Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Тутаев, известный до 1918 года как Романов-Борисоглебск, невероятно фотогеничен, поэтому здесь так любят снимать кино.



Приглашаем вас побывать на Кустодиевском бульваре и Романовском берегу, полюбоваться старинными иконами и волжскими берегами, а также отыскать романовскую овечку и узнать чем она отличается от других пород. 4.7 54 отзыва

Я-ТУРОПЕРАТОР Ваш гид в Ярославле Задать вопрос Групповая экскурсия 2200 ₽ за человека 4.7 54 отзыва 6 часов 1-18 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Обзорная экскурсия Немногие города России могут поспорить с Тутаевом по фотогеничности. Россыпь храмов на волжских холмах по обоим берегам сделала его крайне популярным у кинематографистов. Древние фрески, намоленные иконы, панорама Кустодиевского бульвара и всего Романовского берега – все это ждет Вас в этом туре. Вы посетите Воскресенский собор и увидите царь-икону Спаса Всемилостливого. Эта большая (2 метра 78 сантиметров шириной и 3 метра 20 сантиметров высотой!) потемневшая от времени икона принадлежит кисти святого преподобного Дионисия Глушицкого, уроженца Вологодской губернии, жившего в 15-м веке. А также попробуете войти в образ маленького принца и и найти Романовскую овечку! Вам расскажут легенду о возникновении этой породы на Романовской земле.

По вторникам в 10:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Панорама Кустодиевского бульвара

Романовский берег

Храм-город Воскресенский собор

Царь-икона Спаса Всемилостливого

Романовский Кремль с Крестовоздвиженским собором Что включено Транспортное обслуживание

Экскурсия по городу Что не входит в цену Личные расходы (сувениры и др.)

Питание и напитки Место начала и завершения? Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль Когда и сколько длится? Когда: По вторникам в 10:00 Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.