Немногие города России могут поспорить с Тутаевом по фотогеничности. Россыпь храмов на волжских холмах по обоим берегам сделала его крайне популярным у кинематографистов.
Древние фрески, намоленные иконы, поездка на моторной лодке ⚓ по Волге, панорама Кустодиевского бульвара и всего Романовского берега – все это ждет Вас в этом туре.
Вы посетите Воскресенский собор и увидите царь-икону Спаса Всемилостливого. Эта большая (2 метра 78 сантиметров шириной и 3 метра 20 сантиметров высотой!) потемневшая от времени икона принадлежит кисти святого преподобного Дионисия Глушицкого, уроженца Вологодской губернии, жившего в 15-м веке. А также попробуете войти в образ маленького принца и и найти Романовскую овечку! Вам расскажут легенду о возникновении этой породы на Романовской земле.
Что входит
Транспортное обслуживание
Экскурсия по городу (обе стороны Волги)
Переправа через Волгу
Что не входит
По желанию:
Экскурсия по музею Провинциального банка
Экскурсия в усадьбу дворян Зацепиных
Начало и место завершения
🚩 Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.