Мои заказы

Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн»

Увлекательный квест для детей: помогите Кузе вернуться домой, разгадав пять тайн Ярославского кремля. Интерактивные задания и призы ждут вас
Домовёнок Кузя потерял свой дом в древнем Ярославле. Юные участники должны помочь ему, разгадав пять тайн Ярославского кремля. Во время квеста дети увидят средневековую крепость, Волгу и храмы, которым около
читать дальше

400 лет.

Они услышат звуки древнего города, встретятся с рычащим медведем и узнают, что ели местные жители 300 лет назад.

Завершив все задания, дети соберут пазл и вернут Кузю домой в Митрополичьи палаты, получив приз за свои старания

5
36 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🧩 Интерактивные задания
  • 🏰 Посещение Ярославского кремля
  • 🎁 Призы за участие
  • 👶 Подходит для детей от 4 лет
  • 🌟 Узнавание истории города
Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн»© Ольга
Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн»© Ольга
Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн»© Ольга
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Ярославский кремль
  • Волга
  • Храмы 17 века

Описание квеста

Во время квеста ребята:

  • увидят средневековую крепость, великую русскую реку Волгу, храмы, которым около 400 лет.
  • прогуляются по набережной реки Которосль и дойдут до места, где был основан Ярославль.
  • встретятся с рычащим медведем.
  • выяснят, для чего в стенах крепости дыры.
  • услышат звуки средневекового города — шум работающей кузни, покоса травы, строящегося города, битвы, колокольного звона.
  • определят наощупь, что кушали местные жители 300 лет назад.
  • перечислят смешные фамилии и прозвища ярославцев 17 века.
  • соберут большой пазл, вернут Кузю домой в Митрополичьи палаты и получат приз.

Организационные детали

  • Квест ориентирован на семейную аудиторию с детьми от 4 до 8 лет.
  • Если вашему ребёнку меньше 4 лет и вы хотели бы посетить квест, свяжитесь, пожалуйста, со мной в личных сообщениях.
  • Могу провести мероприятие для организованных детских групп. Подробности обсудим в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 771 туриста
Меня зовут Ольга. Я аттестованный экскурсовод по Ярославлю и Ярославской области, педагог по образованию и рассказчик по призванию. Родилась и выросла в Ярославле. Постоянно изучаю свой город. Очень люблю принимать
читать дальше

гостей. А ещё люблю приключения. Познакомиться с историей города, его тайнами и загадками гораздо интереснее через игру. Мои квест-экскурсии — это и есть приключенческие игры в режиме реального времени. В квестах использую авторский, специально разработанный реквизит. «Вот бы нам так в школе историю преподавали!» — лучший отзыв о моём квесте. Приглашаю вместе прогуляться по Ярославлю!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Надежда)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Надежда)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Надежда)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Лиана)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Лиана)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Лиана)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Ольга)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Ольга)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Ольга)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Ольга)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Ольга)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Ольга)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Ольга)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Ольга)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (светлана)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Ксения)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Ксения)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Ксения)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Алёна)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Алёна)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Алёна)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Алёна)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Валерия)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Валерия)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Валерия)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Юлия)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Екатерина)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Екатерина)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Лариса)Квест-экскурсия для детей «Кузя и хранитель тайн» (Лариса)
Елена
Елена
7 окт 2025
Огромное спасибо Ольге за такую интересную, познавательную экскурсию!
Было интересно как детям(6 и 8 лет), так и нам, взрослым!
Каждый нашел до себя новые познавательные моменты!
Было много интерактивных моментов, деты были сильно увлечены!
Спасибо!
Очень полюбили этот город, здесь уже не в первый раз, с удовольствием вернемся снова😍
Огромное спасибо Ольге за такую интересную, познавательную экскурсию!Огромное спасибо Ольге за такую интересную, познавательную экскурсию!Огромное спасибо Ольге за такую интересную, познавательную экскурсию!Огромное спасибо Ольге за такую интересную, познавательную экскурсию!Огромное спасибо Ольге за такую интересную, познавательную экскурсию!Огромное спасибо Ольге за такую интересную, познавательную экскурсию!Огромное спасибо Ольге за такую интересную, познавательную экскурсию!Огромное спасибо Ольге за такую интересную, познавательную экскурсию!
Надежда
Надежда
11 сен 2025
Квест понравился, Ольга умело нашла контакт с ребенком. Однако рассчитан на совсем маленьких деток, моему хоть и было интересно, но слишком просто было, ожидали более сложных заданий)
Квест понравился, Ольга умело нашла контакт с ребенком. Однако рассчитан на совсем маленьких деток, моему хотьКвест понравился, Ольга умело нашла контакт с ребенком. Однако рассчитан на совсем маленьких деток, моему хотьКвест понравился, Ольга умело нашла контакт с ребенком. Однако рассчитан на совсем маленьких деток, моему хоть
Л
Лиана
2 сен 2025
Экскурсия супер! Ольга - выше всяких похвал! Увлекла детей, что они забыли про нас! Очень интересная экскурсия! Рекомендую!
Экскурсия супер! Ольга - выше всяких похвал! Увлекла детей, что они забыли про нас! Очень интересная экскурсия! Рекомендую!Экскурсия супер! Ольга - выше всяких похвал! Увлекла детей, что они забыли про нас! Очень интересная экскурсия! Рекомендую!Экскурсия супер! Ольга - выше всяких похвал! Увлекла детей, что они забыли про нас! Очень интересная экскурсия! Рекомендую!
Т
Татьяна
4 авг 2025
Экскурсия была интересное и для детей и для взрослых. Дети постоянно были чем-то заняты, то искали что-то, то собирали пазл. Пролетела на одном дыхании. Спасибо Ольге за отличную экскурсию, рекомендую!!!
Валентина
Валентина
24 июл 2025
Экскурсия замечательная! Взрослые и дети 5 и 13 лет, понравилось всем! Спасибо большое Ольге за такой интересный формат экскурсии, так как на возраст 5-6 лет трудно что то найти, что бы ребенок был вовлечен и не скучал. Так что, с удовольствием рекомендую!!!
Ольга
Ольга
22 июл 2025
Потрясающий формат квеста-экскурсии для малышей! Мои 5 и 4летки были в восторге.
Ольга смогла в очень простой, игровой форме рассказать о любимом городе, его жителях и истории.
Много интерактивных заданий: и потрогать,
читать дальше

