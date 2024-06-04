1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле - групповая экскурсия
Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н...
«Обратите внимание: это не экскурсия, а водная прогулка на сапах»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
19001 710₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
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Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
«По пути я познакомлю вас с устройством яхты и покажу, как работать с парусами»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю
Начало: Ул. Подзеленье, д. 3
«Насладиться красотой города за час О посещении города Ярославля задумываются многие, но немногие знают, что здесь можно прокатиться на катере по Волге»
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия4 июня 2024Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представление о том, что такое сапы. Но чудесные инструкторы все понятно объяснили, всему научили и контролировали весь процесс👍 Однозначно рекомендую. Все 10 из 5 ⭐
- ВВера3 июня 2024Провели просто потрясающий вечер с дочкой! Советую всем! Ребята-инструкторы приветливые, компетентные, с юмором. Дают понятный инструктаж, четко контролируют ситуацию на
- ИИрина3 июня 2024Волшебная прогулка. Ярославль великолепен, а с палубы яхты - нет слов! Александр по ходу прогулки рассказывал и про сам город, и про яхту. Наилучшие рекомендации.
- ЮЮлия2 июня 2024Очень понравилось! Погода благоволила речным прогулкам☀️☀️☀️интересно,с ветерком и удовольствием!
- TTatiana1 июня 2024Чудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы и важные вещи. Отличная организация
- ИИлья29 мая 2024Александр, спасибо огромное!!! Нам очень понравилось!
- ККонстантин5 сентября 2023Замечательный гид Светлана. Получили большое удовольствие от прогулки на катере. Спасибо
- ВВасилий29 июля 2023По Ярославлю на лодке: обзорная экскурсияПрекрасная экскурсия на лодке с бесшумным электродвигателем, не мешающим восприятию экскурсовода. Мария, проводившая нашу экскурсию, живо, интересно и квалифицированно рассказала
- ДДенис18 июля 2023Путешествие по реке - вдоль берегов ЯрославляВсё было просто замечательно!
- ЛЛаврова11 июля 2023Детям очень понравилась экскурсия. Даже ярославцы узнали много нового.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Водные развлечения»
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Водные экскурсии в Ярославле на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024