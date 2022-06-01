Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

На нашей семейной экскурсии мы предлагаем вам окунуться в интересный мир птиц средней полосы нашей большой страны. На прогулках мы иногда обращаем внимание на весёлое щебетание и любуемся на парящих в небе пернатых, но если вы хотите научиться разбираться в том, чьё пение вы слышите – присоединяйтесь к нашему клубу орнитологов-любителей.
В ходе прогулки вы узнаете:
каких птиц можно увидеть в городах и за городом. Теперь вы станете приглядываться к братьям нашим меньшим и будете замечать не только привычных синиц и сорок, но и более ярких птиц, например, клёстов, щеглов, соек и других;
что требуется для наблюдения за птицами. Мы расскажем, как и где искать пернатых, кто чаще всего обитает в городских парках, а кого можно повстречать за городом на полях или на даче;
на что обращать внимание: по каким признакам птицы из одного семейства отличаются друг от друга;
что делать, если вы нашли птицу. В период, когда птенцы учатся летать, они часто выпадают из гнезда. Мы дадим вам подробную инструкцию, как поступить в таком случае, куда обратиться и как выходить птенца у себя дома;
специальная литература, которую мы особенно рекомендуем, если вы хотите быть «в теме» и тоже стать любителем птичек;
куда поехать, если хочется увидеть ещё больше птиц: популярные места для бёрдвотчинга.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Экскурсия проходит в пешей форме в одном из парков города, мы выдаём бинокли участникам.
Начало экскурсии проводится в тёплое время года до 20.00, в холодное – до 15.00, так как видимость требуется хорошая
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
А-Тур — ваш гид в Ярославле
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