Описание квеста Как юных туристов заинтересовать веками и годами? Очень просто! Наш проект помогает передать сложную информацию для детей и взрослых в самом интересном ключе, а в этом нам помогает: ‭• применение ярких наглядных материалов ‭• множество заданий на каждом объекте (загадки, ребусы, вопросы) ‭• отбираются интересные и веселые факты, которые могут заинтересовать ребёнка и взрослого ‭• эмоциональная, а не сухая подача материала, как это обычно бывает сладкие призы Экскурсия квест предполагает подачу материала в легкой доступной форме. Интересно и увлекательно для взрослых и детей. Что узнаем? Как появился сей град? Кому ярославец не был рад? Как Ярославль столицей был? И как народ тут раньше жил? Как сам Некрасов быт проводил? Много-много загадок мы решим, Так что на экскурсию поспеши! Важная информация: Знакомство с городом может быть увлекательным! Дополнительных расходов не предвидится.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? ‭ Ярославский музей-заповедник

‭ Памятник рычащему медведю

‭ Точку отсчёта Золотого кольца

‭ Гимназию, в которой учился Николай Некрасов

‭ Которосльную набережную

‭ Кафедральный Успенский собор

‭ Территорию бывшего кремля

‭ Слияние двух рек: Волги и Которосли Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Фотосъемка: 1500 р. (по желанию) Где начинаем и завершаем? Начало: Богоявленская площадь, 25 (у стен музея) Завершение: Слияние двух рек Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 1.5 часов Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.