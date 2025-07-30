Участники экскурсии отправятся в захватывающее путешествие по Ярославлю, чтобы узнать, почему медведь стал символом города.
По пути можно будет увидеть Волжскую набережную, Демидовский сквер, Советскую площадь и другие знаковые места.
Фигуры медведей будут встречаться на всём маршруте, а гид расскажет забавные истории и предложит загадки. В завершение экскурсии можно будет сделать памятные фотографии с ярославскими медведями
5 причин купить эту экскурсию
- 🐻 Увлекательные истории о медведях
- 🏞 Живописные виды Волжской набережной
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🎭 Посещение Волковского театра
- ⛪ Знакомство с архитектурой 17 века
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Волжская набережная
- Демидовский сквер
- Советская площадь
- Пешеходная улица Кирова
- Церковь Ильи Пророка
- Губернаторский дом
- Волковский театр
Описание экскурсии
Экскурсия пройдёт по самому живописному и насыщенному историей маршруту Ярославля. Мы увидим:
- Волжскую набережную — одну из красивейших в России
- Демидовский сквер и Советскую площадь — сердце старого города
- Пешеходную улицу Кирова — местный Арбат
- Церковь Ильи Пророка — шедевр ярославской архитектуры 17 века
- Губернаторский дом и Волковский театр
Вы узнаете:
- О самых ярких событиях и выдающихся личностях в истории тысячелетнего Ярославля
- О том, почему именно медведь стал символом города
- Сколько медведей здесь «живёт» и кто расставляет косолапых по улицам
- У какой скульптуры медведя лучше всего загадать желание
- Как найти секретное место встречи пяти медведей
А ещё мы пофотографируемся в обнимку с ярославскими медведями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 4486 туристов
Люблю родной Ярославль, любознательных путешественников, необычные маршруты, нестандартные решения, профессионализм. Историк, аттестованный гид по Ярославлю, внештатный экскурсовод Ярославского музея-заповедника и Ярославского художественного музея. До встречи в тысячелетнем городе!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
30 июл 2025
Экскурсовод точно хорошо владеет информацией и многочисленными знаниями о своём городе, чем с удовольствием делится с экскурсантами.
Ольга
27 июл 2025
Экскурсия была познавательной и интерактивной: детям надо было выполнять задания- дорисовать недостающие детали медведей, а также находить и дорисовывать недостающие архитектурные формы достопримечательностей) рекомендую)
Владислава
26 мая 2025
Спокойная прогулка. Информация разная и о современном городе, и об истории. А
рхитектуре, горожанах и много разного и даже о надписях на стенах. Для меня было много нового. Для знакомства с городом 10 из 10-ти.
