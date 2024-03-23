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Кострома! Это восторг! Все комфортно и четко по времени, есть время и купить сувениры и сделать прекрасные фото! Мы посетили огромное количество мест в сопровождении Алены и ее интереснейших историй. Всегда приятно слушать человека, который так любит свой край, рассказывает много ньюансов и всегда рад вопросам. Приедем к вам летом и обязательно вместе сгоняем в Тутаев❤️большое спасибо! P/s: спасибо за советы по вкусным ресторанам, они реально вкусные и за ромовую бабу из Костромы, они и правда очень вкусные)))