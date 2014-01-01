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Кострома: жемчужина на Волге

5
2 отзыва
Ольга Л.
Ольга Л. – Гид из Ярославля
Колыбель династии Романовых, льняная и сырная столица ⭐️ России, вотчина Снегурочки – как только не называют Кострому, одну из жемчужин волжского ожерелья.

Приглашаем вас на экскурсию ⛳ по историческому центру и окрестностям города, где вы узнаете, почему Ивана Сусанина считают первым русским экскурсоводом, и проникнетесь духом русской старины.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 4 900 ₽ за экскурсию

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Кострома: жемчужина на Волге
Кострома: жемчужина на Волге

Что вы увидите

  • Старинный Костромской тракт
  • села Левашово и Туношна
  • Исторический центр Костромы
  • Центральная Сусанинская площадь
  • Волжская набережная
  • Торговые ряды и средневековые храмы
  • Ипатьевский монастырь
  • Лосеферма (по желанию) и многое другое
Родина Романовых и Снегурочки
Кострому называют «колыбелью династии Романовых», «льняной и сырной столицей ⭐️ России», а также родиной Снегурочки.
Волжский город 🏙️ привлекает гостей города старинными торговыми рядами и бульварами, прекрасными видами на Волгу, средневековыми храмами и вкуснейшим местным мороженым!
Отправляйтесь с нами в Кострому «по следам Ивана Сусанина» и мы обязательно расскажем вам, почему Ивана Сусанина называют первым русским экскурсоводом.
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
По желанию, можно включить в экскурсию ⛳ посещение единственной в России лосефермы.
Что входит
  • Подорожная экскурсия до Костромы
  • Экскурсия по городу
  • Посещение Ипатьевского монастыря с экскурсией
  • Транспортное обслуживание (при соответствующим типе билета).
Что не входит
  • Транспортное обслуживание (при соответствующим типе билета)
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Кострома: жемчужина на Волге
Кострома: жемчужина на Волге
Кострома: жемчужина на Волге
Кострома: жемчужина на Волге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Л.
Ольга Л.
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Ольга Л. проводит ещё 5 экскурсий

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