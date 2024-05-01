Брали экскурсию «Закоулки Ярославля» на компанию с двумя детьми (5 и 9 лет). Экскурсия нам очень понравилась, а самое главное, что все время дети были увлечены, слушали Валерию, задавали вопросы (а значит, были реально вовлечены в процесс), Валерия раздала нам карты, по которым мы ходили, буклеты и в конце маленькие подарки. Отлично провели время. От семьи Леоновых привет 🫶🏻