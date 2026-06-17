Тутаев, известный до 1918 года как Романов-Борисоглебск, невероятно фотогеничен, поэтому здесь так любят снимать кино.
Приглашаем вас побывать на Кустодиевском бульваре и Романовском берегу, полюбоваться старинными иконами и волжскими берегами, а также отыскать романовскую овечку и узнать чем она отличается от других пород.
Приглашаем вас побывать на Кустодиевском бульваре и Романовском берегу, полюбоваться старинными иконами и волжскими берегами, а также отыскать романовскую овечку и узнать чем она отличается от других пород.
Описание экскурсииОбзорная экскурсия Немногие города России могут поспорить с Тутаевом по фотогеничности. Россыпь храмов на волжских холмах по обоим берегам сделала его крайне популярным у кинематографистов. Древние фрески, намоленные иконы, панорама Кустодиевского бульвара и всего Романовского берега – все это ждет Вас в этом туре. Вы посетите Воскресенский собор и увидите царь-икону Спаса Всемилостливого. Эта большая (2 метра 78 сантиметров шириной и 3 метра 20 сантиметров высотой!) потемневшая от времени икона принадлежит кисти святого преподобного Дионисия Глушицкого, уроженца Вологодской губернии, жившего в 15-м веке. А также попробуете войти в образ маленького принца и и найти Романовскую овечку! Вам расскажут легенду о возникновении этой породы на Романовской земле.
По вторникам в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Кустодиевского бульвара
- Романовский берег
- Храм-город Воскресенский собор
- Царь-икона Спаса Всемилостливого
- Романовский Кремль с Крестовоздвиженским собором
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсия по городу
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры и др.)
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Очень хорошая экскурсия для тех, кто проникается очарованием маленьких русских городочков и селений, не всегда благоустроенных, но очаровательных. У нас был минивен, комфортабельный, абсолютно новый, удобный, с кожаным салоном и
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С
Насыщенная шестичасовая экскурсия с менее чем часовым переездом из Ярославля. Много гуляли по городу, посетили краеведческий музей (была проведена душевная экскурсия), храмы, интересные постройки, был переезд на водном транспорте на
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И
Чудесная экскурсия! Это и правда город с открытки. Такие прекрасные виды на храмы и реку. Экскурсовод Наталья так увлекательно и интересно рассказывает, что мы готовы отправиться именно ней ещё на любую экскурсию.
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С
Огромное спасибо, за прекрасно организованную экскурсию.
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В
Отличная работа экскурсовода
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Т
Все согласно программе
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