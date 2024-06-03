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3 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
«Из автобуса: Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому, площадь Волкова с первым русским драмтеатром, Которосльная набережная и парк 1000-летия, Спасо-Преображенский монастырь»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Малоизвестный Ярославль: Путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть раскрытыми
Начало: в Ярославле
«На территории бывшего предприятия вы побываете в старейшем парке города — Петропавловском и узнаете, как реализовался проект одного из первых регулярных парков в России»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
«Петропавловский парк — памятник гармонии человека и природы 18 — 20 веков, который помнит как всех русских государей, посещавших Ярославль, так и рабочих мануфактуры»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 150₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
«Терешковой (планетарий), парк 1000-летия Ярославля»
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Фабричный Ярославль
Погулять по одному из старейших промышленных районов города и узнать, как жили фабричные люди
«А гуляя по территории бывшей Ярославской Большой Мануфактуры и рассматривая когда-то мощные цеха, жилые корпуса, школу, ясли, больницу и парк, представите, как работали и отдыхали «фабричные»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
«В этой части Ярославля грандиозный комплекс фабрики 19 века соседствует с тенистыми аллеями и прудами Петропавловского парка, а объекты 1000-летия города — с церквями, которые своими изразцами затмевают центральные храмы города»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
4 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Красный Перекоп - ярославский «город в городе»
Погулять по нетуристическому району, оценить Большую мануфактуру и посетить старинный парк
Начало: На ул. Стачек
«Большая мануфактура и Петропавловский парк»
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
3 850₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Здравствуйте! Очень интересная экскурсия! Илья - настоящий профессионал! Буду рекомендовать друзьям! Спасибо!
- ННаталья30 мая 2024Отличная экскурсия. В Ярославле я была не в первый раз. Очень рада, что удалось посмотреть объекты, которые не встречаются на основных маршрутах. Интересный рассказ, четкая организация экскурсии. Спасибо.
- ММария29 мая 2024Вернулись с экскурсии, ОЧЕНЬ понравилось! И места, и рассказ, и экскурсовод. Интересно, комфортно, много успели посмотреть. Гид посоветовала куда еще сходить, а куда не стоит. Спасибо.
- ООльга21 мая 2024Очень понравилась всей нашей компании экскурсия с гидом Ириной. Приятно слушать интеллигентного человека, прекрасно знающего и любящего свой город. Ирина готова ответить на любые вопросы и по истории города и по интересному досугу в Ярославле. Спасибо большое!
- ООльга15 мая 2024Ирина,очень доступно и интересно рассказала историю Ярославля, познакомила с его богатейшими красотами, очень видно что Ирина влюблена в свой край и поэтому экскурсия получилась очень насыщенная и интересная. спасибо большое
- ООльга12 мая 2024Не первый раз в Ярославле, но эта экскурсия с гидом Светланой открыла новые стороны Ярославля! А ее увлекательный рассказ заставил
- ООльга11 мая 2024Экскурсовод Ирина, просто потрясающая женщина! Интересно, с юмором, познавательно, остались в полнейшей восторге!
- ГГалина9 мая 2024Были в Ярославле впервые, решили познакомиться с городом взяв экскурсию, выбирали по отзывам, и не пожалели. Экскурсовод Ирина очень эрудирована, экскурсия интересная, маршрут отличный
- ООльга8 марта 2024Ярославль - это не только исторический центр, но и фабричные окраины с жилой инфраструктурой 19 и 20 вв., церквями и
- ДДмитрийй12 января 2024Виталий познакомил нас с жизнью слобод Ярославля. Благодаря ему мы узнали имена не только исторических личностей, но и купцов, которые создавали мир Ярославля. Рассказ был живой, непосредственный и это помогало нам оценивать красоту города и видеть её в деталях.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Парки»
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