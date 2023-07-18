Тайны средневековых построек Ярославля: индивидуальная речная экскурсия
Путешествия по реке — отличный способ посмотреть на историческую часть Ярославля с нового ракурса.
Вы увидите место слияния Волги и Которосли, рассмотрите старинные храмы и монастыри, Толчковскую и Коровницкую слободы, а также разгадаете тайны средневековых построек и узнаете особенности возведения города.
Вы увидите место слияния Волги и Которосли, рассмотрите старинные храмы и монастыри, Толчковскую и Коровницкую слободы, а также разгадаете тайны средневековых построек и узнаете особенности возведения города.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Река Которосль
- Река Волга
- Стрелка — место слияния Волги и Которосли
- Храм Иоанна Предтечи
- Коровницкая слобода
- Спасо-Преображенский монастырь
- Богоявленская площадь
- Храм Спаса-на-городу
- Храм Николы в «Рубленом городе»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В путешествии по реке вдоль берегов исторического центра Ярославля вы посмотрите на город с нового ракурса и убедитесь, что Ярославль строился именно для восприятия с реки.
Что вас ждетЗа время плаванья вы узнаете, почему в городе никогда не было каменного кремля и увидите место, где когда-то находилась деревянная крепость. Вы подойдете к старинной Толчковской слободе и разгадаете ещё одну загадку — сколько же на самом деле куполов на «15-купольном» храме Иоанна Предтечи. На берегу рассмотрите старинный храм, включённый в список ЮНЕСКО, а также его интерьеры со средневековыми росписями.
Затем вы отправитесь по реке в Коровницкую слободу выяснять, откуда же в центре Ярославля взялся старообрядческий комплекс храмов. С этого места открывается прекрасный вид на стрелку, где сливаются реки Которосль и Волга. К концу речного вояжа вы научитесь выговаривать название реки Которосли и Которосльной набережной, узнаете всё о Волге и об особенностях возведения города в Средние века. Вы непременно получите удовольствие от созерцания речных пейзажей и даже сможете немного загореть.
Важно знать• В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.
С нами безопасно: есть все необходимые документы для управления маломерным судном, а каждому туристу выдаётся спасательный жилет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Лодочная экскурсия продолжительностью 2 — 2
- 5 часа
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Которосльная наб. , 47, яхт-клуб «Арсенал»Завершение: Которосльная наб. , 47
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- У нас есть все необходимые документы для управления маломерным судном.
- Каждому туристу выдаётся спасательный жилет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
18 июля 2023
Всё было просто замечательно!
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