Экскурсии в Кострому из Ярославля

Найдено 3 экскурсии в категории «Кострома» в Ярославле, цены от 2 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ярославля в Кострому
🚗 На машине
Групповая
7 часов
23 отзыва
Из Ярославля в Кострому
Прикоснуться к летописи города и прочувствовать его неспешное очарование
Начало: У ДК «Железнодорожник»
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 950 за человека
Из Ярославля в государыню-Кострому
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
6 отзывов
Из Ярославля в государыню-Кострому
Познакомиться с визитными карточками города и побывать в знаковых местах династии Романовых
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
9 800 за всё до 8 чел.
Ярославль и Кострома одним днём
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Ярославль и Кострома одним днём
Сравнить двух волжских соседей и дополнить представление об ожерелье Золотого кольца
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    23 марта 2024
    Из Ярославля в Кострому
    Прекрасная экскурсия в составе минигруппы! Было очень интересно и комфортно с т. з. организации! Рекомендуем!
  • К
    Кирилл
    28 января 2024
    Ярославль и Кострома одним днём
    Хотим поблагодарить гида Алену и водителя Кирилла за прекрасный день! Мы побывали за 1 день в двух городах: Ярославль и
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    Кострома! Это восторг! Все комфортно и четко по времени, есть время и купить сувениры и сделать прекрасные фото! Мы посетили огромное количество мест в сопровождении Алены и ее интереснейших историй. Всегда приятно слушать человека, который так любит свой край, рассказывает много ньюансов и всегда рад вопросам. Приедем к вам летом и обязательно вместе сгоняем в Тутаев❤️большое спасибо! P/s: спасибо за советы по вкусным ресторанам, они реально вкусные и за ромовую бабу из Костромы, они и правда очень вкусные)))

  • С
    Светлана
    5 января 2024
    Из Ярославля в Кострому
    Ездила 05.01.2024 в Кострому,спасибо Юле за экскурсию,очень понравилось,все было познавательно,позитивно и информативно. Спасибо за экскурсию!!
    Ездила 05.01.2024 в Кострому,спасибо Юле за экскурсию,очень понравилось,все было познавательно,позитивно и информативно. Спасибо за экскурсию!!Ездила 05.01.2024 в Кострому,спасибо Юле за экскурсию,очень понравилось,все было познавательно,позитивно и информативно. Спасибо за экскурсию!!Ездила 05.01.2024 в Кострому,спасибо Юле за экскурсию,очень понравилось,все было познавательно,позитивно и информативно. Спасибо за экскурсию!!Ездила 05.01.2024 в Кострому,спасибо Юле за экскурсию,очень понравилось,все было познавательно,позитивно и информативно. Спасибо за экскурсию!!Ездила 05.01.2024 в Кострому,спасибо Юле за экскурсию,очень понравилось,все было познавательно,позитивно и информативно. Спасибо за экскурсию!!
  • О
    Ольга
    8 ноября 2023
    Из Ярославля в государыню-Кострому
    Добрый день! Хотелось бы сказать огромное спасибо экскурсоводу Виктории за прекрасную экскурсию в Кострому. Очень интересный человек.
  • А
    Александра
    12 августа 2023
    Из Ярославля в Кострому
    Красивый храм, обновляющийся город, черная соль, сыр и ювелирные изделия. Все здесь!
    Красивый храм, обновляющийся город, черная соль, сыр и ювелирные изделия. Все здесь!Красивый храм, обновляющийся город, черная соль, сыр и ювелирные изделия. Все здесь!
  • Т
    Татьяна
    7 августа 2023
    Из Ярославля в государыню-Кострому
    Очень интересная экскурсия, отличный экскурсовод. Очень понравилась Кострома, всем рекомендую
  • И
    Ирина
    14 июня 2023
    Из Ярославля в государыню-Кострому
    Все Понравилось! Спасибо!
  • Е
    Елена
    23 мая 2022
    Ярославль и Кострома одним днём
    Виктория - замечательный, увлеченный, знающий и очень внимательный гид. Экскурсия прошла отлично. Обязательно буду рекомендовать ее друзьям.
  • Д
    Денис
    16 июля 2021
    Ярославль и Кострома одним днём
    Профессиональные молодые девушки гиды! Все очень позитивно, содержательно и четко. Каждая показала свой город максимально привлекательным и интересным! Молодцы! Спасибо! Успехов!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Кострома»

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  2. Успенский Собор
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  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Кострома" можно забронировать 3 экскурсии от 2 950 до 11 800. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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