасии. Отдохнули с интересом! С уважением, учащиеся МОБУ "Пружининская средняя школа"

Р Рушания Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля» Спасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсию

Н Нина Конструктивизм - в массы читать дальше далеко не самой очевидной достопримечательностью Ярославля. Думаю, за такими экскурсиями будущее, и именно на таких экскурсиях можно прочувствовать город, действительно что-то понять о его нынешних и былых жителях. Здорово, что была создана такая экскурсия. Большое спасибо Анастасии за интересную экскурсию! Мне, как гостье города, было особенно интересно настолько близко познакомиться с Бутусовским посёлком -

А Алексей Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля» Очень понравилась экскурсия.

A Anna Ярославль - «город с физиономией» Спасибо Анне за интересную и познавательную прогулку по городу. Спокойным прогулочным шагом мы исследовали центр города и узнавали любопытные факты. Экскурсия подойдёт для небольших компаний и семей с детьми 🤗. Спасибо за добродушный прием!

А Антон Ярославль: городские легенды Юля - очень внимательный гид: у одного человека из группы был ДР, Юля на встречу принесла букет цветов. Спасибо огромное за интересную, очень ненапряжную экскурсию. Уже бывали в Ярославле, но узнали много нового.