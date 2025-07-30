Мои заказы

В обнимку с ярославскими медведями

Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Ярославлю, где вас ждут загадки, истории и медведи на каждом шагу. Идеально для всей семьи
Участники экскурсии отправятся в захватывающее путешествие по Ярославлю, чтобы узнать, почему медведь стал символом города.

По пути можно будет увидеть Волжскую набережную, Демидовский сквер, Советскую площадь и другие знаковые места.

Фигуры медведей будут встречаться на всём маршруте, а гид расскажет забавные истории и предложит загадки. В завершение экскурсии можно будет сделать памятные фотографии с ярославскими медведями
4.7
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🐻 Увлекательные истории о медведях
  • 🏞 Живописные виды Волжской набережной
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🎭 Посещение Волковского театра
  • ⛪ Знакомство с архитектурой 17 века
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Волжская набережная
  • Демидовский сквер
  • Советская площадь
  • Пешеходная улица Кирова
  • Церковь Ильи Пророка
  • Губернаторский дом
  • Волковский театр

Описание экскурсии

Экскурсия пройдёт по самому живописному и насыщенному историей маршруту Ярославля. Мы увидим:

  • Волжскую набережную — одну из красивейших в России
  • Демидовский сквер и Советскую площадь — сердце старого города
  • Пешеходную улицу Кирова — местный Арбат
  • Церковь Ильи Пророка — шедевр ярославской архитектуры 17 века
  • Губернаторский дом и Волковский театр

Вы узнаете:

  • О самых ярких событиях и выдающихся личностях в истории тысячелетнего Ярославля
  • О том, почему именно медведь стал символом города
  • Сколько медведей здесь «живёт» и кто расставляет косолапых по улицам
  • У какой скульптуры медведя лучше всего загадать желание
  • Как найти секретное место встречи пяти медведей

А ещё мы пофотографируемся в обнимку с ярославскими медведями.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 4486 туристов
Люблю родной Ярославль, любознательных путешественников, необычные маршруты, нестандартные решения, профессионализм. Историк, аттестованный гид по Ярославлю, внештатный экскурсовод Ярославского музея-заповедника и Ярославского художественного музея. До встречи в тысячелетнем городе!
Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
Виктория
30 июл 2025
Экскурсовод точно хорошо владеет информацией и многочисленными знаниями о своём городе, чем с удовольствием делится с экскурсантами.
Ольга
Ольга
27 июл 2025
Экскурсия была познавательной и интерактивной: детям надо было выполнять задания- дорисовать недостающие детали медведей, а также находить и дорисовывать недостающие архитектурные формы достопримечательностей) рекомендую)
Владислава
Владислава
26 мая 2025
Спокойная прогулка. Информация разная и о современном городе, и об истории. А
рхитектуре, горожанах и много разного и даже о надписях на стенах. Для меня было много нового. Для знакомства с городом 10 из 10-ти.

