5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Святыня Толчковской слободы

Программа начнется с посещения того самого храма, который изображен на 1000-рублевой купюре. Эта необычная церковь ⛪ с колокольней — старинный храм Иоанна Предтечи в Толчкове. Он поражает своими размерами и еще недавно был крупнейшим в городе. А еще, в отличие от многих ярославских обителей, имеет не пять, а целых пятнадцать глав! Кому и почему пришло в голову в 17 веке где-то на окраине строить огромную церковь? Об этом и поговорим на экскурсии 🧭.

Петровская мануфактура и ярославские ткани

Затем вы проедете в старейший промышленный район города, где по указу Петра Первого была основана полотняная фабрика, более известная как Ярославская большая мануфактура. Вы увидите сохранившиеся старые фабричные корпуса и кирпичные жилые бараки 19 века. Узнаете о широком производстве разных полотен, из которых шили паруса для российского флота, постельное белье, платья, полотенца и салфетки. А также о славном периоде мануфактуры, когда она была поставщиком тканей к самому двору Его Императорского Величества.

Богатые «Коровники» и шедевр русского зодчества

Следующий наш пункт назначения — Коровницкая слобода. Вы услышите о былом быте ее жителей, выращивавших скот и поставлявших в город 🏙️ мясную и молочную продукцию. О возможностях обеспеченного населения этого старинного ярославского квартала. И выстроенном по их инициативе храмовом комплексе из летней и зимней церквей, колокольни и входных Святых ворот. А особое внимание уделим центральной алтарной апсиде церкви Иоанна Златоуста, обрамленной единственным в своем роде изразцовым цветным наличником, ведь именно благодаря этому храм попал во все каталоги русского каменного зодчества 17 века.

Легенды Толгского монастыря

В завершение вы посетите прославленный монастырский комплекс, основанный в начале 14 века и ставший одним из самых известных и богатейших на Руси. Я расскажу о русских князьях, царях и императорах, которые приезжали в обитель и делали богатые пожертвования. И, конечно, о главной местной реликвии — чудотворной иконе Толгской Богоматери, благодаря которой Иван Грозный, по преданию, излечился от долго мучившей его болезни. Кроме того, вы узнаете об удивительной кедровой роще, с которой связано еще одно старинное предание о царе и первооткрывателе сибирских земель Ермаке. И сможете посетить замечательную трапезную, где готовят монастырскую пищу, а также продают хлеб, пряники, творог, различные соленья и варенья.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто уже пешком прогулялся по историческому центру города, но хочет получить наиболее полное представление о старом Ярославле.

Организационные детали