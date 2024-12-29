Д Дмитрий

Спасибо большое Марине за интересную экскурсию, нам очень понравилось, так же для нашего сынишки аутиста, Марина подготовила небольшую викторину, и стойко перенесла его капризы, за, что ей отдельное спасибо. Сама экскурсия очень позитивная и познавательная, скучать не приходилось.