Светлана проводит ещё 1 экскурсию

Познакомимся с летописью города и сладкими традициями ярославских "водохлёбов" и "конфетчиков"
Приглашаю вас прогуляться по исторической части Ярославля: увидеть памятники 16-18 веков и услышать о них любопытные факты. Но помимо погружения в прошлое, вас ожидает рассказ о гастрономических предпочтениях горожан.
Вы узнаете о владельцах крупнейших кондитерских фабрик и чаеторговцах, раскроете секреты маркетинга 20 века и поймете, как правильно «кушать» чай.
Наш маршрут включает знаковые места города: мы побываем на советской площади и увидим первый русский театр; осмотрим снаружи Спасо-Преображенский монастырь-богатырь, когда-то сыгравший роль Московского Кремля и спасший Россию в 1612 г. Полюбуемся нарядными церквями Ильи Пророка, Богоявления, Михаила Архангела, Спаса на Городу и величественным Успенским собором. Прогуляемся по Волжской набережной и дойдем до Стрелки, где встречаются реки Волга и Которосль — колыбель города и княжества. Я расскажу о главных достопримечательностях, о легенде древнего города и его живом символе.
Чайная история
Купцы, духовенство, дворянство — мы поговорим о том, что объединяло эти сословия, а именно — об их любви к чаю! Вот почему в Ярославле было много трактиров, чайных, ресторанов. «Бристоль», «Царьград», «Пассаж», «Столбы» — вы увидите их здания, узнаете о чайной церемонии по-ярославски. Услышите о крупных дельцах-чаеторговцах, торговавших на всю Россию и даже создавших свое производство.
Вкусы ярославцев
Чтобы вы прочувствовали атмосферу древнего города, раскрыли характер горожан, я расскажу о местных традициях и вкусах. Ведь на рубеже XIX и XX веков именно Ярославль считался негласной «сладкой столицей» Российской Империи: на 100 тысяч человек в городе приходилось 10 кондитерских фабрик. Какие сладости выпускала самая передовая фабрика? Какие рекламные трюки проделывали Кузнецовы? Я раскрою почти детективную историю одного кондитерского рода и поделюсь тайной французского названия фабрики «Бельфор». Покажу знаменитую сладкую фабрику и торт кондитеров на Волжской набережной. И, конечно, расскажу о других гастрономических предпочтениях жителей Ярославля.
А чтобы не замерзнуть во время прогулки, мы можем заглянуть в уютное кафе и согреться чашкой чая, кофе или другого традиционного напитка вприкуску с оригинальной сладостью!
Организационные детали
В стоимость входит чай с шоколадным сюрпризом
Дополнительно можно посетить фирменный магазин шоколада
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2674 туристов
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я ярославна, по образованию историк, ещё работая в художественном музее, увлеклась экскурсиями, и вот почти 20 лет профессия гида стала моей основной работой. Люблю изобразительное искусство, читать дальшеуменьшить
кино и театр, литературу, интересуюсь биографиями ярких личностей. На экскурсии я стремлюсь показать какую-то уникальность материала и очень важно установить диалог с туристами, чтобы экскурсия была результатом совместного творчества, именно поэтому каждое путешествие становится надолго запоминающимся приключением.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 137 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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7
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–
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Жанна
Чай пить - не просто воду хлебать. Так и на экскурсии Светланы чай становится поводом поговорить об Ярославле, его традициях, связи с Москвой и самобытной истории. Даже если вы не читать дальшеуменьшить
первый раз в Ярославле или уже были на обзорной экскурсии по городу, Светлана покажет знакомые объекты с новой стороны. А чай никуда не денется, он - как венец - завершит замечательную прогулку по городу в компании приятного человека. Большое спасибо!
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Анжелика
Очень позитивная,очень интересная экскурсия!!!! Гид Светлана идеальная!! Красивая,утонченная,с чувством юмора!!! Мы заслушались!!! очень приятным бонусом было душевное чаепитие,в очень колоритном кафе!!! В Ярославль влюбились!!! Спасибо огромное за впечатления!!!советуем всем посмотреть город со Светланой!!!
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Е
Елена
Мы семьей получили наслаждение от экскурсии, было оооочень интересно!!! Светлана с любовью и интересом рассказывает о своем городе, было ощущение, что мы оказались во времена, о которых рассказывала. 3 часа читать дальшеуменьшить
пролетели и завершилось еще и чаепитием и вкусным презентом от Светланы☺️ с большой благодарностью Светлане и наилучшими рекомендациями!!! Мы точно вернемся еще не раз и обязательно увидимся! Рекомендую к посещению, не пожалеете 100%!!!!
Светлана
Ответ организатора:
Елена, Алексей и Соня! Благодарю вас за высокую оценку моей экскурсии. Прогулка с вами доставила и мне радость общения, а ваши вопросы подтверждают интерес и любовь к истории!!!!
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Ольга
Побывала с двумя сыновьями — 13 лет и 8 лет — на экскурсии у Светланы в первый день знакомства с Ярославлем. Погода была промозглая, но это не помешало получить удовольствие читать дальшеуменьшить
от прогулки! Светлана умеет заинтересовать детей, рассказывает о родном городе с большой любовью! Экскурсия продолжительная и наполнена историческими материалами, но дети её всё же осилили:) Из пожеланий — хотелось бы больше услышать историй о купеческих обычаях и традициях, посвятить больше времени ярославскому чаепитию и вкусняшкам— потому что, читая описание экскурсии и оценивая степень соответствия детской аудитории, ожидаешь немного иного подхода к подаче материала — чуть более «приземлённого»:)
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Ольга
Светлана это наш "связной" Ярославля. Первая экскурсия была с ней в 24ом году. И, благодаря ей, мы влюбились в город. В 25ом была ещё одна экскурсия и новые впечатления. В этом году специально приехали подстроившись под график Светланы. Это была дружеская встреча, с прогулкой и чаепитием. Мы чудесно провели время. Не перестаем восхищаться Ярославлем и Светланой. Очень рекомендуем!
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С
Сергей
экскурсия понравилась, структурировано, детально, много необычных и интересных фактов, гид любит свой город и рассказывает с душой. 4 часа пролетели очень быстро:) Светлана, огромное Вам спасибо!
Светлана
Ответ организатора:
Сергей, благодарю вас за высокую оценку моей работы. Ваш искренний интерес к истории Ярославля, любознательность вдохновляли меня. Интересных вам открытий, путешествий!
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