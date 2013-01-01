Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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Из Ярославля — в колоритный Рыбинск!

Посетить «Петербург в миниатюре», увидеть знаменитое водохранилище и раскрыть историю города

Ольга
Ольга – Гид из Ярославля
Рыбинск — город 🏙️ с почти тысячелетней историей 📖, пять раз менявший название.

Усть-Шексна, Рыбная слобода, Андропов, Щербаков — это все о нем.

Вы оцените творения известных архитекторов Мельникова и Росси и узнаете интересные факты о местном бурлачестве.

Прокатитесь через шлюз и оцените панораму Рыбинска с разных ракурсов.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 750 ₽ за экскурсию

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Из Ярославля — в колоритный Рыбинск!
Из Ярославля — в колоритный Рыбинск!

Что вас ожидает

Самое-самое в Рыбинске
На Волжской набережной вы увидите торговые ряды, купеческие дома, старые пристани и единственный в мире памятник бурлаку. Кроме того, я покажу другие достопримечательности 🏛️ города: величественный Спасо-Преображенский собор, хлебные биржи, пожарную каланчу и Красную площадь. Расскажу, почему Рыбинск в давние времена называли «хлебной столицей ⭐️ России» и как с ним связан поэт Лев Ошанин.

Необычный Рыбинск
После прогулки по историческому центру вы осмотрите шлюзы, водохранилища и панораму Рыбинска с противоположного берега Волги. А также услышите о советском периоде в развитии города, когда Рыбинск был закрыт. Заглянете на местный рынок, узнаете о затопленных городах и селах и оцените единственный в стране памятник Ленину в зимнем пальто и шапке.

Организационные детали

  • Цена указана за экскурсию ⛳ на вашем транспорте. Также я могу провести ее на своем автомобиле 🚘 (стоимость транспорта: до 3 человек — 3300 рублей, до 6 человек — 4500 руб. ).
  • За дополнительную плату возможно посещение одного или нескольких рыбинских музеев
Из Ярославля — в колоритный Рыбинск!
Из Ярославля — в колоритный Рыбинск!
Из Ярославля — в колоритный Рыбинск!
Из Ярославля — в колоритный Рыбинск!
Из Ярославля — в колоритный Рыбинск!
Из Ярославля — в колоритный Рыбинск!
Из Ярославля — в колоритный Рыбинск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета, провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
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Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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