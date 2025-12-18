Авто-пешеходная экскурсия по трем ключевым направлениям ярославской истории: духовные святыни, промышленное наследие и поэтическое творчество. Вы посетите храмовые ансамбли, места основания мануфактур и усадьбу Некрасова.
Описание экскурсии
Три грани Ярославля:
духовные святыни, промышленная история и поэтическое наследие
Это авто-пешеходное путешествие знакомит с разными аспектами ярославской истории через посещение ключевых объектов, связанных с духовной жизнью, промышленным развитием и культурными традициями региона.
Духовное наследие
Экскурсия начинается с осмотра ансамбля церкви Иоанна Златоуста в Коровниках — выдающегося памятника ярославского зодчества, демонстрирующего особенности местной храмовой архитектуры.
Промышленная история
Далее маршрут ведет к месту основания Ярославской Большой мануфактуры, где вы увидите уникальный храм Петра и Павла в стиле петровского барокко, расположенный в парке на каскаде прудов.
Поэтическое наследие
Завершается программа посещением усадьбы Карабиха, связанной с жизнью и творчеством Николая Некрасова. Здесь вы познакомитесь с атмосферой русской усадебной жизни, вдохновлявшей поэта.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ансамбль церкви Иоанна Златоуста в Коровниках
- Храм Петра и Павла в стиле петровского барокко
- Место основания Ярославской Большой мануфактуры
- Усадьба Карабиха
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Радиогид
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты
- Экскурсионное обслуживание внутри объектов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии из Ярославля
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль: городские легенды
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
Погрузитесь в историю Ярославской большой мануфактуры и её влияние на развитие города. Прогулка по старинному району и знакомство с его уникальными объектами
Начало: У храма Петра и Павла
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Ярославлю с любовью и о любви в Ярославле
Путешествие по Ярославлю через призму любви и традиций. Узнайте о местных обычаях, легендах и исторических событиях, которые формировали город
Начало: театр ИМ.Ф. Волкова
21 дек в 09:00
23 дек в 09:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.