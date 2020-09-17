5 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Три жемчужины в ожерелье Ярославля

О петровской мануфактуре, старинных поселениях и святынях в поездке по историческим окраинам города

5
5 отзывов
Юрий
Юрий – Гид из Ярославля
В Толчковской и Коровницкой слободах вы услышите историю 📖 церкви, изображенной на 1000-рублевой купюре, узнаете о быте богатых горожан и познакомитесь с ценным образцом каменного зодчества 17 века.

Также поговорим о прославленной мануфактуре Петра Первого, а в Толгском монастыре — о чудотворной иконе, кедровой роще и легендах, связанных с Иваном Грозным и Ермаком.
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Три жемчужины в ожерелье Ярославля
Три жемчужины в ожерелье Ярославля

Что вас ожидает

Святыня Толчковской слободы
Программа начнется с посещения того самого храма, который изображен на 1000-рублевой купюре. Эта необычная церковь ⛪ с колокольней — старинный храм Иоанна Предтечи в Толчкове. Он поражает своими размерами и еще недавно был крупнейшим в городе. А еще, в отличие от многих ярославских обителей, имеет не пять, а целых пятнадцать глав! Кому и почему пришло в голову в 17 веке где-то на окраине строить огромную церковь? Об этом и поговорим на экскурсии 🧭.

Петровская мануфактура и ярославские ткани
Затем вы проедете в старейший промышленный район города, где по указу Петра Первого была основана полотняная фабрика, более известная как Ярославская большая мануфактура. Вы увидите сохранившиеся старые фабричные корпуса и кирпичные жилые бараки 19 века. Узнаете о широком производстве разных полотен, из которых шили паруса для российского флота, постельное белье, платья, полотенца и салфетки. А также о славном периоде мануфактуры, когда она была поставщиком тканей к самому двору Его Императорского Величества.

Богатые «Коровники» и шедевр русского зодчества
Следующий наш пункт назначения — Коровницкая слобода. Вы услышите о былом быте ее жителей, выращивавших скот и поставлявших в город 🏙️ мясную и молочную продукцию. О возможностях обеспеченного населения этого старинного ярославского квартала. И выстроенном по их инициативе храмовом комплексе из летней и зимней церквей, колокольни и входных Святых ворот. А особое внимание уделим центральной алтарной апсиде церкви Иоанна Златоуста, обрамленной единственным в своем роде изразцовым цветным наличником, ведь именно благодаря этому храм попал во все каталоги русского каменного зодчества 17 века.

Легенды Толгского монастыря
В завершение вы посетите прославленный монастырский комплекс, основанный в начале 14 века и ставший одним из самых известных и богатейших на Руси. Я расскажу о русских князьях, царях и императорах, которые приезжали в обитель и делали богатые пожертвования. И, конечно, о главной местной реликвии — чудотворной иконе Толгской Богоматери, благодаря которой Иван Грозный, по преданию, излечился от долго мучившей его болезни. Кроме того, вы узнаете об удивительной кедровой роще, с которой связано еще одно старинное предание о царе и первооткрывателе сибирских земель Ермаке. И сможете посетить замечательную трапезную, где готовят монастырскую пищу, а также продают хлеб, пряники, творог, различные соленья и варенья.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто уже пешком прогулялся по историческому центру города, но хочет получить наиболее полное представление о старом Ярославле.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на машине. Это может быть ваш автомобиль (тогда в нем должно быть место для гида) либо я организую трансфер (стоимость аренды 600-1000 руб. /час в зависимости от категории авто).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (уточняйте при бронировании)
Начало и место завершения
🚩 в любом удобном месте по договоренности
Три жемчужины в ожерелье Ярославля
Три жемчужины в ожерелье Ярославля
Три жемчужины в ожерелье Ярославля
Три жемчужины в ожерелье Ярославля
Три жемчужины в ожерелье Ярославля
Три жемчужины в ожерелье Ярославля
Три жемчужины в ожерелье Ярославля
Три жемчужины в ожерелье Ярославля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Юрий
Экскурсии — это мое хобби. Я очень люблю свой город. По образованию инженер и журналист. Закончил курсы экскурсоводов.
Напишите мне

