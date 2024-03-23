1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Из Ярославля в Кострому
Прикоснуться к летописи города и прочувствовать его неспешное очарование
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Из Ярославля в государыню-Кострому
Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
9 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ярославль и Кострома одним днём
Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана23 марта 2024Прекрасная экскурсия в составе минигруппы! Было очень интересно и комфортно с т. з. организации! Рекомендуем!
- ККирилл28 января 2024Хотим поблагодарить гида Алену и водителя Кирилла за прекрасный день! Мы побывали за 1 день в двух городах: Ярославль и
- ССветлана5 января 2024Ездила 05.01.2024 в Кострому,спасибо Юле за экскурсию,очень понравилось,все было познавательно,позитивно и информативно. Спасибо за экскурсию!!
- ООльга8 ноября 2023Добрый день! Хотелось бы сказать огромное спасибо экскурсоводу Виктории за прекрасную экскурсию в Кострому. Очень интересный человек.
- ААлександра12 августа 2023Красивый храм, обновляющийся город, черная соль, сыр и ювелирные изделия. Все здесь!
- ТТатьяна7 августа 2023Очень интересная экскурсия, отличный экскурсовод. Очень понравилась Кострома, всем рекомендую
- ИИрина14 июня 2023Все Понравилось! Спасибо!
- ЕЕлена23 мая 2022Виктория - замечательный, увлеченный, знающий и очень внимательный гид. Экскурсия прошла отлично. Обязательно буду рекомендовать ее друзьям.
- ДДенис16 июля 2021Профессиональные молодые девушки гиды! Все очень позитивно, содержательно и четко. Каждая показала свой город максимально привлекательным и интересным! Молодцы! Спасибо! Успехов!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Кострома»
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