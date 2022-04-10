Ярославль неправославный

Отыскать следы католиков, лютеран, протестантов и открыть древнерусский город с неожиданной стороны

Индивидуальная
Кирхи и химеры, будто прилетевшие с готических крыш Европы… Согласитесь, трудно такое представить в тысячелетнем православном центре на Волге.

И тем не менее, вы обнаружите эти необычные памятники! Узнаете, какую роль в жизни Ярославля сыграли знаменитые представители других христианских конфессий.

И увидите, что наш город богат не только заповедником церквей и купеческим прошлым.
Ярославль неправославный
Ярославль неправославный
Ярославль неправославный
Ярославль неправославный
Ярославль неправославный
Ярославль неправославный
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Католики, лютеране и протестанты в судьбе Ярославля

На встрече я расскажу о дипломате Ричарде Ченслере, путешествующем по Московии в середине 16 века, и государственном деятеле Эрнсте Бироне, бывшем ссыльном в волжском городе целых 20 лет. Поговорим и о Марине Мнишек, которая провела у нас два печальных года. Также вы услышите историю Эвана Левенгагена — губернского архитектора во время грандиозной перестройки города. И познакомитесь с судьбами других интересных людей, открывающих Ярославль с самых неожиданных ракурсов.

Места за рамками классических маршрутов

Вы осмотрите Петропавловский храм в европейском стиле, напоминающий петербургский Петропавловский храм Доменико Трезини. Увидите лютеранскую кирху св. Петра и Павла, а также жилые палаты 17 века, где рождался регулярный план Ярославля. Отыщете химер у православного монастыря и много других удивительных мест.

Организационные детали

Экскурсия исключительно автомобильная. Можно поехать на вашем автомобиле или арендовать машину разной вместимости. Подробности уточняйте, пожалуйста, при бронировании.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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