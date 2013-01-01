Ольга проводит ещё 5 экскурсий

Самое-самое в Рыбинске На Волжской набережной вы увидите торговые ряды, купеческие дома, старые пристани и единственный в мире памятник бурлаку. Кроме того, я покажу другие достопримечательности 🏛️ города: величественный Спасо-Преображенский собор, хлебные биржи, пожарную каланчу и Красную площадь. Расскажу, почему Рыбинск в давние времена называли «хлебной столицей ⭐️ России» и как с ним связан поэт Лев Ошанин.
Необычный Рыбинск После прогулки по историческому центру вы осмотрите шлюзы, водохранилища и панораму Рыбинска с противоположного берега Волги. А также услышите о советском периоде в развитии города, когда Рыбинск был закрыт. Заглянете на местный рынок, узнаете о затопленных городах и селах и оцените единственный в стране памятник Ленину в зимнем пальто и шапке.
Организационные детали
Цена указана за экскурсию ⛳ на вашем транспорте. Также я могу провести ее на своем автомобиле 🚘 (стоимость транспорта: до 3 человек — 3300 рублей, до 6 человек — 4500 руб. ).
За дополнительную плату возможно посещение одного или нескольких рыбинских музеев
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета, провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!