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Конный исторический спектакль «Живая история Ярославля»

5
3 отзыва
НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии – Гид из Ярославля
Все уже давно привыкли к классическим экскурсиям.

С вами гид, вы идете гуськом и иногда останавливаетесь.

Но что если вы максимально полно погрузитесь в историю 📖 и отправитесь в путешествие на несколько веков назад? Мы вам докажем, что изучать историю Ярославля можно через старинные танцы 💃 и игры, древние обряды и знакомство с лошадьми.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 7 200 ₽ за экскурсию

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Конный исторический спектакль «Живая история Ярославля»
Конный исторический спектакль «Живая история Ярославля»

Что вы увидите

  • Волга
  • Тверицкий бор
  • Тверицкая слобода
Друзья, мы рады предложить вам ещё одну уникальную... нет, даже не экскурсию ⛳, а шоу-программу!
Ярославль — один из древнейших городов России, которому уже больше тысячи лет. Всю тысячелетнюю историю 📖 города рядом с князьями, ремесленниками и крестьянами живёт прекрасное и благородное животное — лошадь!
Лошадь была и остаётся другом, помощником и боевым товарищем для многих и многих поколений. История Ярославля и Руси настолько тесно связана с лошадью, что даже города знаменитого Золотого кольца России находятся на расстоянии одного дня конного перехода.
Конный исторический спектакль «Живая история Ярославля»
Спектакль повествует о местном средневековом князе Фёдоре Чёрном и истории города той эпохи. Шоу проходит на территории Тверицкого бора Ярославля — в пяти минутах езды от центра города. Сосновый Тверицкий бор был посажен в XIX веке ярославцами на территории старинной Яковлевской слободы.
В спектакле, помимо прочих, играет ярославская знаменитость — конь Бродвей — последний представитель ярославской рабочей породы лошадей.
По окончанию исторического спектакля, по вашему желанию, будет возможность прокатиться верхом на четвероногих артистах!
Что входит
  • Конный спектакль
  • Катание верхом.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Конный исторический спектакль «Живая история Ярославля»
Конный исторический спектакль «Живая история Ярославля»
Конный исторический спектакль «Живая история Ярославля»
Конный исторический спектакль «Живая история Ярославля»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии
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3 отзыва оставили туристы

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