Друзья, мы рады предложить вам ещё одну уникальную... нет, даже не экскурсию ⛳, а шоу-программу!

Ярославль — один из древнейших городов России, которому уже больше тысячи лет. Всю тысячелетнюю историю 📖 города рядом с князьями, ремесленниками и крестьянами живёт прекрасное и благородное животное — лошадь!

Лошадь была и остаётся другом, помощником и боевым товарищем для многих и многих поколений. История Ярославля и Руси настолько тесно связана с лошадью, что даже города знаменитого Золотого кольца России находятся на расстоянии одного дня конного перехода.

Конный исторический спектакль «Живая история Ярославля»

Спектакль повествует о местном средневековом князе Фёдоре Чёрном и истории города той эпохи. Шоу проходит на территории Тверицкого бора Ярославля — в пяти минутах езды от центра города. Сосновый Тверицкий бор был посажен в XIX веке ярославцами на территории старинной Яковлевской слободы.

В спектакле, помимо прочих, играет ярославская знаменитость — конь Бродвей — последний представитель ярославской рабочей породы лошадей.

По окончанию исторического спектакля, по вашему желанию, будет возможность прокатиться верхом на четвероногих артистах!