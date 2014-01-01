Родина Романовых и Снегурочки

Кострому называют «колыбелью династии Романовых», «льняной и сырной столицей ⭐️ России», а также родиной Снегурочки.

Волжский город 🏙️ привлекает гостей города старинными торговыми рядами и бульварами, прекрасными видами на Волгу, средневековыми храмами и вкуснейшим местным мороженым!

Отправляйтесь с нами в Кострому «по следам Ивана Сусанина» и мы обязательно расскажем вам, почему Ивана Сусанина называют первым русским экскурсоводом.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

По желанию, можно включить в экскурсию ⛳ посещение единственной в России лосефермы.