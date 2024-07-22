Путешествие в мини-группе в замок на Волге

Побывать в местах Некрасова, скульптора Опекушина и владельца крахмалопаточных заводов
По старинному тракту, через русские сёла и деревни мы поедем в Красный Профинтерн.

Да, в посёлке именно с таким названием стоит эклектичный замок Понизовкиных, о деятельности которых вы узнаете внутри особняка.

Также в поездке мы осмотрим школу, построенную на средства поэта Некрасова, захоронения его родных, остатки от былой усадьбы Грешнево, музей Опекушина и церковь в Рыбницах.
5
1 отзыв
Путешествие в мини-группе в замок на Волге
Путешествие в мини-группе в замок на Волге
Путешествие в мини-группе в замок на Волге
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 18:00

Описание экскурсии

Дорога до замка. Мы проедем по части низового, лугового, старинного тракта из Ярославля на Кострому, через уникальные сёла и деревни. Поговорим об их истории и о том, почему сейчас по тракту в Кострому не попадёшь и кто из исторических персон связан с этой дорогой.

Особняк Понизовкиных. Построенный в 1912 году прямо на берегу Волги, он до сих пор удивляет своей сказочной эклектичной архитектурой. В замке планируют открыть отель, но уже сейчас можно зайти внутрь с экскурсией от местного гида и рассмотреть старинное здание. Что вы и сделаете. Также я покажу вам старые строения заводского посёлка Красный Профинтерн.

Другие достопримечательности. Вы увидите церковь в Рыбницах, музей им. Опекушина — бывшую лепную школу, места Некрасова. А также: русский терем, заводоуправление, дом «Сорока», церкви в сёлах Аббакумцево, Тимохино и другое.

Вы узнаете:

  • о ярославской предприимчивости местных крестьян, торговых талантах земляков, их способности «карася продать за порося»
  • местных промыслах: кто валенки катал, кто гробы изготавливал, кто извозом промышлял, кто почтовые станции содержал, а кто картошку тёр да патоку из крахмала делал для текстильной и пищевой промышленности
  • самом известном академике из крепостных — скульпторе А. М. Опекушине и о том, какая участь постигла созданные им памятники русским царям, кто помог ему вернуться в родное село из голодного Петрограда в годы Гражданской войны
  • первых в наших краях капиталистах из крепостных, о купеческой династии Понизовкиных, химических королях дореволюционной России
  • старообрядцах и их сектах
  • поэте Н. А. Некрасове и его родных местах, оказавших влияние на его творчество

Организационные детали

Экскурсия проходит на микроавтобусе

ежедневно в 08:00 и 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Некрасову на Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 18:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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22 июл 2024
Несмотря на непогоду (были дожди), экскурсия "Путешествие в замок на Волге" понравилась. Елена отличный гид. В замке Понизовкиных прекрасный экскурсовод Наталья Павловна. По окончании был небольшой пикник с чаем и сладостями. Рекомендую.

Входит в следующие категории Ярославля

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеСвятые местаВыездныеМонастыри, церкви, храмыУсадьбы и дворцыНеобычные домаДля студентовФабрики и заводыС набережнойНа микроавтобусе

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