Светлана проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Ярославль: история, сладости и чай

Познакомимся с летописью города и сладкими традициями ярославских «водохлёбов» и «конфетчиков»

Светлана
Светлана – Гид из Ярославля
Приглашаю вас прогуляться 👣 по исторической части Ярославля: увидеть памятники 16-18 веков и услышать о них любопытные факты.

Но помимо погружения в прошлое, вас ожидает рассказ о гастрономических предпочтениях горожан.

Вы узнаете о владельцах крупнейших кондитерских фабрик и чаеторговцах, раскроете секреты маркетинга 20 века и поймете, как правильно «кушать» чай.
Задать вопросОбычно отвечает за 40 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 25002 250 ₽ за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай

Что вас ожидает

Самое главное в Ярославле
Наш маршрут включает знаковые места города: мы побываем на советской площади и увидим первый русский театр; осмотрим снаружи Спасо-Преображенский монастырь-богатырь, когда-то сыгравший роль Московского Кремля и спасший Россию в 1612 г. Полюбуемся нарядными церквями Ильи Пророка, Богоявления, Михаила Архангела, Спаса на Городу и величественным Успенским собором. Прогуляемся по Волжской набережной и дойдем до Стрелки, где встречаются реки Волга и Которосль — колыбель города и княжества. Я расскажу о главных достопримечательностях 🏛️, о легенде древнего города и его живом символе.

Чайная история
Купцы, духовенство, дворянство — мы поговорим о том, что объединяло эти сословия, а именно — об их любви к чаю! Вот почему в Ярославле было много трактиров, чайных, ресторанов. «Бристоль», «Царьград», «Пассаж», «Столбы» — вы увидите их здания, узнаете о чайной церемонии по-ярославски. Услышите о крупных дельцах-чаеторговцах, торговавших на всю Россию и даже создавших свое производство.

Вкусы ярославцев
Чтобы вы прочувствовали атмосферу древнего города, раскрыли характер горожан, я расскажу о местных традициях и вкусах. Ведь на рубеже XIX и XX веков именно Ярославль считался негласной «сладкой столицей» Российской Империи: на 100 тысяч человек в городе приходилось 10 кондитерских фабрик. Какие сладости выпускала самая передовая фабрика? Какие рекламные трюки проделывали Кузнецовы? Я раскрою почти детективную историю 📖 одного кондитерского рода и поделюсь тайной французского названия фабрики «Бельфор». Покажу знаменитую сладкую фабрику и торт кондитеров на Волжской набережной. И, конечно, расскажу о других гастрономических предпочтениях жителей Ярославля.

А чтобы не замерзнуть во время прогулки, мы можем заглянуть в уютное кафе и согреться чашкой чая, кофе или другого традиционного напитка вприкуску с оригинальной сладостью!

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются расходы при посещении кафе, фирменной кондитерской и магазина (по желанию).

Начало и место завершения
🚩 на Богоявленской площади
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай
Ярославль: история, сладости и чай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я ярославна, по образованию историк, ещё работая в художественном музее, увлеклась экскурсиями, и вот почти 20 лет профессия гида стала моей основной работой. Люблю изобразительное искусство, кино и театр, литературу, интересуюсь биографиями ярких личностей. На экскурсии я стремлюсь показать какую-то уникальность материала и очень важно установить диалог с туристами, чтобы экскурсия была результатом совместного творчества, именно поэтому каждое путешествие становится надолго запоминающимся приключением.
Напишите мне

Светлана проводит ещё 1 экскурсию

Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
2 600
2.5 часа
Ярославский феномен: глубокий взгляд в историю
1 отзыв
Понять предпосылки культурного всплеска в 17 веке и поразиться наследию регионального Ренессанса

Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Ярославль вдоль и поперек
520
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек
301 отзыв
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Обзорная экскурсия по Ярославлю
2 600
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю
278 отзывов
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
скидка10%
3900
3 510
2 часа
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
173 отзыва
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль по-настоящему
2 600
2.5 часа
Ярославль по-настоящему
80 отзывов
Нескучно о храмах, древностях и современной жизни одного из самых старых городов России
Ярославль: невыдуманные истории
3 000
2 часа
Ярославль: невыдуманные истории
80 отзывов
Интересные сюжеты, ярославская смекалка и секреты города в незаметных деталях
Вечерний Ярославль
2 500
2 часа
Вечерний Ярославль
64 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века