Ярославль — это старинные храмы и уютные улочки, где всё дышит историей.
На прогулке вы увидите Знаменскую башню, Богоявленскую площадь, Храм Рождества Христова, памятник с тысячерублёвой купюры. Полюбуетесь замечательными видами, открывающимися с высокого берега Волги. Узнаете о прошлом города. И обязательно влюбитесь в него!
На прогулке вы увидите Знаменскую башню, Богоявленскую площадь, Храм Рождества Христова, памятник с тысячерублёвой купюры. Полюбуетесь замечательными видами, открывающимися с высокого берега Волги. Узнаете о прошлом города. И обязательно влюбитесь в него!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Набережную Волги и смотровую площадку на крыше речного вокзала, откуда открываются замечательные виды на реку и окрестности
- Храм Рождества Христова 17 века — первый посадский храм, на фасаде которого купцы-строители запечатлели свои имена
- Казанский женский монастырь 19 века — один из центров духовной жизни Ярославля
- Театр драмы имени Фёдора Волкова — первый русский профессиональный театр
- Знаменскую башню, которая входила в линию укреплений Земляного города
- Северный корпус и ротонду ансамбля Гостиного двора — один из лучших провинциальных ансамблей эпохи классицизма
- Богоявленскую площадь со зданиями Ярославского музея-заповедника, памятником Ярославу Мудрому и церковью Богоявления, чьи фасады богато украшены изразцами
И узнаете:
- когда город был богатым и преуспевающим
- за какое столетие в Ярославле было построено порядка 50 храмов
- почему центр города включён в список ЮНЕСКО
- как создавался первый русский профессиональный театр и что в 18 веке пришлось пережить любителям театра
- о главных событиях в жизни Ярославля и личностях, сыгравших важную роль в его судьбе
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волжской наб
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 817 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Марина, я живу в Ярославле с самого рождения и очень его люблю. С радостью покажу вам самые интересные, живописные, древние места города и расскажу о них удивительные факты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
29 дек 2024
Спасибо большое Марине за интересную экскурсию, нам очень понравилось, так же для нашего сынишки аутиста, Марина подготовила небольшую викторину, и стойко перенесла его капризы, за, что ей отдельное спасибо. Сама экскурсия очень позитивная и познавательная, скучать не приходилось.
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