Этот квест-тур предлагает не только прогулку по историческим улицам, но и увлекательные задания, которые помогут узнать больше о символах и легендах города.



Описание экскурсии Дорогие родители и юные исследователи! Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по загадочному Ярославлю на поиски клада Ярослава Мудрого. Это будет не просто прогулка по городу, а настоящее приключение, где каждый шаг полон открытий, интересных вопросов и необычных ответов. Мы прогуляемся по набережным Волги, Которосль и узнаем в игровой форме много интересного об истории одного из самых древних городов России. Во время прогулки мы услышим истории о знаменитых ярославцах, пройдемся по «медвежьим следам», узнаем, почему медведь стал символом города, как он оказался на гербе Ярославля и разгадаем загадки прошлого. Закончим нашу экскурсию в самом живописном месте города — на Стрелке, где Волга встречается с Которослью. А в конце путешествия каждый маленький участник получит памятный подарок с местным колоритом, чтобы частичка Ярославля осталась с ним надолго! Подарите детям возможность почувствовать себя настоящими исследователями и окунуться в атмосферу старинного города, который хранит в себе много тайн! Важная информация: Организационные моменты: Важно! Допустимый возраст детей для обзорно-игровой экскурсии строго от 7 до 13 лет • экскурсия состоится в любую погоду, поэтому возьмите с собой вещи в соответствии с погодными условиями • Дополнительных расходов не предвидится • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Важно! Допустимый возраст детей для обзорно-игровой экскурсии строго от 7 до 13 лет

Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому возьмите с собой вещи в соответствии с погодными условиями

Дополнительных расходов не предвидится

