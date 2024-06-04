Экскурсии по воде в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Ярославле, цены от 1 710 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
🏄 SUP-прогулки
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
88 отзывов
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле - групповая экскурсия
Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Начало: В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Н...
«Обратите внимание: это не экскурсия, а водная прогулка на сапах»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
19001 710 за человека
Ярославль: прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
В тренде
Незабываемая прогулка на яхте в Ярославле: Стрелка и Толгский монастырь
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Волге на парусной яхте, наслаждаясь видами Ярославля и слушая интересные истории от капитана
Начало: На ул. Тверицкая набережная
«По пути я познакомлю вас с устройством яхты и покажу, как работать с парусами»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
10 000 за всё до 5 чел.
Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю
Начало: Ул. Подзеленье, д. 3
«Насладиться красотой города за час О посещении города Ярославля задумываются многие, но немногие знают, что здесь можно прокатиться на катере по Волге»
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    4 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представление о том, что такое сапы. Но чудесные инструкторы все понятно объяснили, всему научили и контролировали весь процесс👍 Однозначно рекомендую. Все 10 из 5 ⭐
    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представлениеСказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представлениеСказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Прогулка была потрясающей🥰 До прогулки имела только представление
  • В
    Вера
    3 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Провели просто потрясающий вечер с дочкой! Советую всем! Ребята-инструкторы приветливые, компетентные, с юмором. Дают понятный инструктаж, четко контролируют ситуацию на
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    воде- профессионалы! Не страшно ехать с детьми, моей дочке 11, она в восторге! Вид на закате просто дух захватывает. Если вы никогда не пробовали сап, не бойтесь, вас точно поставят!

    Провели просто потрясающий вечер с дочкой! Советую всем! Ребята-инструкторы приветливые, компетентные, с юмором. Дают понятный инструктаж
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Ярославль: прогулка на парусной яхте
    Волшебная прогулка. Ярославль великолепен, а с палубы яхты - нет слов! Александр по ходу прогулки рассказывал и про сам город, и про яхту. Наилучшие рекомендации.
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Ярославль: прогулка на парусной яхте
    Очень понравилось! Погода благоволила речным прогулкам☀️☀️☀️интересно,с ветерком и удовольствием!
  • T
    Tatiana
    1 июня 2024
    Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
    Чудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы и важные вещи. Отличная организация
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    процесса👍 Перед началом четкий инструктаж. Будьте уверены, что получится встать на SUP даже начинающему. Александр очень внимательный инструктор, сопровождает всю прогулку, уделяет внимание каждому, чувствуешь себя в полной безопасности. С воды открываются безумно красивые виды Ярославля на закате. Будут прекрасные фото на память (Александр позаботиться об этом 😎). Рекомендации 💯. Удовольствие и эмоции на долгое время!!! Благодарность Александру за приятное путешествие на SUP!!!❤️❤️🙏

    Чудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы иЧудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы иЧудесная прогулка!!! Удачное расположение места отправления, есть парковка, есть место, где переодеться, возможность оставить документы и
  • И
    Илья
    29 мая 2024
    Ярославль: прогулка на парусной яхте
    Александр, спасибо огромное!!! Нам очень понравилось!
    Александр, спасибо огромное!!! Нам очень понравилось!
  • К
    Константин
    5 сентября 2023
    Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю
    Замечательный гид Светлана. Получили большое удовольствие от прогулки на катере. Спасибо
  • В
    Василий
    29 июля 2023
    По Ярославлю на лодке: обзорная экскурсия
    Прекрасная экскурсия на лодке с бесшумным электродвигателем, не мешающим восприятию экскурсовода. Мария, проводившая нашу экскурсию, живо, интересно и квалифицированно рассказала
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    об истории ярославских слобод, прилегавших к Которосли, о самой реке, о истории Ярославля. Интересен предложенный формат разговора о проблемах и достижениях города на очень широком историческом спектре от старины до современности. Огромное спасибо за истинное удовольствие, доставленное Марией нам с женой. Удачи!

  • Д
    Денис
    18 июля 2023
    Путешествие по реке - вдоль берегов Ярославля
    Всё было просто замечательно!
  • Л
    Лаврова
    11 июля 2023
    Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю
    Детям очень понравилась экскурсия. Даже ярославцы узнали много нового.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Водные развлечения»

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  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1 710 до 12 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Водные экскурсии в Ярославле на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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