Участники экскурсии отправятся в захватывающее путешествие по Ярославлю, чтобы узнать, почему медведь стал символом города.



По пути можно будет увидеть Волжскую набережную, Демидовский сквер, Советскую площадь и другие знаковые места.



Фигуры медведей будут встречаться на всём маршруте, а гид расскажет забавные истории и предложит загадки. В завершение экскурсии можно будет сделать памятные фотографии с ярославскими медведями

4.7 3 отзыва