Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

На нашей семейной экскурсии мы предлагаем вам окунуться в интересный мир птиц средней полосы нашей большой страны.



На прогулках мы иногда обращаем внимание на весёлое щебетание и любуемся на парящих в небе пернатых, но если вы хотите научиться разбираться в том, чьё пение вы слышите – присоединяйтесь к нашему клубу орнитологов-любителей.