Обзорная экскурсия

Немногие города России могут поспорить с Тутаевом по фотогеничности. Россыпь храмов на волжских холмах по обоим берегам сделала его крайне популярным у кинематографистов.

Древние фрески, намоленные иконы, поездка на моторной лодке ⚓ по Волге, панорама Кустодиевского бульвара и всего Романовского берега – все это ждет Вас в этом туре.

Вы посетите Воскресенский собор и увидите царь-икону Спаса Всемилостливого. Эта большая (2 метра 78 сантиметров шириной и 3 метра 20 сантиметров высотой!) потемневшая от времени икона принадлежит кисти святого преподобного Дионисия Глушицкого, уроженца Вологодской губернии, жившего в 15-м веке. А также попробуете войти в образ маленького принца и и найти Романовскую овечку! Вам расскажут легенду о возникновении этой породы на Романовской земле.