и пощупать, и послушать)
Небольшие презенты в конце стали прекрасным дополнением.
Взрослым тоже интересно, всегда можно получить ответ на интересующий вопрос.
Искренне благодарю Ольгу за такой формат, потому что именно благодаря таким людям получается привить любовь к окружающему нас миру!

Потрясающий формат квеста-экскурсии для малышей! Мои 5 и 4летки были в восторге.Потрясающий формат квеста-экскурсии для малышей! Мои 5 и 4летки были в восторге.Потрясающий формат квеста-экскурсии для малышей! Мои 5 и 4летки были в восторге.Потрясающий формат квеста-экскурсии для малышей! Мои 5 и 4летки были в восторге.
М
Мария
20 июл 2025
Отличая экскурсия! Дети впервые сказали, что им было интересно! Познавательно было и для взрослых тоже! Время пролетело легко, весело и с пользой!
Ольга
Ольга
16 июл 2025
Все очень понравилось. Ольга сумела заинтересовать и подростка, и непоседу. Очень понравилась подача в виде квеста.
Огромное спасибо!
Все очень понравилось. Ольга сумела заинтересовать и подростка, и непоседу. Очень понравилась подача в виде квеста.Все очень понравилось. Ольга сумела заинтересовать и подростка, и непоседу. Очень понравилась подача в виде квеста.Все очень понравилось. Ольга сумела заинтересовать и подростка, и непоседу. Очень понравилась подача в виде квеста.Все очень понравилось. Ольга сумела заинтересовать и подростка, и непоседу. Очень понравилась подача в виде квеста.
светлана
светлана
14 июл 2025
Ольга - Прекрасный рассказчик! Экскурсия случилась в 30-гадусную жару. Но даже несмотря на изнуряющий зной, дети не отставали от экскурсовода, были активны и заинтересованы, Спасибо,Ольга, мечтаем приехать еще раз, обязательно встретимся,! Очень рекомендую всем туристам, особенно с детьми!
Ольга - Прекрасный рассказчик! Экскурсия случилась в 30-гадусную жару. Но даже несмотря на изнуряющий зной, дети
Н
Наталья
4 июл 2025
Экскурсия детям понравилась. Было много интересных заданий, оригинальный реквизит. Взрослые тоже узнали новые факты о городе. Даже дождь не стал помехой, настроение было отличное, впечатления позитивные! Спасибо, Ольга!
М
Мария
1 июл 2025
Экскурсия очень понравилась! Ребенок доволен, взрослые тоже. Рекомендую обязательно.
Е
Евгений
25 июн 2025
Для первого знакомства с Ярославлем выбрали семейную экскурсию игрового формата. За полтора часа экскурсовод Ольга познакомила нас с историей возникновения города Ярославля, главными достопримечательностями, рассказала о символе города - бурой медведице, научила произносить сложно произносимые топонимы. В конце экскурсии-квеста дети и взрослые получили приятные съедобные сувениры. Было душевно и приятно! Большое спасибо!
Татьяна
Татьяна
4 июн 2025
Большое спасибо Ольге за экскурсию! Получилась легкая, приятная прогулка, интересная и познавательная, никаких сухих фактов и цифр, все в формате беседы/рассказа/выполнения заданий.
Детям было жаль расставаться с Кузей!))
К
Ксения
24 мая 2025
🙂 все было хорошо. Адаптировано под детей получилось. Ребятам понравилось. Было холодно очень. Но интересно. Спасибо большое!
🙂 все было хорошо. Адаптировано под детей получилось. Ребятам понравилось. Было холодно очень. Но интересно. Спасибо большое!🙂 все было хорошо. Адаптировано под детей получилось. Ребятам понравилось. Было холодно очень. Но интересно. Спасибо большое!🙂 все было хорошо. Адаптировано под детей получилось. Ребятам понравилось. Было холодно очень. Но интересно. Спасибо большое!
Д
Дарья
20 мая 2025
Нам квест понравился, у нас состав группы - два взрослых, грудничок и ребёнок 5 лет, при этом Ольге удалось увлечь пятилетнего ребенка и найти с ним общий язык, что позволило проходить задания и быть главным, так как родители по очереди отвлекались на малыша. Помимо заявленной программы, Ольга ответила на все дополнительные вопросы. Мы узнали для себя новое, интересное и познавательное.

Входит в следующие категории Ярославля

Похожие экскурсии из Ярославля

Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Пешая
2.5 часа
447 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по историческому Ярославлю
Познакомьтесь с Ярославлем, его историей и культурой. Узнайте о знаковых местах, которые оставили след в судьбе России. Пройдитесь по старинным улицам
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
От легенды к истории: квест в Ярославле для взрослых и детей 7+
Пешая
1.5 часа
17 отзывов
Квест
до 7 чел.
От легенды к истории: квест в Ярославле
Погрузитесь в историю Ярославля без учебников! Квест-экскурсия для детей и взрослых: легенды, загадки и сладкие призы ждут вас
Начало: У часовни Казанской иконы Божией Матери
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:00
5000 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Пешая
2 часа
264 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах - на прогулке с историком
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 00:00
12 ноя в 00:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ярославле