Елена Огромное спасибо Ольге за такую интересную, познавательную экскурсию!

Было интересно как детям(6 и 8 лет), так и нам, взрослым!

Каждый нашел до себя новые познавательные моменты!

Было много интерактивных моментов, деты были сильно увлечены!

Спасибо!

Очень полюбили этот город, здесь уже не в первый раз, с удовольствием вернемся снова😍

Надежда Квест понравился, Ольга умело нашла контакт с ребенком. Однако рассчитан на совсем маленьких деток, моему хоть и было интересно, но слишком просто было, ожидали более сложных заданий)

Л Лиана Экскурсия супер! Ольга - выше всяких похвал! Увлекла детей, что они забыли про нас! Очень интересная экскурсия! Рекомендую!

Т Татьяна Экскурсия была интересное и для детей и для взрослых. Дети постоянно были чем-то заняты, то искали что-то, то собирали пазл. Пролетела на одном дыхании. Спасибо Ольге за отличную экскурсию, рекомендую!!!

Валентина Экскурсия замечательная! Взрослые и дети 5 и 13 лет, понравилось всем! Спасибо большое Ольге за такой интересный формат экскурсии, так как на возраст 5-6 лет трудно что то найти, что бы ребенок был вовлечен и не скучал. Так что, с удовольствием рекомендую!!!

Ольга

Ольга смогла в очень простой, игровой форме рассказать о любимом городе, его жителях и истории.

Много интерактивных заданий: и потрогать, читать дальше и пощупать, и послушать)

Небольшие презенты в конце стали прекрасным дополнением.

Взрослым тоже интересно, всегда можно получить ответ на интересующий вопрос.

Искренне благодарю Ольгу за такой формат, потому что именно благодаря таким людям получается привить любовь к окружающему нас миру!

М Мария Отличая экскурсия! Дети впервые сказали, что им было интересно! Познавательно было и для взрослых тоже! Время пролетело легко, весело и с пользой!

Ольга Все очень понравилось. Ольга сумела заинтересовать и подростка, и непоседу. Очень понравилась подача в виде квеста.

Огромное спасибо!

светлана Ольга - Прекрасный рассказчик! Экскурсия случилась в 30-гадусную жару. Но даже несмотря на изнуряющий зной, дети не отставали от экскурсовода, были активны и заинтересованы, Спасибо,Ольга, мечтаем приехать еще раз, обязательно встретимся,! Очень рекомендую всем туристам, особенно с детьми!

Н Наталья Экскурсия детям понравилась. Было много интересных заданий, оригинальный реквизит. Взрослые тоже узнали новые факты о городе. Даже дождь не стал помехой, настроение было отличное, впечатления позитивные! Спасибо, Ольга!

М Мария Экскурсия очень понравилась! Ребенок доволен, взрослые тоже. Рекомендую обязательно.

Е Евгений Для первого знакомства с Ярославлем выбрали семейную экскурсию игрового формата. За полтора часа экскурсовод Ольга познакомила нас с историей возникновения города Ярославля, главными достопримечательностями, рассказала о символе города - бурой медведице, научила произносить сложно произносимые топонимы. В конце экскурсии-квеста дети и взрослые получили приятные съедобные сувениры. Было душевно и приятно! Большое спасибо!

Татьяна Большое спасибо Ольге за экскурсию! Получилась легкая, приятная прогулка, интересная и познавательная, никаких сухих фактов и цифр, все в формате беседы/рассказа/выполнения заданий.

Детям было жаль расставаться с Кузей!))

К Ксения 🙂 все было хорошо. Адаптировано под детей получилось. Ребятам понравилось. Было холодно очень. Но интересно. Спасибо большое!