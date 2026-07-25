Ольга проводит ещё 5 экскурсий

Представьте себе город, где каждый уголок хранит истории веков. Рыбинск, с его богатым прошлым, открывается для вас в этой экскурсии.Вас ждут встречи с величественными творениями архитекторов, памятниками и историческими местами,

которые расскажут о бурном прошлом города. Прокатитесь через исторические шлюзы, узнайте о местном бурлачестве и почувствуйте дух прошлых эпох. Эта экскурсия - не просто путешествие, а погружение в историю Рыбинска, его культуру и архитектуру. Отправляясь из Ярославля, вы откроете для себя мир, полный удивительных открытий и незабываемых впечатлений

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Рыбинске

На Волжской набережной вы увидите торговые ряды, купеческие дома, старые пристани и единственный в мире памятник бурлаку. Кроме того, я покажу другие достопримечательности города: величественный Спасо-Преображенский собор, хлебные биржи, пожарную каланчу и Красную площадь. Расскажу, почему Рыбинск в давние времена называли «хлебной столицей России» и как с ним связан поэт Лев Ошанин.

Необычный Рыбинск

После прогулки по историческому центру вы осмотрите шлюзы, водохранилища и панораму Рыбинска с противоположного берега Волги. А также услышите о советском периоде в развитии города, когда Рыбинск был закрыт. Заглянете на местный рынок, узнаете о затопленных городах и селах и оцените единственный в стране памятник Ленину в зимнем пальто и шапке.

Организационные детали