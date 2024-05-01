В ваших руках — предсказания старой гадалки, которые необходимо распутать.
Отправляемся гулять по секретным улочкам и дворам Ярославля в поисках зашифрованных артефактов! По пути — интерактивные задания, задачки на знание старинных слов и подсказки на фасадах зданий. А для самых смекалистых участников — призы!
Отправляемся гулять по секретным улочкам и дворам Ярославля в поисках зашифрованных артефактов! По пути — интерактивные задания, задачки на знание старинных слов и подсказки на фасадах зданий. А для самых смекалистых участников — призы!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание квеста
Что вас ожидает
Вместо привычных центральных улиц будем гулять по внутренним дворам — интересных мест здесь хватает! За парадной стороной скрываются не только тайны и загадки, но и разнообразие стилей и построек, которые хочется долго разглядывать.
Вы увидите:
- Памятник «Рычащий медведь»
- Особняк Варвары Шапулиной с необычными старинными деталями
- Бывшую гостиницу «Царьград», предвосхитившую современные службы доставки еды
- Кондитерскую фабрику Кузнецова и бывший Масляный пролом
- «Ерыкаловский» дом — купеческий особняк, который можно считать дворцом
- Бывшую гостиницу «Бристоль», связанную с творчеством Алексея Толстого
- Бывший Дом призрения ближнего
Вы узнаете:
- Историю клеймёных кирпичей и ушедших деталей городских улиц
- Как найти ногами и на карте проломные улицы
- Как не попасть охабнем в просак
- Сладкие истории Кузнецовых
- Как хлеб «превратился» в драгоценности
- Стены какого дома видели всё: от больницы до театра кукол
- Какая связь между «бюветками» и аптекой
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Все объекты осматриваем снаружи
- Маршрут будет интересен школьникам 8+, подросткам и взрослым
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Революционном проезде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 27 туристов
Моя специализация — проведение квест-экскурсий по городу. Из сильных сторон — педагогическое образование и опыт работы с детьми. Интересная подача, наглядность и юмор в моих экскурсиях позволят сохранить в памяти как можно больше исторических фактов. Понравится и детям, и взрослым!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
1 мая 2024
Очень понравилось. Валерия молодец. Заинтересовала и взрослых и детей. Узнали много нового и необычного. Очень приятные впечатления. 100%
Светлана
1 мая 2024
Экскурсия понравилась и дочке 8 лет и нам, родителям. Хотя расстояние прошли не большое, почувствовали атмосферу волшебства и даже параллельного мира. Валерия очень простым языком успела рассказать очень много и о значимых людях и зданиях Ярославля, и об интересных событиях. Прокладывали маршрут по карте, изучали словарь и даже получили сувениры.
Е
Елена
1 мая 2024
Брали экскурсию «Закоулки Ярославля» на компанию с двумя детьми (5 и 9 лет). Экскурсия нам очень понравилась, а самое главное, что все время дети были увлечены, слушали Валерию, задавали вопросы (а значит, были реально вовлечены в процесс), Валерия раздала нам карты, по которым мы ходили, буклеты и в конце маленькие подарки. Отлично провели время. От семьи Леоновых привет 🫶🏻
Д
Дарья
30 апр 2024
Отличная экскурсия, особенно с детьми. Валерия с первых секунд увлекла детей заданиями, рассказами. 1,5 часа прошло незаметно!
С
Сергей
29 апр 2024
Прекрасно поставленный сюжет экскурсии.
Дочке 7 лет было очень интересно на протяжении всех 1,5 часов.
Спасибо Валерии за отличную экскурсию.
Дочке 7 лет было очень интересно на протяжении всех 1,5 часов.
Спасибо Валерии за отличную экскурсию.
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