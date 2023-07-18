Путешествие по реке

Тайны средневековых построек Ярославля: индивидуальная речная экскурсия

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Путешествия по реке — отличный способ посмотреть на историческую часть Ярославля с нового ракурса.

Вы увидите место слияния Волги и Которосли, рассмотрите старинные храмы и монастыри, Толчковскую и Коровницкую слободы, а также разгадаете тайны средневековых построек и узнаете особенности возведения города.
Путешествие по реке
Путешествие по реке
Путешествие по реке
Путешествие по реке
Путешествие по реке
Путешествие по реке
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Что вас ожидает:

  • Река Которосль
  • Река Волга
  • Стрелка — место слияния Волги и Которосли
  • Храм Иоанна Предтечи
  • Коровницкая слобода
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Богоявленская площадь
  • Храм Спаса-на-городу
  • Храм Николы в «Рубленом городе»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В путешествии по реке вдоль берегов исторического центра Ярославля вы посмотрите на город с нового ракурса и убедитесь, что Ярославль строился именно для восприятия с реки.
Что вас ждетЗа время плаванья вы узнаете, почему в городе никогда не было каменного кремля и увидите место, где когда-то находилась деревянная крепость. Вы подойдете к старинной Толчковской слободе и разгадаете ещё одну загадку — сколько же на самом деле куполов на «15-купольном» храме Иоанна Предтечи. На берегу рассмотрите старинный храм, включённый в список ЮНЕСКО, а также его интерьеры со средневековыми росписями.
Затем вы отправитесь по реке в Коровницкую слободу выяснять, откуда же в центре Ярославля взялся старообрядческий комплекс храмов. С этого места открывается прекрасный вид на стрелку, где сливаются реки Которосль и Волга. К концу речного вояжа вы научитесь выговаривать название реки Которосли и Которосльной набережной, узнаете всё о Волге и об особенностях возведения города в Средние века. Вы непременно получите удовольствие от созерцания речных пейзажей и даже сможете немного загореть.
Важно знать• В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.
С нами безопасно: есть все необходимые документы для управления маломерным судном, а каждому туристу выдаётся спасательный жилет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Лодочная экскурсия продолжительностью 2 — 2
  • 5 часа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Которосльная наб. , 47, яхт-клуб «Арсенал»
Завершение: Которосльная наб. , 47
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • У нас есть все необходимые документы для управления маломерным судном.
  • Каждому туристу выдаётся спасательный жилет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Д
18 июля 2023
Всё было просто замечательно!

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