По старинному тракту, через русские сёла и деревни мы поедем в Красный Профинтерн. Да, в посёлке именно с таким названием стоит эклектичный замок Понизовкиных, о деятельности которых вы узнаете внутри особняка. Также в поездке мы осмотрим школу, построенную на средства поэта Некрасова, захоронения его родных, остатки от былой усадьбы Грешнево, музей Опекушина и церковь в Рыбницах.

Описание экскурсии

Дорога до замка. Мы проедем по части низового, лугового, старинного тракта из Ярославля на Кострому, через уникальные сёла и деревни. Поговорим об их истории и о том, почему сейчас по тракту в Кострому не попадёшь и кто из исторических персон связан с этой дорогой.

Особняк Понизовкиных. Построенный в 1912 году прямо на берегу Волги, он до сих пор удивляет своей сказочной эклектичной архитектурой. В замке планируют открыть отель, но уже сейчас можно зайти внутрь с экскурсией от местного гида и рассмотреть старинное здание. Что вы и сделаете. Также я покажу вам старые строения заводского посёлка Красный Профинтерн.

Другие достопримечательности. Вы увидите церковь в Рыбницах, музей им. Опекушина — бывшую лепную школу, места Некрасова. А также: русский терем, заводоуправление, дом «Сорока», церкви в сёлах Аббакумцево, Тимохино и другое.

Вы узнаете:

о ярославской предприимчивости местных крестьян, торговых талантах земляков, их способности «карася продать за порося»

местных промыслах: кто валенки катал, кто гробы изготавливал, кто извозом промышлял, кто почтовые станции содержал, а кто картошку тёр да патоку из крахмала делал для текстильной и пищевой промышленности

самом известном академике из крепостных — скульпторе А. М. Опекушине и о том, какая участь постигла созданные им памятники русским царям, кто помог ему вернуться в родное село из голодного Петрограда в годы Гражданской войны

первых в наших краях капиталистах из крепостных, о купеческой династии Понизовкиных, химических королях дореволюционной России

старообрядцах и их сектах

поэте Н. А. Некрасове и его родных местах, оказавших влияние на его творчество

Организационные детали

Экскурсия проходит на микроавтобусе