Светлана проводит ещё 1 экскурсию

Приглашаю вас прогуляться по исторической части Ярославля: увидеть памятники 16-18 веков и услышать о них любопытные факты. Но помимо погружения в прошлое, вас ожидает рассказ о гастрономических предпочтениях горожан. Вы узнаете о владельцах крупнейших кондитерских фабрик и чаеторговцах, раскроете секреты маркетинга 20 века и поймете, как правильно «кушать» чай.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое главное в Ярославле

Наш маршрут включает знаковые места города: мы побываем на советской площади и увидим первый русский театр; осмотрим снаружи Спасо-Преображенский монастырь-богатырь, когда-то сыгравший роль Московского Кремля и спасший Россию в 1612 г. Полюбуемся нарядными церквями Ильи Пророка, Богоявления, Михаила Архангела, Спаса на Городу и величественным Успенским собором. Прогуляемся по Волжской набережной и дойдем до Стрелки, где встречаются реки Волга и Которосль — колыбель города и княжества. Я расскажу о главных достопримечательностях, о легенде древнего города и его живом символе.

Чайная история

Купцы, духовенство, дворянство — мы поговорим о том, что объединяло эти сословия, а именно — об их любви к чаю! Вот почему в Ярославле было много трактиров, чайных, ресторанов. «Бристоль», «Царьград», «Пассаж», «Столбы» — вы увидите их здания, узнаете о чайной церемонии по-ярославски. Услышите о крупных дельцах-чаеторговцах, торговавших на всю Россию и даже создавших свое производство.

Вкусы ярославцев

Чтобы вы прочувствовали атмосферу древнего города, раскрыли характер горожан, я расскажу о местных традициях и вкусах. Ведь на рубеже XIX и XX веков именно Ярославль считался негласной «сладкой столицей» Российской Империи: на 100 тысяч человек в городе приходилось 10 кондитерских фабрик. Какие сладости выпускала самая передовая фабрика? Какие рекламные трюки проделывали Кузнецовы? Я раскрою почти детективную историю одного кондитерского рода и поделюсь тайной французского названия фабрики «Бельфор». Покажу знаменитую сладкую фабрику и торт кондитеров на Волжской набережной. И, конечно, расскажу о других гастрономических предпочтениях жителей Ярославля.

А чтобы не замерзнуть во время прогулки, мы можем заглянуть в уютное кафе и согреться чашкой чая, кофе или другого традиционного напитка вприкуску с оригинальной сладостью!

Организационные детали