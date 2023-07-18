В путешествии по реке вдоль берегов исторического центра Ярославля вы посмотрите на город с нового ракурса и убедитесь, что Ярославль строился именно для восприятия с реки.

Что вас ждетЗа время плаванья вы узнаете, почему в городе никогда не было каменного кремля и увидите место, где когда-то находилась деревянная крепость. Вы подойдете к старинной Толчковской слободе и разгадаете ещё одну загадку — сколько же на самом деле куполов на «15-купольном» храме Иоанна Предтечи. На берегу рассмотрите старинный храм, включённый в список ЮНЕСКО, а также его интерьеры со средневековыми росписями.

Затем вы отправитесь по реке в Коровницкую слободу выяснять, откуда же в центре Ярославля взялся старообрядческий комплекс храмов. С этого места открывается прекрасный вид на стрелку, где сливаются реки Которосль и Волга. К концу речного вояжа вы научитесь выговаривать название реки Которосли и Которосльной набережной, узнаете всё о Волге и об особенностях возведения города в Средние века. Вы непременно получите удовольствие от созерцания речных пейзажей и даже сможете немного загореть.

Важно знать• В путешествии пригодится удобная одежда и обувь.

С нами безопасно: есть все необходимые документы для управления маломерным судном, а каждому туристу выдаётся спасательный жилет.