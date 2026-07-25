Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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Из Ярославля - в колоритный Рыбинск

Приглашаем вас на экскурсию, где история Рыбинска оживает через его архитектурные шедевры и удивительные рассказы
Представьте себе город, где каждый уголок хранит истории веков. Рыбинск, с его богатым прошлым, открывается для вас в этой экскурсии.

Вас ждут встречи с величественными творениями архитекторов, памятниками и историческими местами,
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которые расскажут о бурном прошлом города. Прокатитесь через исторические шлюзы, узнайте о местном бурлачестве и почувствуйте дух прошлых эпох. Эта экскурсия - не просто путешествие, а погружение в историю Рыбинска, его культуру и архитектуру.

Отправляясь из Ярославля, вы откроете для себя мир, полный удивительных открытий и незабываемых впечатлений

4.8
52 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические факты
  • 🏛️ Архитектурные шедевры
  • 🚤 Прогулка через шлюз
  • 🛍️ Посещение местного рынка
  • 🗿 Единственный в мире памятник бурлаку
Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
Из Ярославля - в колоритный Рыбинск
Из Ярославля - в колоритный Рыбинск

Что можно увидеть

  • Волжская набережная
  • Торговые ряды
  • Купеческие дома
  • Старые пристани
  • Памятник бурлаку
  • Спасо-Преображенский собор
  • Хлебные биржи
  • Пожарная каланча
  • Красная площадь
  • Шлюзы
  • Водохранилища
  • Памятник Ленину в зимнем пальто и шапке

Описание экскурсии

Самое-самое в Рыбинске

На Волжской набережной вы увидите торговые ряды, купеческие дома, старые пристани и единственный в мире памятник бурлаку. Кроме того, я покажу другие достопримечательности города: величественный Спасо-Преображенский собор, хлебные биржи, пожарную каланчу и Красную площадь. Расскажу, почему Рыбинск в давние времена называли «хлебной столицей России» и как с ним связан поэт Лев Ошанин.

Необычный Рыбинск

После прогулки по историческому центру вы осмотрите шлюзы, водохранилища и панораму Рыбинска с противоположного берега Волги. А также услышите о советском периоде в развитии города, когда Рыбинск был закрыт. Заглянете на местный рынок, узнаете о затопленных городах и селах и оцените единственный в стране памятник Ленину в зимнем пальто и шапке.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
  • Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле по сниженной цене. Стоимость зависит от количества участников. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
  • За дополнительную плату возможно посещение одного или нескольких рыбинских музеев
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возможно проведение экскурсии для группы более 3 человек. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Ярославле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 12967 туристов
Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета. Вместе с командой единомышленников провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Поездка в Рыбинск— это увлекательное и познавательное путешествие по историческому центру, позволяющее почувствовать дыхание дореволюционной России. Этот город восхищает уникальной архитектурой, умиротворенной атмосферой и живописными пейзажами на реку Волгу. Остались под впечатлением от Рыбинского водохранилища, жаль только запретили фотографировать. Хочу отметить шикарного экскурсовода Марию и аккуратного водителя Дмитрия.
Поездка в Рыбинск— это увлекательное и познавательное путешествие по историческому центру, позволяющее почувствовать дыхание дореволюционной России.
Поездка в Рыбинск— это увлекательное и познавательное путешествие по историческому центру, позволяющее почувствовать дыхание дореволюционной России.
Поездка в Рыбинск— это увлекательное и познавательное путешествие по историческому центру, позволяющее почувствовать дыхание дореволюционной России.
Поездка в Рыбинск— это увлекательное и познавательное путешествие по историческому центру, позволяющее почувствовать дыхание дореволюционной России.
Поездка в Рыбинск— это увлекательное и познавательное путешествие по историческому центру, позволяющее почувствовать дыхание дореволюционной России.
Поездка в Рыбинск— это увлекательное и познавательное путешествие по историческому центру, позволяющее почувствовать дыхание дореволюционной России.
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Инна
Все прекрасно, НО сам Рыбинск вызвал неоднозначное впечатление. Ожиданий было больше. Похож на декорации к фильму "12 стульев", который там и снимался. Плюс весь центр перекопан, кладут плитку, асфальт, реконструируют
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улицы.

Сама экскурсия познавательная. Николай-гид, Ольга - водитель. Ехали до места два часа, все это время Николай рассказывал о Ярославле, городах и поселках по дороге, истории края.
В Рыбинске была остановка у вокзала - дом художников и неоготический костел. Красивые локации, о которых сами мы бы не узнали. Затем уже поехали в исторический центр. Николай как смог провел нас по основным интересным местам. Улочкам, соборам, подошли к бирже, выши на берег Волги. Было немного свободного времени на обед, затем проехали по дамбе водохранилища, останавливалаясь для фото.
Если бы приехали в Рыбинск самостоятельно, вообще бы ничего не поняли и разочаровались. А так попали в тренд.

Все прекрасно, НО сам Рыбинск вызвал неоднозначное впечатление. Ожиданий было больше. Похож на декорации к фильму
Все прекрасно, НО сам Рыбинск вызвал неоднозначное впечатление. Ожиданий было больше. Похож на декорации к фильму
Все прекрасно, НО сам Рыбинск вызвал неоднозначное впечатление. Ожиданий было больше. Похож на декорации к фильму
Все прекрасно, НО сам Рыбинск вызвал неоднозначное впечатление. Ожиданий было больше. Похож на декорации к фильму
Все прекрасно, НО сам Рыбинск вызвал неоднозначное впечатление. Ожиданий было больше. Похож на декорации к фильму
Все прекрасно, НО сам Рыбинск вызвал неоднозначное впечатление. Ожиданий было больше. Похож на декорации к фильму
Все прекрасно, НО сам Рыбинск вызвал неоднозначное впечатление. Ожиданий было больше. Похож на декорации к фильму
Все прекрасно, НО сам Рыбинск вызвал неоднозначное впечатление. Ожиданий было больше. Похож на декорации к фильму+2
Все прекрасно, НО сам Рыбинск вызвал неоднозначное впечатление. Ожиданий было больше. Похож на декорации к фильму
Все прекрасно, НО сам Рыбинск вызвал неоднозначное впечатление. Ожиданий было больше. Похож на декорации к фильму
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Е
Ездили с мужем в Рыбинск в мае. Экскурсию проводил Алексей. Очень понравилось! Живо, ярко. Было ощущение, что Алексей знает каждый сантиметр Ярославской земли: по дороге он рассказал нам обо всех
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местах и объектах, которые мы проезжали. Говорит Алексей громко, четко (даже на шумной улице не приходилось прислушиваться) и с большим воодушевлением. Огромное удовольствие получаешь от общения с человеком, который так любит историю родного края! И от Рыбинска сильное впечатление. Город смотрели в ретроспективном порядке, из недалёкого прошлого погружаясь в старину. Центр со знаменитыми уже вывесками очаровывает. Однозначно будем рекомендовать экскурсию знакомым, а если еще раз соберемся в Ярославль, постараемся найти Алексея:))))

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А
Все организовано очень хорошо. Хочется отметить индивидуальный подход к проведению экскурсии, а также внимательность и доброжелательность со стороны водителя. С нами били гид Илья и водитель Сергей.
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М
Очень понравился маршрут и содержание экскурсии, грамотная речь экскурсовода Алексея, множество интересных исторических фактов. Однозначно рекомендую!
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О
Спасибо большое нашему гиду Алексею за интересную и насыщенную экскурсию. Жаль только, что центр Рыбинска находится на реконструкции. Это создавало определённые неудобства. Будет возможность-приедем вновь.
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