Пешеходная экскурсия по основным достопримечательностям Ярославля, с ребусами, загадками, шутками, стихами и сладкими призами. Интересно и весело детям и взрослым!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание квестаКак юных туристов заинтересовать веками и годами? Очень просто! Наш проект помогает передать сложную информацию для детей и взрослых в самом интересном ключе, а в этом нам помогает: • применение ярких наглядных материалов • множество заданий на каждом объекте (загадки, ребусы, вопросы) • отбираются интересные и веселые факты, которые могут заинтересовать ребёнка и взрослого • эмоциональная, а не сухая подача материала, как это обычно бывает сладкие призы Экскурсия квест предполагает подачу материала в легкой доступной форме. Интересно и увлекательно для взрослых и детей. Что узнаем? Как появился сей град? Кому ярославец не был рад? Как Ярославль столицей был? И как народ тут раньше жил? Как сам Некрасов быт проводил? Много-много загадок мы решим, Так что на экскурсию поспеши! Важная информация: Знакомство с городом может быть увлекательным! Дополнительных расходов не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ярославский музей-заповедник
- Памятник рычащему медведю
- Точку отсчёта Золотого кольца
- Гимназию, в которой учился Николай Некрасов
- Которосльную набережную
- Кафедральный Успенский собор
- Территорию бывшего кремля
- Слияние двух рек: Волги и Которосли
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фотосъемка: 1500 р. (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Богоявленская площадь, 25 (у стен музея)
Завершение: Слияние двух рек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Знакомство с городом может быть увлекательным! Дополнительных расходов не предвидится
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
31 окт 2025
Была не сама Анна, а ее замена Алена, не правильно сообщили место назначение, опоздали на 10 мин, поэтому экскурсия длилась 1ч 20мин, я была готова слушать и слушать, информации мало, пока шли экскурсовод молчала. Дети были увлечены поиском следов, и сам Ярославль конечно нам понравился. Были первый раз, о чем сообщили экскурсоводу сразу.
А
Артур
1 авг 2025
Душевно, детям понравилось. Без перегруза информацией по датам, монастрыям и т. д. Только история города через призму интересных фактов.
Т
Татьяна
5 мая 2025
Квестом эту экскурсию назвать нельзя. Простенькая незамысловатая экскурсия по очень небольшому количеству достопримечательностей. Для справки, квест – от английского quest, что переводится как «поиск» или «искать». Здесь было предложено несколько старинных загадок и перевести несколько слов с ярославского диалекта. Зачем спрашивается вводить людей в заблуждение? Хочется пожелать организаторам побольше насытить программу интересными головоломками, либо фактами из истории Ярославля.
И
Инна
22 фев 2025
Спасибо за экскурсию Анне! Время пролетело незаметно. Интресно и увлекательно рассказывает, легко находит общий язык с детьми. Очень доброжелательна, шутки, загадки)
А
Анна
7 янв 2025
5.0.2025 мы посетили экскурсии-квест. Специально подбирала формат интересный для детей, и результат превзошел ожидания. Дети отгадывали загадки, рассматривали зашифрованные картинки на фантиках конфет, решали задачки. И история города, его развитие, информация о выдающихся жителях воспринимается гораздо проще. Мы остались очень довольны. Если в группе есть дети, то однозначно рекомендуем)
Д
Дмитрий
5 янв 2025
С интересом погуляли по историческому центру. Нашему сыну было очень интересно. большое спасибо гиду за содержательную экскурсию
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии из Ярославля
Квест
до 7 чел.
От легенды к истории: квест в Ярославле
Погрузитесь в историю Ярославля без учебников! Квест-экскурсия для детей и взрослых: легенды, загадки и сладкие призы ждут вас
Начало: У часовни Казанской иконы Божией Матери
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:30
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест «Кузя и хранитель тайн»
Увлекательный квест для детей: помогите Кузе вернуться домой, разгадав пять тайн Ярославского кремля. Интерактивные задания и призы ждут вас
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 7 чел.
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Приглашаются дети и родители на увлекательный квест по Ярославлю. Решайте ребусы, изучайте историю и получайте сладкие призы! 🎈
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.