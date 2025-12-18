Три грани Ярославля:

духовные святыни, промышленная история и поэтическое наследие

Это авто-пешеходное путешествие знакомит с разными аспектами ярославской истории через посещение ключевых объектов, связанных с духовной жизнью, промышленным развитием и культурными традициями региона.

Духовное наследие

Экскурсия начинается с осмотра ансамбля церкви Иоанна Златоуста в Коровниках — выдающегося памятника ярославского зодчества, демонстрирующего особенности местной храмовой архитектуры.

Промышленная история

Далее маршрут ведет к месту основания Ярославской Большой мануфактуры, где вы увидите уникальный храм Петра и Павла в стиле петровского барокко, расположенный в парке на каскаде прудов.

Поэтическое наследие

Завершается программа посещением усадьбы Карабиха, связанной с жизнью и творчеством Николая Некрасова. Здесь вы познакомитесь с атмосферой русской усадебной жизни, вдохновлявшей поэта.