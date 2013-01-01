Ольга проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Самое-самое в Рыбинске

На Волжской набережной вы увидите торговые ряды, купеческие дома, старые пристани и единственный в мире памятник бурлаку. Кроме того, я покажу другие достопримечательности 🏛️ города: величественный Спасо-Преображенский собор, хлебные биржи, пожарную каланчу и Красную площадь. Расскажу, почему Рыбинск в давние времена называли «хлебной столицей ⭐️ России» и как с ним связан поэт Лев Ошанин.

Необычный Рыбинск

После прогулки по историческому центру вы осмотрите шлюзы, водохранилища и панораму Рыбинска с противоположного берега Волги. А также услышите о советском периоде в развитии города, когда Рыбинск был закрыт. Заглянете на местный рынок, узнаете о затопленных городах и селах и оцените единственный в стране памятник Ленину в зимнем пальто и шапке.

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