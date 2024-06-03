И Ирина Малоизвестный Ярославль Здравствуйте! Очень интересная экскурсия! Илья - настоящий профессионал! Буду рекомендовать друзьям! Спасибо!

Н Наталья Малоизвестный Ярославль Отличная экскурсия. В Ярославле я была не в первый раз. Очень рада, что удалось посмотреть объекты, которые не встречаются на основных маршрутах. Интересный рассказ, четкая организация экскурсии. Спасибо.

М Мария Малоизвестный Ярославль Вернулись с экскурсии, ОЧЕНЬ понравилось! И места, и рассказ, и экскурсовод. Интересно, комфортно, много успели посмотреть. Гид посоветовала куда еще сходить, а куда не стоит. Спасибо.

О Ольга Древний Ярославль, устремлённый в будущее Очень понравилась всей нашей компании экскурсия с гидом Ириной. Приятно слушать интеллигентного человека, прекрасно знающего и любящего свой город. Ирина готова ответить на любые вопросы и по истории города и по интересному досугу в Ярославле. Спасибо большое!

О Ольга Древний Ярославль, устремлённый в будущее Ирина,очень доступно и интересно рассказала историю Ярославля, познакомила с его богатейшими красотами, очень видно что Ирина влюблена в свой край и поэтому экскурсия получилась очень насыщенная и интересная. спасибо большое

О Ольга Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе читать дальше забыть нас о ненастной погоде! Все заявленные в программе экскурсии локации мы посетили! Экскурсия очень понравилась! Для знакомства с городом рекомендую эту экскурсию! Не первый раз в Ярославле, но эта экскурсия с гидом Светланой открыла новые стороны Ярославля! А ее увлекательный рассказ заставил

О Ольга Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе Экскурсовод Ирина, просто потрясающая женщина! Интересно, с юмором, познавательно, остались в полнейшей восторге!

Г Галина Знакомство с Ярославлем на авто-пешеходной экскурсии в группе Были в Ярославле впервые, решили познакомиться с городом взяв экскурсию, выбирали по отзывам, и не пожалели. Экскурсовод Ирина очень эрудирована, экскурсия интересная, маршрут отличный

О Ольга Красный Перекоп - ярославский «город в городе» читать дальше даже парком и прудами. Именно туда мы отправились с Елизаветой и не пожалели. Солнечный морозный день, скользкие тротуары, заснеженные водоемы… Получилось весело и увлекательно. Мы узнали о промышленном подъеме в отдельно взятом губернском городе, о советском периоде истории "Красного Перекопа", о трикотаже и лакокрасочном производстве. Елизавета - человек позитивный, энергичный, знающий и любящий свое дело. Ярославль - это не только исторический центр, но и фабричные окраины с жилой инфраструктурой 19 и 20 вв., церквями и