Родина Романовых и Снегурочки
Кострому называют «колыбелью династии Романовых», «льняной и сырной столицей ⭐️ России», а также родиной Снегурочки.
Волжский город 🏙️ привлекает гостей города старинными торговыми рядами и бульварами, прекрасными видами на Волгу, средневековыми храмами и вкуснейшим местным мороженым!
Отправляйтесь с нами в Кострому «по следам Ивана Сусанина» и мы обязательно расскажем вам, почему Ивана Сусанина называют первым русским экскурсоводом.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По желанию, можно включить в экскурсию ⛳ посещение единственной в России лосефермы.