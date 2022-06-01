Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Пернатые жители средней полосы России

На нашей семейной экскурсии мы предлагаем вам окунуться в интересный мир птиц средней полосы нашей большой страны

На нашей семейной экскурсии мы предлагаем вам окунуться в интересный мир птиц средней полосы нашей большой страны.

На прогулках мы иногда обращаем внимание на весёлое щебетание и любуемся на парящих в небе пернатых, но если вы хотите научиться разбираться в том, чьё пение вы слышите – присоединяйтесь к нашему клубу орнитологов-любителей.
Пернатые жители средней полосы России
Пернатые жители средней полосы России
Пернатые жители средней полосы России
Пернатые жители средней полосы России
Пернатые жители средней полосы России

Об экскурсии

На нашей семейной экскурсии мы предлагаем вам окунуться в интересный мир птиц средней полосы нашей большой страны. На прогулках мы иногда обращаем внимание на весёлое щебетание и любуемся на парящих в небе пернатых, но если вы хотите научиться разбираться в том, чьё пение вы слышите – присоединяйтесь к нашему клубу орнитологов-любителей.

В ходе прогулки вы узнаете:

  • каких птиц можно увидеть в городах и за городом. Теперь вы станете приглядываться к братьям нашим меньшим и будете замечать не только привычных синиц и сорок, но и более ярких птиц, например, клёстов, щеглов, соек и других;
  • что требуется для наблюдения за птицами. Мы расскажем, как и где искать пернатых, кто чаще всего обитает в городских парках, а кого можно повстречать за городом на полях или на даче;
  • на что обращать внимание: по каким признакам птицы из одного семейства отличаются друг от друга;
  • что делать, если вы нашли птицу. В период, когда птенцы учатся летать, они часто выпадают из гнезда. Мы дадим вам подробную инструкцию, как поступить в таком случае, куда обратиться и как выходить птенца у себя дома;
  • специальная литература, которую мы особенно рекомендуем, если вы хотите быть «в теме» и тоже стать любителем птичек;
  • куда поехать, если хочется увидеть ещё больше птиц: популярные места для бёрдвотчинга.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит в пешей форме в одном из парков города, мы выдаём бинокли участникам.
  • Экскурсия сопровождается демонстрацией фотографий.
  • Начало экскурсии проводится в тёплое время года до 20.00, в холодное – до 15.00, так как видимость требуется хорошая
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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