Экскурсии по паркам Ярославля

Найдено 7 экскурсий в категории «Парки» в Ярославле, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
79 отзывов
Авто-пешеходная экскурсия по Ярославлю: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ярославля: от медвежьих легенд до архитектурных шедевров на уникальной авто-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Волкова
«Из автобуса: Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому, площадь Волкова с первым русским драмтеатром, Которосльная набережная и парк 1000-летия, Спасо-Преображенский монастырь»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
1 300 за человека
Малоизвестный Ярославль
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
56 отзывов
Малоизвестный Ярославль: Путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие быть раскрытыми
Начало: в Ярославле
«На территории бывшего предприятия вы побываете в старейшем парке города — Петропавловском и узнаете, как реализовался проект одного из первых регулярных парков в России»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Второй раз в Ярославле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
«Петропавловский парк — памятник гармонии человека и природы 18 — 20 веков, который помнит как всех русских государей, посещавших Ярославль, так и рабочих мануфактуры»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 150 за всё до 10 чел.
Древний Ярославль, устремлённый в будущее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
79 отзывов
Древний Ярославль и его современное обличие: путешествие во времени
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ярославля, где древние легенды переплетаются с современностью, на экскурсии, полной открытий
«Терешковой (планетарий), парк 1000-летия Ярославля»
11 июня в 08:00
4 июля в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
Фабричный Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Фабричный Ярославль
Погулять по одному из старейших промышленных районов города и узнать, как жили фабричные люди
«А гуляя по территории бывшей Ярославской Большой Мануфактуры и рассматривая когда-то мощные цеха, жилые корпуса, школу, ясли, больницу и парк, представите, как работали и отдыхали «фабричные»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
«В этой части Ярославля грандиозный комплекс фабрики 19 века соседствует с тенистыми аллеями и прудами Петропавловского парка, а объекты 1000-летия города — с церквями, которые своими изразцами затмевают центральные храмы города»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
4 100 за всё до 10 чел.
Красный Перекоп - ярославский «город в городе»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Красный Перекоп - ярославский «город в городе»
Погулять по нетуристическому району, оценить Большую мануфактуру и посетить старинный парк
Начало: На ул. Стачек
«Большая мануфактура и Петропавловский парк»
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
3 850 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Малоизвестный Ярославль
    Здравствуйте! Очень интересная экскурсия! Илья - настоящий профессионал! Буду рекомендовать друзьям! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Малоизвестный Ярославль
    Отличная экскурсия. В Ярославле я была не в первый раз. Очень рада, что удалось посмотреть объекты, которые не встречаются на основных маршрутах. Интересный рассказ, четкая организация экскурсии. Спасибо.
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    Малоизвестный Ярославль
    Вернулись с экскурсии, ОЧЕНЬ понравилось! И места, и рассказ, и экскурсовод. Интересно, комфортно, много успели посмотреть. Гид посоветовала куда еще сходить, а куда не стоит. Спасибо.
  • О
    Ольга
    21 мая 2024
    Древний Ярославль, устремлённый в будущее
    Очень понравилась всей нашей компании экскурсия с гидом Ириной. Приятно слушать интеллигентного человека, прекрасно знающего и любящего свой город. Ирина готова ответить на любые вопросы и по истории города и по интересному досугу в Ярославле. Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Древний Ярославль, устремлённый в будущее
    Ирина,очень доступно и интересно рассказала историю Ярославля, познакомила с его богатейшими красотами, очень видно что Ирина влюблена в свой край и поэтому экскурсия получилась очень насыщенная и интересная. спасибо большое
  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
    Не первый раз в Ярославле, но эта экскурсия с гидом Светланой открыла новые стороны Ярославля! А ее увлекательный рассказ заставил
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    забыть нас о ненастной погоде! Все заявленные в программе экскурсии локации мы посетили! Экскурсия очень понравилась! Для знакомства с городом рекомендую эту экскурсию!

  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
    Экскурсовод Ирина, просто потрясающая женщина! Интересно, с юмором, познавательно, остались в полнейшей восторге!
  • Г
    Галина
    9 мая 2024
    Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
    Были в Ярославле впервые, решили познакомиться с городом взяв экскурсию, выбирали по отзывам, и не пожалели. Экскурсовод Ирина очень эрудирована, экскурсия интересная, маршрут отличный
  • О
    Ольга
    8 марта 2024
    Красный Перекоп - ярославский «город в городе»
    Ярославль - это не только исторический центр, но и фабричные окраины с жилой инфраструктурой 19 и 20 вв., церквями и
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    даже парком и прудами. Именно туда мы отправились с Елизаветой и не пожалели. Солнечный морозный день, скользкие тротуары, заснеженные водоемы… Получилось весело и увлекательно. Мы узнали о промышленном подъеме в отдельно взятом губернском городе, о советском периоде истории "Красного Перекопа", о трикотаже и лакокрасочном производстве. Елизавета - человек позитивный, энергичный, знающий и любящий свое дело.

  • Д
    Дмитрийй
    12 января 2024
    Ярославские слободы, или Город со второго взгляда
    Виталий познакомил нас с жизнью слобод Ярославля. Благодаря ему мы узнали имена не только исторических личностей, но и купцов, которые создавали мир Ярославля. Рассказ был живой, непосредственный и это помогало нам оценивать красоту города и видеть её в деталях.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Парки»

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  1. Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе
  2. Малоизвестный Ярославль
  3. Второй раз в Ярославле
  4. Древний Ярославль, устремлённый в будущее
  5. Фабричный Ярославль
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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Парки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 300 до 7 150. Туристы уже оставили гидам 264 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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