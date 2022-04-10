Что вас ожидает

Католики, лютеране и протестанты в судьбе Ярославля

На встрече я расскажу о дипломате Ричарде Ченслере, путешествующем по Московии в середине 16 века, и государственном деятеле Эрнсте Бироне, бывшем ссыльном в волжском городе целых 20 лет. Поговорим и о Марине Мнишек, которая провела у нас два печальных года. Также вы услышите историю Эвана Левенгагена — губернского архитектора во время грандиозной перестройки города. И познакомитесь с судьбами других интересных людей, открывающих Ярославль с самых неожиданных ракурсов.

Места за рамками классических маршрутов

Вы осмотрите Петропавловский храм в европейском стиле, напоминающий петербургский Петропавловский храм Доменико Трезини. Увидите лютеранскую кирху св. Петра и Павла, а также жилые палаты 17 века, где рождался регулярный план Ярославля. Отыщете химер у православного монастыря и много других удивительных мест.

Организационные детали

Экскурсия исключительно автомобильная. Можно поехать на вашем автомобиле или арендовать машину разной вместимости. Подробности уточняйте, пожалуйста, при бронировании.