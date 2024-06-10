Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

А Андрей

Очень увлекательная и удивительная экскурсия, которая показывает сколько всего интересного человек не замечает, живя в городе. После данной экскурсии с глаз и слуха спала пелена городской замыленности и это позволило вновь увидеть и услышать множество птиц которые всегда нас окружают. Большое спасибо экскурсоводу за ее вовлечённость и любовь к своему делу.