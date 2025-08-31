Юные искатели приключений и их родители смогут отправиться в захватывающее путешествие по Ярославлю, чтобы найти клад Ярослава Мудрого.
Этот квест-тур предлагает не только прогулку по историческим улицам, но и увлекательные задания, которые помогут узнать больше о символах и легендах города.
В завершение, каждый участник получит памятный подарок, который сохранит атмосферу древнего города надолго
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Увлекательный квест для детей
- 🎁 Памятные подарки каждому участнику
- 🏰 История Ярославля в игровой форме
- 🐻 Символика города и её тайны
- 🌊 Прогулка по живописным набережным
Что можно увидеть
- Стрелка
- Набережная Волги
- Набережная Которосли
Описание экскурсииДорогие родители и юные исследователи! Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по загадочному Ярославлю на поиски клада Ярослава Мудрого. Это будет не просто прогулка по городу, а настоящее приключение, где каждый шаг полон открытий, интересных вопросов и необычных ответов. Мы прогуляемся по набережным Волги, Которосль и узнаем в игровой форме много интересного об истории одного из самых древних городов России. Во время прогулки мы услышим истории о знаменитых ярославцах, пройдемся по «медвежьим следам», узнаем, почему медведь стал символом города, как он оказался на гербе Ярославля и разгадаем загадки прошлого. Закончим нашу экскурсию в самом живописном месте города — на Стрелке, где Волга встречается с Которослью. А в конце путешествия каждый маленький участник получит памятный подарок с местным колоритом, чтобы частичка Ярославля осталась с ним надолго! Подарите детям возможность почувствовать себя настоящими исследователями и окунуться в атмосферу старинного города, который хранит в себе много тайн! Важная информация: Организационные моменты: Важно! Допустимый возраст детей для обзорно-игровой экскурсии строго от 7 до 13 лет • экскурсия состоится в любую погоду, поэтому возьмите с собой вещи в соответствии с погодными условиями • Дополнительных расходов не предвидится • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Часовня Казанской иконы Богоматери
- Набережная реки Волги
- Набережная реки Которосль
- Стрелка - место слияния Волги и Которосли
- Башни и палаты старого города
- Ярославские изразцы с изображением фантастических птиц и зверей
Что включено
- Услуги гида
- Подарки детям
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Часовня Казанской иконы Богоматери
Завершение: Стрелка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Организационные моменты:
- Важно! Допустимый возраст детей для обзорно-игровой экскурсии строго от 7 до 13 лет
- Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому возьмите с собой вещи в соответствии с погодными условиями
- Дополнительных расходов не предвидится
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Л
31 авг 2025
Добрый день! Отличная детская обзорная квест-экскурсия по г. Ярославлю!
Экскурсовод Жанна очень интересно,увлеченно и колоритно проводит путешествие по городу!
Г
Галина
8 июн 2025
Очень довольны!
Экскурсовод Жанна очень коммуникабельная, толерантная, образованная, с широким кругозором, легко находит подход к экскурсантам всех возрастов.
Глубоко знает историю своего края.
Даже ребёнок, который всегда с неохотой общается с чужими людьми,