5 отзывов оставили туристы

17 сентября 2020
Добрый день. Экскурсия очень интересная! Гид Юрий построил отличный маршрут - " Три жемчужины.... " , она идет три часа с остановками, храмы уникальные, монастырь просто - жемчужина, материал представлен Юрием замечательно. Мы очень довольны!!! И вообще эти два дня в Ярославле пролетели, как одна минута - быстрая, насыщенная, нам очень повезло со всеми годами, погодой!! Спасибо за все!!
6 сентября 2020
Очень довольны экскурсией. Сначала были с Юрием на его обзорной экскурсии, а на следующий день поехали уже на «Три жемчужины... ». С интересом посмотрели на старые районы Ярославля, эти места однозначно стоит посетить. В монастыре чудесная атмосфера, цветы и вкусный обед в трапезной. Юрий обо всем рассказывал, все показывал и тактично оставлял свободное пространство в монастыре при необходимости :) Рекомендую!
31 августа 2020
29 августа 2020г. Мы с мужем побывали на самой лучшей экскурсии:"Три жемчужины в ожерелье Ярославля!" С этими историческими памятниками нас познакомил замечательный гид-Юрий! Наше путешествие началось с Коровницкой слободы. Нашему взору предстал целый архитектурный церковный ансамбль. Главным является-церковь Иоанна Златоуста! Если приплыть со стороны реки, то Вы увидите: единственный в мире наличник, сделанный целиком из Ярославских изразцов! Это совершенно уникальное произведение искусства! Это стоит увидеть! Юрий нам рассказал о быте местного населения тех лет, которые сами на свои деньги это чудо и построили! Затем, мы поехали в святыню Толчковской слободы-это храм Иоанна Предтечи! Уникальность его щаключается в том, что он имеет 15 глав! Этот храм изображен на 1000-рублевой купюре! Юрий помог нам сделать чудесные фото! Наш гид так умело и интересно подавал исторические факты, вплетая их в современность, что мы слушали его с открытыми ртами! Здесь же находится Ярославская большая мануфактура, основанная Петром Первым! Юрий показал нам сохранившиеся до наших дней жилые бараки и фаьричные здания! И вот нам БОНУС- мы заглянули в небольшое прекрасное место-храм Петра и Павла! Это был для нас культурный шок! Необыкновенное чудо! Это стоит увидеть! В заключение, мы с нашим прекрасным гидом побывали в Толгском монастыре, основанном в 14 веке! Юрий рассказал нам очень много исторической интересной информации-мы не щаметили, как пролетело время! Помолились чудотворной иконе! Прогулялись по удивительной кедровой роще! Такой воздух!! Поели вкуснейших и недорогих пирожков в трапезной! Юрий-кладезь энциклопедических знаний! Так увлекательно умеет рассказать! Сразу видно, что этот человек любит свой город и гордится его историей! Юрий-это гид-находка! Поездка наша прохолила на комфортабельном авто с прекрасным водителем! Отлично организованна экскурсия! Юрий влюбил нас в Ярославль! САСИБО, Юрий!! Будем ждать новой встречи!!
6 августа 2020
Нашей компании (нас 6 человек) очень понравилась увлекательная и познавательная прогулка с Юрием по трем жемчужинам Ярославля. Хорошо продумана программа этой экскурсии. Мы посмотрели единственный 15 главый храм России -церковь Иоанна Предтечи в Толчковой слободе. Побывали в храмовом комплексе Коровницкой слободы, который включает в себя: церковь Владимирской иконы Божией Матери, шатровую колокольню "Ярославская свеча"и церковь Иоанна Златоуста. Храм украшает богатейшее изразцовое убранство, великолепен изразцовый наличник высотой 3метра! Сейчас этот комплекс отдан старообрядческой общине. И 3 жемчужина -Свято-Введенский Толгский женский монастырь. Мы с Юрием прогулялись по красивейшей территории монастыря которая утопает в цветах, по кедровой роще, послушали про 700 летнюю историю монастыря, предания и святыни обители, главной из которых является Чудотворная икона Толгской Божьей Матери. Такое умиротворение и благодать!Нам не хватило немного времени, на монастырь нужно оставлять час(мы бронировали на 3часа). Огромная благодарность Юрию! За рекомендации какие достопримечательности ещё посмотреть, когда, как добраться, где покушать, что купить. И водителю Володе! Знаете, это как встреча старых друзей. Мы отлично провели время! Да, и эта экскурсия эксклюзивна! Очень рекомендую!
17 июля 2020
Данная экскурсия была проведена после обзорной экскурсии по Ярославлю. Тактичный и эрудированный Юрий помог нам ощутить атмосферу окрестностей Ярославля. Юрий, большое спасибо от Елены, Дмитрия, Катерины и Светланы!

Юрий проводит ещё 1 экскурсию

Обзорная экскурсия по Ярославлю
2 600
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю
269 отзывов
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО

Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Ярославль вдоль и поперек
520
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек
283 отзыва
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
3 250
2 часа
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
173 отзыва
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль: невыдуманные истории
3 000
2 часа
Ярославль: невыдуманные истории
78 отзывов
Интересные сюжеты, ярославская смекалка и секреты города в незаметных деталях
Ярославль по-настоящему
2 600
2.5 часа
Ярославль по-настоящему
75 отзывов
Нескучно о храмах, древностях и современной жизни одного из самых старых городов России
Вечерний Ярославль
2 500
2 часа
Вечерний Ярославль
62 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Ярославль — история и современность
2 500
2.5 часа
Ярославль — история и современность
56 отзывов
Погулять по старинному центру, посетить главные храмы и услышать о вехах развития города