Домовёнок Кузя потерял свой дом в древнем Ярославле. Юные участники должны помочь ему, разгадав пять тайн Ярославского кремля. Во время квеста дети увидят средневековую крепость, Волгу и храмы, которым около
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Ярославский кремль
- Волга
- Храмы 17 века
Описание квеста
Во время квеста ребята:
- увидят средневековую крепость, великую русскую реку Волгу, храмы, которым около 400 лет.
- прогуляются по набережной реки Которосль и дойдут до места, где был основан Ярославль.
- встретятся с рычащим медведем.
- выяснят, для чего в стенах крепости дыры.
- услышат звуки средневекового города — шум работающей кузни, покоса травы, строящегося города, битвы, колокольного звона.
- определят наощупь, что кушали местные жители 300 лет назад.
- перечислят смешные фамилии и прозвища ярославцев 17 века.
- соберут большой пазл, вернут Кузю домой в Митрополичьи палаты и получат приз.
Организационные детали
- Квест ориентирован на семейную аудиторию с детьми от 4 до 8 лет.
- Если вашему ребёнку меньше 4 лет и вы хотели бы посетить квест, свяжитесь, пожалуйста, со мной в личных сообщениях.
- Могу провести мероприятие для организованных детских групп. Подробности обсудим в переписке.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 771 туриста
Меня зовут Ольга. Я аттестованный экскурсовод по Ярославлю и Ярославской области, педагог по образованию и рассказчик по призванию. Родилась и выросла в Ярославле. Постоянно изучаю свой город. Очень люблю приниматьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Елена
7 окт 2025
Огромное спасибо Ольге за такую интересную, познавательную экскурсию!
Было интересно как детям(6 и 8 лет), так и нам, взрослым!
Каждый нашел до себя новые познавательные моменты!
Было много интерактивных моментов, деты были сильно увлечены!
Спасибо!
Очень полюбили этот город, здесь уже не в первый раз, с удовольствием вернемся снова😍
Надежда
11 сен 2025
Квест понравился, Ольга умело нашла контакт с ребенком. Однако рассчитан на совсем маленьких деток, моему хоть и было интересно, но слишком просто было, ожидали более сложных заданий)
Л
Лиана
2 сен 2025
Экскурсия супер! Ольга - выше всяких похвал! Увлекла детей, что они забыли про нас! Очень интересная экскурсия! Рекомендую!
Т
Татьяна
4 авг 2025
Экскурсия была интересное и для детей и для взрослых. Дети постоянно были чем-то заняты, то искали что-то, то собирали пазл. Пролетела на одном дыхании. Спасибо Ольге за отличную экскурсию, рекомендую!!!
Валентина
24 июл 2025
Экскурсия замечательная! Взрослые и дети 5 и 13 лет, понравилось всем! Спасибо большое Ольге за такой интересный формат экскурсии, так как на возраст 5-6 лет трудно что то найти, что бы ребенок был вовлечен и не скучал. Так что, с удовольствием рекомендую!!!
Ольга
22 июл 2025
Потрясающий формат квеста-экскурсии для малышей! Мои 5 и 4летки были в восторге.
Ольга смогла в очень простой, игровой форме рассказать о любимом городе, его жителях и истории.
М
Мария
20 июл 2025
Отличая экскурсия! Дети впервые сказали, что им было интересно! Познавательно было и для взрослых тоже! Время пролетело легко, весело и с пользой!
Ольга
16 июл 2025
Все очень понравилось. Ольга сумела заинтересовать и подростка, и непоседу. Очень понравилась подача в виде квеста.
светлана
14 июл 2025
Ольга - Прекрасный рассказчик! Экскурсия случилась в 30-гадусную жару. Но даже несмотря на изнуряющий зной, дети не отставали от экскурсовода, были активны и заинтересованы, Спасибо,Ольга, мечтаем приехать еще раз, обязательно встретимся,! Очень рекомендую всем туристам, особенно с детьми!
Н
Наталья
4 июл 2025
Экскурсия детям понравилась. Было много интересных заданий, оригинальный реквизит. Взрослые тоже узнали новые факты о городе. Даже дождь не стал помехой, настроение было отличное, впечатления позитивные! Спасибо, Ольга!
М
Мария
1 июл 2025
Экскурсия очень понравилась! Ребенок доволен, взрослые тоже. Рекомендую обязательно.
Е
Евгений
25 июн 2025
Для первого знакомства с Ярославлем выбрали семейную экскурсию игрового формата. За полтора часа экскурсовод Ольга познакомила нас с историей возникновения города Ярославля, главными достопримечательностями, рассказала о символе города - бурой медведице, научила произносить сложно произносимые топонимы. В конце экскурсии-квеста дети и взрослые получили приятные съедобные сувениры. Было душевно и приятно! Большое спасибо!
Татьяна
4 июн 2025
Большое спасибо Ольге за экскурсию! Получилась легкая, приятная прогулка, интересная и познавательная, никаких сухих фактов и цифр, все в формате беседы/рассказа/выполнения заданий.
К
Ксения
24 мая 2025
🙂 все было хорошо. Адаптировано под детей получилось. Ребятам понравилось. Было холодно очень. Но интересно. Спасибо большое!
Д
Дарья
20 мая 2025
Нам квест понравился, у нас состав группы - два взрослых, грудничок и ребёнок 5 лет, при этом Ольге удалось увлечь пятилетнего ребенка и найти с ним общий язык, что позволило проходить задания и быть главным, так как родители по очереди отвлекались на малыша. Помимо заявленной программы, Ольга ответила на все дополнительные вопросы. Мы узнали для себя новое, интересное и познавательное.
