Ольга проводит ещё 5 экскурсий

Представьте себе город, где каждый уголок хранит истории веков. Рыбинск, с его богатым прошлым, открывается для вас в этой экскурсии.
Вас ждут встречи с величественными творениями архитекторов, памятниками и историческими местами,
Вас ждут встречи с величественными творениями архитекторов, памятниками и историческими местами,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические факты
- 🏛️ Архитектурные шедевры
- 🚤 Прогулка через шлюз
- 🛍️ Посещение местного рынка
- 🗿 Единственный в мире памятник бурлаку
Что можно увидеть
- Волжская набережная
- Торговые ряды
- Купеческие дома
- Старые пристани
- Памятник бурлаку
- Спасо-Преображенский собор
- Хлебные биржи
- Пожарная каланча
- Красная площадь
- Шлюзы
- Водохранилища
- Памятник Ленину в зимнем пальто и шапке
Описание экскурсии
Самое-самое в Рыбинске
На Волжской набережной вы увидите торговые ряды, купеческие дома, старые пристани и единственный в мире памятник бурлаку. Кроме того, я покажу другие достопримечательности города: величественный Спасо-Преображенский собор, хлебные биржи, пожарную каланчу и Красную площадь. Расскажу, почему Рыбинск в давние времена называли «хлебной столицей России» и как с ним связан поэт Лев Ошанин.
Необычный Рыбинск
После прогулки по историческому центру вы осмотрите шлюзы, водохранилища и панораму Рыбинска с противоположного берега Волги. А также услышите о советском периоде в развитии города, когда Рыбинск был закрыт. Заглянете на местный рынок, узнаете о затопленных городах и селах и оцените единственный в стране памятник Ленину в зимнем пальто и шапке.
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
- Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле по сниженной цене. Стоимость зависит от количества участников. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
- За дополнительную плату возможно посещение одного или нескольких рыбинских музеев
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Возможно проведение экскурсии для группы более 3 человек. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ярославле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 12967 туристов
Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета. Вместе с командой единомышленников провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Поездка в Рыбинск— это увлекательное и познавательное путешествие по историческому центру, позволяющее почувствовать дыхание дореволюционной России. Этот город восхищает уникальной архитектурой, умиротворенной атмосферой и живописными пейзажами на реку Волгу. Остались под впечатлением от Рыбинского водохранилища, жаль только запретили фотографировать. Хочу отметить шикарного экскурсовода Марию и аккуратного водителя Дмитрия.
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Все прекрасно, НО сам Рыбинск вызвал неоднозначное впечатление. Ожиданий было больше. Похож на декорации к фильму "12 стульев", который там и снимался. Плюс весь центр перекопан, кладут плитку, асфальт, реконструируют
+2
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Е
Ездили с мужем в Рыбинск в мае. Экскурсию проводил Алексей. Очень понравилось! Живо, ярко. Было ощущение, что Алексей знает каждый сантиметр Ярославской земли: по дороге он рассказал нам обо всех
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А
Все организовано очень хорошо. Хочется отметить индивидуальный подход к проведению экскурсии, а также внимательность и доброжелательность со стороны водителя. С нами били гид Илья и водитель Сергей.
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М
Очень понравился маршрут и содержание экскурсии, грамотная речь экскурсовода Алексея, множество интересных исторических фактов. Однозначно рекомендую!
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О
Спасибо большое нашему гиду Алексею за интересную и насыщенную экскурсию. Жаль только, что центр Рыбинска находится на реконструкции. Это создавало определённые неудобства. Будет возможность-приедем вновь.
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